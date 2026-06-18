Magyar Péter és Donald Tusk rendkívüli pillanata Brüsszelben

Tusk az európai uniós állam- és kormányfők brüsszeli csúcstalálkozója előtt megerősítette: a V4-ek kormányfői a 27 tagállam tárgyalása előtt ismét, többéves szünet után egyeztetnek Brüsszelben.

Utalva arra, hogy az uniós csúcson először részt vesz Magyar Péter, Tusk kijelentette: a magyar miniszterelnök számára, valamint az ő számára is „rendkívüli pillanatról van szó”, mert nagyon szeretné ismét megnyitni a csoport működését, hiszen van néhány közös dolgunk, amit Európában el kell intéznünk.

A V4-ek kormányfői utoljára 2022-ben tartottak közös, a brüsszeli csúcstalálkozót megelőző konzultációt. Az egyeztetés szünetelését több térségbeli politikus, köztük Donald Tusk és Petr Fiala volt cseh kormányfő a tagországok Oroszországhoz fűződő eltérő viszonyával magyarázta. Miniszterelnöki csúcstalálkozót utoljára 2024 februárjában, Prágában szerveztek.

A visegrádi országok államfői csúcstalálkozóit folyamatosan, évi rendszerességgel szervezik, a legutóbbira tavaly decemberben, Esztergomban került sor.