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Nyitókép: Getty Images/ Robin Beckham

Újabb súlyos állítások a Zsolt bácsi ügy tanújáról

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A Magyar Nemzet szerint külföldön dolgozott férfiprostituáltként a Zsolt bácsi ügy tanúja.

A volt javítóintézeti fogvatartottnak, Bangó Sándornak folyamatosan anyagi problémái voltak, mint kiderült az állítólagos Zsolt bácsiról beszélő fiatal Dubajban prostituáltként dolgozott – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Bangó nemrégiben a TikTok-oldalán beszélt arról, hogy külföldön árulta a testét. Szavai szerint miután itthon belefáradt az álláskeresésbe, egy közvetítőn keresztül jutott munkához az arab országban.

Környezete szerint az egykori javítóintézeti fogvatartottról mindig tudni lehetett, ha valahonnan pénzhez jutott, Bangó idén tavasszal abban az időszakban is látványosan költekezni kezdett, amikor az ügynevezett Zsolt bácsiról beszélt a kontroll.hu-nak – írja a Magyar Nemzet, amely szerint Bangó korábban „egy nyilvánosságra került hangfelvételen maga számolt be arról, hogy több millió forintot kapott Magyar Mártontól, a Kontroll.hu tulajdonosától azért, hogy terhelő nyilatkozatot tegyen egy politikusra”.

A hanganyag tartalmáról Kiss Márió, a Szőlő utcai gyermekotthon egykori nevelője a fideszes honatyának, Pócs Jánosnak beszélt, amelyet a képviselő a Facebook-oldalán, egy videós interjú formájában tett közzé kedden.

Magyar Márton közölte: „rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést fogok tenni mind Pócs János híresztelővel, mind pedig Kiss Márióval szemben, ugyanis Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe”.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a „Zsolti bácsi” néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra.

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