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Nyitókép: Unsplash

Robbanások rázták meg Moszkvát, lánba borult az olajfinomító – videók

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Több dróntalálat érte a moszkvai olajfinomítót – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere csütörtökön a Max messengeren.

„A légvédelmi erők folytatják a tömeges támadás elhárítását. Több drónnak sikerült elérnie az olajfinomítót” – írta.

Károk keletkeztek a fővárosi Szadovod bevásárlóközpontban.

A polgármester közleményéből az derült ki, hogy csütörtökön közép-európai idő szerint fél nyolcig mintegy 180, az orosz fővárosra irányított repülőgéptípusú drónt lőttek le. A TASZSZ hírügynökség szerint a csütörtöki volt az elmúlt két év legnagyobb, pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott támadása Moszkva ellen.

Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója arról adott ki tájékoztatást, hogy Elektrosztal városban egy nő megsérült, amikor drónszilánkok zuhantak egy magánház tetejére. Lakóházakban keletkeztek károk Zsukovszkijban, Csehovban és Pavlovszkij Poszadban, Krjukov településen az ellenséges drónok darabjai nyaralóterületen csapódtak be. Ljuberciben az ipari övezet egyik létesítményében és egy fitneszközpontban keletkeztek károk, a Belaja Dacsa bevásárlóközpont tetőszerkezete pedig kigyulladt.

A főváros Seremetyjevo, Domogyedovo és Zsukovszkij repülőterén átmenetileg korlátozásokat vezettek be.

A rosztovi régióban lévő Gukovo városban egy civil életét vesztette, kettő pedig megsebesült ukrán dróntámadás következtében. Károk keletkeztek egy mozdonyban és két kereskedelmi épületben.

Belgorod megyében Rakitnoje községben egy férfi, Novaja Tavolzsankában pedig egy nő sérült meg ukrán csapás következtében.

A moszkvai védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán és hajnalban 555 ukrán repülőgéptípusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem 18 régió légterében és az Azovi-tenger felett.

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Kezdőlap    Külföld    Robbanások rázták meg Moszkvát, lánba borult az olajfinomító – videók

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Masszív támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Masszív támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Oroszország mára virradóra több hullámban lőtt ki ballisztikus rakétákat és drónokat Kijevre. Az ukrán fővárosban először helyi idő szerint hajnali fél 1 körül lehetett hallani robbanásokat a Kyiv Independent szerint. A héten ez volt a második orosz csapássorozat Kijev ellen. Ukrajna mindeközben támadás alá vette Moszkvát, az orosz főváros délkeleti, Kapotnya nevű kerületében lévő olajfinomítónál felszálló füstről érkeztek beszámolók. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, az orosz légvédelem 52 drónt semmisített meg, melyek Moszkvát vették célba. A város egyik bevásárlóközpontjában kisebb károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.

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