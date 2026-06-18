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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (b), António Costa, az Európai Tanács elnöke (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a világ iparilag legfejlettebb hét államát tömörítõ csoport, a G7 csúcstalálkozója idején tartott megbeszélésük kezdetén a franciaországi Évian-les-Bains-ban 2026. június 16-án.
Nyitókép: MTI/AP/Vadim Ghirda

Moszkva lángol, Ukrajna bosszút áll – drámai felvételek

Infostart / MTI

A héten második alkalommal érte támadás a moszkvai kőolajfinomítót, valamint a rosztovi régióban és Ukrajna megszállt területein is célpontokat találtak el az ukrán fegyveres erők – tette közzé Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon. „Ha Ukrajna ég, Moszkva is lángolni fog” – üzente.

Az ukrán államfő megfogalmazása szerint ezek a csapások „teljesen méltányos válaszok” az ukrán települések elleni orosz támadásokra.

„Az elmúlt napokban minden partnerünk kiemelte a közepes hatótávolságú csapásaink és a hosszú távú szankcióink pontosságát és hatékonyságát. Ideje véget vetni ennek a háborúnak, és Oroszországnak meg kell tennie a szükséges diplomáciai lépéseket” – hangsúlyozta Zelenszkij a bejegyzésében.

„Nem akarjuk ezt a háborút, sosem akartuk és mindenki tudja ezt” – jelentette ki Zelenszkij újságíróknak megküldött hangüzenetében. „De ha Ukrajna ég, akkor Moszkva is égni fog” – hangoztatta.

A lángoló Moszkvában készült drámai felvételek itt láthatók.

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Kezdőlap    Külföld    Moszkva lángol, Ukrajna bosszút áll – drámai felvételek

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Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Oroszország mára virradóra több hullámban lőtt ki ballisztikus rakétákat és drónokat Kijevre. Az ukrán fővárosban először helyi idő szerint hajnali fél 1 körül lehetett hallani robbanásokat a Kyiv Independent szerint. A héten ez volt a második orosz csapássorozat Kijev ellen. Ukrajna mindeközben masszívan tűz alá vette Moszkvát, ez volt a legnagyobb dróntámadás az orosz főváros ellen az elmúlt két évben. Moszkva délkeleti részén, a Kapotnya nevű kerületben lévő olajfinomítónál lángokról és felszálló füstről érkeztek beszámolók. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, az orosz légvédelem 180 drónt semmisített meg. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.

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