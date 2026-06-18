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A vb-trófea a mexikóvárosi Azték Stadionban.
Nyitókép: Manuel Velasquez – FIFA/Getty Images

Megtaláltuk a futball-világbajnokság legfurcsább szurkolóját!

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A Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja eddigi rövid – 1974-ben és 2026-ban íródó – vb-történelmének legnagyobb sikerét érte el Houstonban, a portugálok elleni 1–1-gyel. Szurkolóinak többsége szinte majd' megőrült az izgalmaktól. Ám az első számú szurkoló hiányzott a lelátóról.

A Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottjának a világbajnokság előtti felkészülése során Michel Nkuka Mboladinga, a leghíresebb szurkolójuk nagy figyelmet kapott. Ezért aztán sokan keresték a portugálok elleni mérkőzésen is a lelátón. Nem volt ott, de oka volt a hiányzásnak, s a következő meccsre, az üzbégek ellenire már érkezik.

Neve a legutóbbi Afrikai Nemzetek Kupáján (AFCON) vált ismertté, amikor a Kongói Demokratikus Köztársaság remekül szerepelt, a második csoportmérkőzésen döntetlent játszott Szenegál ellen, és a torna nyolcaddöntőjében csak 1–0-ra kikapott Algériától. A torna legérdekesebb alakja azonban nem a pályán, hanem a lelátón volt: Michael Mboladinga, egy szurkoló, aki szoborszerűen állt a mérkőzés alatt.

A Kongói Demokratikus Köztársaság 1974 óta először játszik világbajnokságon. Akkor Zaire néven szerepelt, kikapott a jugoszlávoktól, a skótoktól és a braziloktól.

1974-ben Mobutu Sese Seko diktátor mélyen beleavatkozott Zaire világbajnoki szereplésébe, beavatkozott a csapat ügyeibe, sőt, a katasztrofális Jugoszlávia elleni mérkőzésen a cseréket is befolyásolta. Ami ezután következett, az a világbajnokságok történetének egyik legtragikusabb története lett.

Minden 14 évvel korábban kezdődött, amikor 1961-ben Patrice Lumumba, az Első Kongói Köztársaságként ismert állam első miniszterelnöke, január 17-én meggyilkolták a kongói válság idején, Kongó függetlenné válása után.

Lumumbát a szakadár Katanga állam tisztviselői és katonái végezték ki, miután Közép-Kongóból oda szállították. Belga tisztek és tisztviselők közvetlenül részt vettek a halálához vezető eseményekben.

Négy évvel később, 1965-ben Mobutu Sese Seko puccs során magához ragadta a hatalmat, és egy hosszú ideig tartó autoriter rezsimet hozott létre. 1971-ben átnevezte az országot Zairére, ezt a nevet az 1997-es megbuktatásáig megtartotta.

Mboladinga gesztusa, amellyel szoborszerű pózt tart fenn az egész mérkőzés alatt, tisztelgés Lumumba és az ország iránti elkötelezettsége előtt, és Lumumba híres kinshasai szobrát utánozza.

A 2025-ös AFCON-on gesztusa vírusként terjedt a közösségi médiában és az egész világon, de nem minden rivális játékos értesült róla. Az Algéria elleni nyolcaddöntőbeli vereség után Mboladingát nemzeti hősként vitték ki a lelátóról, de Mohamed Amine Amoura, az algériaiak játékosa kigúnyolta Mboladinga gesztusát. Később nyilvánosan bocsánatot kért a szurkolók tiltakozása után. A megbékélés gesztusaként az algériai csapat meghívta Mboladingát az edzőtáborába, és egy Lumumba feliratú mezt ajándékozott neki.

Miután a Kongói Demokratikus Köztársaság eljutott a világbajnokságra, Mboladinga ismét nemzeti hőssé vált. Országszerte nyilvános ünnepségeken jelent meg, a történelmi kvalifikáció egyik szimbólumává vált. Népszerűségének és a szurkolók számára képviselt szerepének elismeréseként a csapat meghívta, hogy csatlakozzon a világbajnokságra utazó hivatalos delegációhoz. Repülőjegyét és szállását fedezték, így sok szempontból a keret tiszteletbeli tagjává vált.

Az ország egyes részeit a torna előtti időszakban sújtó ebolajárvány ellenére Mboladinga mégis elutazott a világbajnokságra. Jelenléte emlékeztet arra, hogy a futball több, mint eredmények és trófeák. A második mérkőzésen már ott lehet a lelátón.

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