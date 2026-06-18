Megfosztották díszpolgári címétől Matolcsy Györgyöt

Az egyesület önkormányzati képviselői a csütörtökön tárgyalt előterjesztéshez csatolt indítványukban azt írták, hogy a kitüntetés azon személyek részére adományozható, akik életművükkel, szakmai és közéleti tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak a város fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához, valamint jó hírnevének öregbítéséhez.

Közölték: az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank alapítványi rendszerével, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvánnyal, valamint a Neumann János Egyetemért Alapítvánnyal összefüggésben nyilvánosságra került információk országos jelentőségű közéleti üggyé váltak.

Kiemelték, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatai súlyos megállapításokat tettek, amelyek nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. E történtek pedig jelentős mértékben megrendítették a közbizalmat, és országos figyelmet irányítottak az érintett szervezetek működésére.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az ügy Kecskemét számára különösen érzékeny, mivel a Neumann János Egyetemért Alapítvány közvetlen kapcsolatban áll a város felsőoktatási, tudományos és gazdaságfejlesztési céljaival, továbbá a „kialakult helyzet következtében Kecskemét neve és megítélése országos szinten is összekapcsolódott az ügyben felmerült kérdésekkel, amely alkalmas volt arra, hogy a város jó hírnevét hátrányosan érintse”.

A szervezet képviselőcsoportja szerint a fentiek miatt „fennállnak azok a körülmények, amelyek a kitüntetett személy méltatlanságának megállapítását megalapozhatják”.

Az önkormányzati hírportál szerint a korábbi jegybankelnök és az első, illetve második Orbán-kormány gazdasági minisztere díszpolgári címének visszavonásáról szóló határozatot a csütörtök délutáni szavazás során tizenhét képviselő támogatta, három távol maradt a szavazástól, míg egy képviselő nem voksolt.