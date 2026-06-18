Moszkva lángol, Ukrajna bosszút áll – drámai felvételek

Az ukrán államfő megfogalmazása szerint ezek a csapások „teljesen méltányos válaszok” az ukrán települések elleni orosz támadásokra.

„Az elmúlt napokban minden partnerünk kiemelte a közepes hatótávolságú csapásaink és a hosszú távú szankcióink pontosságát és hatékonyságát. Ideje véget vetni ennek a háborúnak, és Oroszországnak meg kell tennie a szükséges diplomáciai lépéseket” – hangsúlyozta Zelenszkij a bejegyzésében.

„Nem akarjuk ezt a háborút, sosem akartuk és mindenki tudja ezt” – jelentette ki Zelenszkij újságíróknak megküldött hangüzenetében. „De ha Ukrajna ég, akkor Moszkva is égni fog” – hangoztatta.

A lángoló Moszkvában készült drámai felvételek itt láthatók.