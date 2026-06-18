ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.7
usd:
307.7
bux:
138405.87
2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Matolcsy György jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díjának átadásán Budapesten 2021. november 25-én. Az elismerést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vehette át.
Nyitókép: MTI/KKM

Megfosztották díszpolgári címétől Matolcsy Györgyöt

Infostart / MTI

Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a kecskeméti önkormányzat közgyűlése – közölte a kezdeményező Szövetség a Hírös Városért Egyesület a szervezet közösségi oldalán csütörtökön.

Az egyesület önkormányzati képviselői a csütörtökön tárgyalt előterjesztéshez csatolt indítványukban azt írták, hogy a kitüntetés azon személyek részére adományozható, akik életművükkel, szakmai és közéleti tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak a város fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához, valamint jó hírnevének öregbítéséhez.

Közölték: az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank alapítványi rendszerével, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvánnyal, valamint a Neumann János Egyetemért Alapítvánnyal összefüggésben nyilvánosságra került információk országos jelentőségű közéleti üggyé váltak.

Kiemelték, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatai súlyos megállapításokat tettek, amelyek nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. E történtek pedig jelentős mértékben megrendítették a közbizalmat, és országos figyelmet irányítottak az érintett szervezetek működésére.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az ügy Kecskemét számára különösen érzékeny, mivel a Neumann János Egyetemért Alapítvány közvetlen kapcsolatban áll a város felsőoktatási, tudományos és gazdaságfejlesztési céljaival, továbbá a „kialakult helyzet következtében Kecskemét neve és megítélése országos szinten is összekapcsolódott az ügyben felmerült kérdésekkel, amely alkalmas volt arra, hogy a város jó hírnevét hátrányosan érintse”.

A szervezet képviselőcsoportja szerint a fentiek miatt „fennállnak azok a körülmények, amelyek a kitüntetett személy méltatlanságának megállapítását megalapozhatják”.

Az önkormányzati hírportál szerint a korábbi jegybankelnök és az első, illetve második Orbán-kormány gazdasági minisztere díszpolgári címének visszavonásáról szóló határozatot a csütörtök délutáni szavazás során tizenhét képviselő támogatta, három távol maradt a szavazástól, míg egy képviselő nem voksolt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megfosztották díszpolgári címétől Matolcsy Györgyöt

díszpolgár

matolcsy györgy

kecskemét

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter enged-e illegális migránsokat Magyarországra? Tájékoztató Brüsszelben

Magyar Péter enged-e illegális migránsokat Magyarországra? Tájékoztató Brüsszelben

Csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogom képviselni az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben.
 

Magyar Péter és Donald Tusk rendkívüli pillanata Brüsszelben

Magyar Péter fontos üzenetet küldött Brüsszelből, egy fotón a V4-ek kormányfői

16 év után új korszak – kezdődik az EU-csúcstalálkozó

Nyolc év után fordulat? Magyar Péter és az EP elnöke egyetértenek

Sürgős mondanivalójuk a van a kormány számára a közlekedési dolgozóknak

Átalakul a rendőrség, jelen formájában megszűnik a TEK és az országgyűlési őrség

Közölte az új rendőri vezetők neveit a Belügyminisztérium

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új bejelentéseket tett a kormány, Magyar Péter Brüsszelbe utazott

Új bejelentéseket tett a kormány, Magyar Péter Brüsszelbe utazott

A kormány augusztus közepéig felülvizsgálja a kaszinó- és dohánykoncessziókat, de azt még nem tudni, mikortól szűnik meg a gyakorlatban az üzemanyagok védett ára - derült ki a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Közben Magyar Péter Brüsszelbe utazott az uniós vezetők csúcstalálkozójára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes számok láttak napvilágot: elképesztő összeget szakított a népszerű magyar lakástakarék

Döbbenetes számok láttak napvilágot: elképesztő összeget szakított a népszerű magyar lakástakarék

Jelentős eredménynövekedéssel zárta a 2025-ös évet az MBH Csoporthoz tartozó Fundamenta.

BBC
Business Sport Travel Science
US lifts naval blockade as Iran's supreme leader says Trump made deal 'out of desperation'

US lifts naval blockade as Iran's supreme leader says Trump made deal 'out of desperation'

Mojtaba Khamenei says he initially disagreed with the deal but allowed it go ahead after assurances from the Iranian president.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 18. 18:16
Sürgős mondanivalójuk a van a kormány számára a közlekedési dolgozóknak
2026. június 18. 18:04
Nincs több csúszkálás a Normafán? – a kormányhivatal visszavonta a szánkó- és sípálya engedélyét
×
×