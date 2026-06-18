Új fejezetet nyitnak a hazai sebészetben: itthon egyedülálló robottechnológia segíti az egyik magánkórházat

A budapesti Szent Magdolna Magánkórházban mostantól hazánkban elsőként érhető el a da Vinci SP robotsebészeti rendszer, amelyből világszerte mindössze mintegy ötszáz darab működik, Európában pedig csupán néhány intézmény használja. A csúcstechnológiás eszköz egyetlen apró behatolási ponton keresztül teszi lehetővé összetett műtétek elvégzését, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. Az első műtétek már sikeresen lezajlottak.

A fővárosi magánkórház urológus szakorvosa az InfoRádióban elmondta: bár a robotsebészet már negyed évszázada jelen van az orvosi ellátásban, Magyarországon ugyanakkor csak hároméves múltra tekint vissza. Szepesváry Zsolt hozzátette: már több sebészeti ágban, így például az urológiai sebészetben is bevett eljárásnak számítanak a robotos beavatkozások. A nőgyógyászat, az általános sebészet, a mellkassebészet mellett bizonyos esetekben már a fej-nyak sebészetben, valamint a fül-orr-gégészetben is használnak Magyarországon sebészeti robotot.

Az urológus szakorvos megjegyezte: ennek a technológiának a forradalmi újítása abban rejlik, hogy bár a nevük robot, valójában nem az ember helyett dolgoznak, nem hoznak önálló döntéseket és nem végeznek önálló mozgást, hanem

egy nagyon precíz manipulátoron keresztül a sebész irányítja a karokat.

Utóbbiak pedig pontosan ugyanazokat a mozdulatokat végzik, mint egy orvos keze, de a felnagyított kép és a mozgás miatt még hatékonyabban tevékenykednek.

Ezeknek az eszközöknek nagy szabadságfoka van, ami azért rendkívül előnyös, mert a testen belül egy csuklóhoz hasonlóan hajlító vagy forgó mozgásokat tudnak végezni, és az emberi csuklóhoz viszonyítva még komplexebb mozgásokra képesek.

Nagyon pici helyekre érnek el és ezt olyan szögből csinálják, amire a hagyományos lyukakon keresztül laparoszkópos eljárásokkal nem képes az orvostudomány vagy csak nagyon nehezen lehet megvalósítani ezt.

Szepesváry Zsolt kiemelte: a robotsebészet ebben nyújt óriási segítséget, ugyanis a karokkal a lyukakon keresztül olyan precíz és speciális mozdulatokat igénylő műtéti eljárások is kivitelezhetők, amelyeket eddig nem tudtak megoldani a szakemberek.

Egy forradalmi újításnak köszönhetően azonban ez a technológia is jelentős fejlődésen ment keresztül. A szakorvos elmondta: a multiport vagy több hozzáférésen keresztüli robotoknál minden egyes robotkarnak, minden egyes eszköznek külön cső kellett ahhoz, hogy bejusson a szervezetbe. Ez a leggyakoribb esetben a hasüreg vagy a mellüreg.

Eddig 8-12 mm közötti metszéseket végeztek, a betegen egymástól minimum 6, de általánosságban 8 cm távolságra elhelyezkedett négy lyukon volt hozzáférése a robotnak az érintett részhez, illetve ehhez még az asszisztens port is társult. Szepesváry Zsolt szerint az újdonság az, hogy mindezt „sikerült összecsomagolni egy hozzáférésbe”, és

egy darab 3,5-4 cm közötti metszésen az összes robotkar bemegy a szervezetbe, ezért hívják single port vagy egy hozzáférésen keresztüli robotnak.

Mint fogalmazott, ezzel az eljárással nagyon kis sebzéssel, nagyon pici hozzáféréssel, hatalmas precizitással és nagy felbontással kifejezetten olyan helyekre lehet eljutni a szervezetben, ami eddig csak nagy bontással volt lehetséges, akár belül, akár pedig a bőrön elhelyezkedett nagy metszéssel.

A Szent Magdolna Magánkórházban már sikeresen lezajlottak az első műtétek, az új technológiának köszönhetően pedig lényegesen gyorsabban gyógyultak a betegek.

A cikk Várkonyi Gyula összefoglalója alapján készült.

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