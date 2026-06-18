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Nyitókép: Unsplash

Egy bizonyos vegyszert vizsgáltak a kutatók a Balatonban, aggasztó eredményre jutottak

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A vitatott gyomirtó szer, a glifozát bizony ott van a Balaton vizében, és nem csak a növényekre, hanem állatokra is hatással van.

A glifozát a világ egyik leggyakrabban használt gyomirtó szere, ugyanakkor évek óta viták övezik a környezeti és egészségügyi hatásait. Egy friss balatoni kutatás szerint a szer egyes vízi élőlények fejlődésére is hatással lehet – írják a BalatonScience közösségi oldalán.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói munkájuk során a nagy mocsári csiga embrióit vizsgálták. Az eredmények azt mutatták, hogy

a glifozát befolyásolhatja a növekedést, a viselkedést, valamint az anyagcserével és a stresszhatások kezelésével összefüggő folyamatokat.

A kutatók úgy vélik, ezek a változások később hatással lehetnek az állatok alkalmazkodóképességére és túlélési esélyeire is. Szerintük a jelenlegi kockázatértékelési rendszerek nem minden esetben veszik figyelembe az ilyen hosszabb távú biológiai következményeket.

A kutatók leszögezik, hogy fontos lenne felülvizsgálni a glizofáttal kapcsolatos kutatásokat és szabályozásokat, különös tekintettel a nem célzott élőlényekre gyakorolt hatásokra, a tartós környezeti terhelésre és a hosszútávú ökológiai következményekre.

És az Európai Unió ugyan meghosszabbította 2033-ig a glizofát használatának engedélyét, az új tudományos eredmények alapján a szabályozás a jövőben még változhat.

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