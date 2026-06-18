ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.86
usd:
307.72
bux:
138405.87
2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robotsebészeti eszközök
Nyitókép: imaginima/Getty Images

Új fejezetet nyitnak a hazai sebészetben: itthon egyedülálló robottechnológia segíti az egyik magánkórházat

Infostart / InfoRádió

A Szent Magdolna Magánkórház legújabb és Magyarországon egyedülálló eszköze a da Vinci SP robot, amely jelenleg kizárólag itt érhető el hazánkban. A technológia célja, hogy a betegek számára kisebb megterhelést, gyorsabb gyógyulást és még nagyobb műtéti pontosságot biztosítson. Szepesváry Zsolt urológus szakorvos az InfoRádióban elmondta: a robotkarokkal olyan precíz és speciális mozdulatokat igénylő műtéti eljárások is kivitelezhetők, amelyeket eddig nem tudtak megoldani a szakemberek.

A budapesti Szent Magdolna Magánkórházban mostantól hazánkban elsőként érhető el a da Vinci SP robotsebészeti rendszer, amelyből világszerte mindössze mintegy ötszáz darab működik, Európában pedig csupán néhány intézmény használja. A csúcstechnológiás eszköz egyetlen apró behatolási ponton keresztül teszi lehetővé összetett műtétek elvégzését, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. Az első műtétek már sikeresen lezajlottak.

A fővárosi magánkórház urológus szakorvosa az InfoRádióban elmondta: bár a robotsebészet már negyed évszázada jelen van az orvosi ellátásban, Magyarországon ugyanakkor csak hároméves múltra tekint vissza. Szepesváry Zsolt hozzátette: már több sebészeti ágban, így például az urológiai sebészetben is bevett eljárásnak számítanak a robotos beavatkozások. A nőgyógyászat, az általános sebészet, a mellkassebészet mellett bizonyos esetekben már a fej-nyak sebészetben, valamint a fül-orr-gégészetben is használnak Magyarországon sebészeti robotot.

Az urológus szakorvos megjegyezte: ennek a technológiának a forradalmi újítása abban rejlik, hogy bár a nevük robot, valójában nem az ember helyett dolgoznak, nem hoznak önálló döntéseket és nem végeznek önálló mozgást, hanem

egy nagyon precíz manipulátoron keresztül a sebész irányítja a karokat.

Utóbbiak pedig pontosan ugyanazokat a mozdulatokat végzik, mint egy orvos keze, de a felnagyított kép és a mozgás miatt még hatékonyabban tevékenykednek.

Ezeknek az eszközöknek nagy szabadságfoka van, ami azért rendkívül előnyös, mert a testen belül egy csuklóhoz hasonlóan hajlító vagy forgó mozgásokat tudnak végezni, és az emberi csuklóhoz viszonyítva még komplexebb mozgásokra képesek.

Nagyon pici helyekre érnek el és ezt olyan szögből csinálják, amire a hagyományos lyukakon keresztül laparoszkópos eljárásokkal nem képes az orvostudomány vagy csak nagyon nehezen lehet megvalósítani ezt.

Szepesváry Zsolt kiemelte: a robotsebészet ebben nyújt óriási segítséget, ugyanis a karokkal a lyukakon keresztül olyan precíz és speciális mozdulatokat igénylő műtéti eljárások is kivitelezhetők, amelyeket eddig nem tudtak megoldani a szakemberek.

Egy forradalmi újításnak köszönhetően azonban ez a technológia is jelentős fejlődésen ment keresztül. A szakorvos elmondta: a multiport vagy több hozzáférésen keresztüli robotoknál minden egyes robotkarnak, minden egyes eszköznek külön cső kellett ahhoz, hogy bejusson a szervezetbe. Ez a leggyakoribb esetben a hasüreg vagy a mellüreg.

Eddig 8-12 mm közötti metszéseket végeztek, a betegen egymástól minimum 6, de általánosságban 8 cm távolságra elhelyezkedett négy lyukon volt hozzáférése a robotnak az érintett részhez, illetve ehhez még az asszisztens port is társult. Szepesváry Zsolt szerint az újdonság az, hogy mindezt „sikerült összecsomagolni egy hozzáférésbe”, és

egy darab 3,5-4 cm közötti metszésen az összes robotkar bemegy a szervezetbe, ezért hívják single port vagy egy hozzáférésen keresztüli robotnak.

Mint fogalmazott, ezzel az eljárással nagyon kis sebzéssel, nagyon pici hozzáféréssel, hatalmas precizitással és nagy felbontással kifejezetten olyan helyekre lehet eljutni a szervezetben, ami eddig csak nagy bontással volt lehetséges, akár belül, akár pedig a bőrön elhelyezkedett nagy metszéssel.

A Szent Magdolna Magánkórházban már sikeresen lezajlottak az első műtétek, az új technológiának köszönhetően pedig lényegesen gyorsabban gyógyultak a betegek.

A cikk Várkonyi Gyula összefoglalója alapján készült.

(Nyitóképünk illusztráció.)

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Új fejezetet nyitnak a hazai sebészetben: itthon egyedülálló robottechnológia segíti az egyik magánkórházat

műtét

robotsebészet

szent magdolna magánkórház

szepesváry zsolt

da vinci sp

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Átalakul a Városliget és a Hősök tere – részleteket árult el Vitézy Dávid

Átalakul a Városliget és a Hősök tere – részleteket árult el Vitézy Dávid

Átfogó közparki rehabilitációt jelentett be a Városligetben a közlekedési és beruházási miniszter, illetve a XIV. kerület országgyűlési képviselője, amelynek során a tervek szerint felszámolják az építési kordonokat, autómentesítik a Városligetet és újragondolják a Hősök tere leaszfaltozott részét is.
 

Oroszi Beatrix: narancs vagy piros hőségriasztás jöhet – itt vannak a részletek és a fontos tudnivalók

Szombaton hőségriasztás jöhet, átépül és zöldebb lesz a Hősök tere környéke, kivezetik a védett üzemanyagárat, felülvizsgálják a trafikkoncessziókat – kormányszóvivői tájékoztató

Átalakul a rendőrség, jelen formájában megszűnik a TEK és az országgyűlési őrség

Közölte az új rendőri vezetők neveit a Belügyminisztérium

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter bejelentette, véget vet a hazánkat sújtó napi egymillió eurós migrációs büntetésnek

Magyar Péter bejelentette, véget vet a hazánkat sújtó napi egymillió eurós migrációs büntetésnek

Magyar Péter miniszterelnök első uniós csúcsán Brüsszelben bejelentette, hogy Magyarország új, érdemalapú és kiszámítható módszerrel tér vissza az európai döntéshozatalba. A kormányfő politikai megállapodást kötött az Európai Bizottsággal 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozataláról, és június 23-ra Budapestre hívta a visegrádi országok vezetőit a V4-es együttműködés újraindítására. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is megállapodtak, és dolgoznak a napi egymillió eurós migrációs bírság megoldásán is. Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban a kormány az érdemalapú bővítés mellett áll ki, és nem támogatja az összes tárgyalási fejezet egyidejű megnyitását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes ára van a halogatásnak: tízmilliókat bukik a magyar fiatal, ha csak tíz évvel később eszmél fel

Döbbenetes ára van a halogatásnak: tízmilliókat bukik a magyar fiatal, ha csak tíz évvel később eszmél fel

A megkérdezett 18-35 éves fiatalok háromnegyede már gondolkodik a nyugdíj kérdésén, csaknem a felük tudja, hogy fiatalon kellene elkezdeni a megtakarítást

BBC
Business Sport Travel Science
Vance says US will only release 'economic chokehold' on Iran if it changes behaviour as he defends deal

Vance says US will only release 'economic chokehold' on Iran if it changes behaviour as he defends deal

The US vice-president also says 12.5 million barrels of oil flowed through the Strait of Hormuz after the Iran deal was signed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 18. 07:16
Egy bizonyos vegyszert vizsgáltak a kutatók a Balatonban, aggasztó eredményre jutottak
2026. június 16. 08:58
Az űrből figyelik a városokat – bemutatták az új rendszert
×
×