A fél csapatot lecserélheti Carlo Ancelotti – beindul-e a brazil henger?

Szombat hajnalban az ötszörös győztes brazil válogatott a haiti csapat ellen lép pályára a labdarúgó-világbajnokság második fordulójában, és Carlo Ancelotti együttese számára most már csak a győzelem elfogadható.

A két csapat eddig háromszor találkozott egymással, a brazilok százszázalékosak ezeken az összecsapásokon, a gólkülönbség pedig 17–1, ez egy 4–0-s, egy 6–0-s és egy 7–1-es sikerrel áll össze, legutóbbi meccsüket – a leggólgazdagabbat – tíz évvel ezelőtt a Copa Americán vívták egymással.

Brazília az előző vb-n negyedik marokkóiak elleni 1–1-es döntetlennel, riválisa pedig a skótoktól elszenvedett 1–0-s vereséggel rajtolt.

Ha Haiti válogatottja nem szerzi meg története első világbajnoki pontját és Marokkó legyőzi Skóciát, akkor a karibi ország együttese lesz a 48 csapatos torna első biztos búcsúzója.

A philadelphiai mérkőzésen szakértők szerint Carlo Ancelotti több helyen is változtathat, bekerülhet a kezdőbe Danilo, Alex Sandro, Fabinho, Luiz Henrique és Matheus Cunha is, Neymar szereplésére viszont továbbra sincs sok esély.

28 év után újra vb-n meccsel egymással Skócia és Marokkó

A csoport másik mérkőzésén, Foxborough-ban a skótok egy győzelemmel már bebiztosítanák a továbbjutásukat, de egy döntetlennel is közel kerülnének ehhez, tekintve, hogy a nyolc legjobb csoportharmadik folytathatja majd az egyenes kieséses szakaszban.

A skót válogatott nagy tornán még sosem jutott tovább a csoportjából,

most viszont a fantasztikus szurkolótáborral megtámogatott együttes erre készül. A marokkóiak ugyan a továbbjutásukat még nem biztosíthatják be, viszont egy győzelemmel szintén rendkívül közel kerülnének az egyenes kieséses szakaszhoz.

A két csapat története során már találkozott egymással világbajnokságon: az 1998-as franciaországi tornán az afrikaiak simán, 3–0-ra nyertek.

A Skócia–Marokkó mérkőzés magyar idő szerint szombaton éjfélkor kezdődik, Brazília pedig ezt követően hajnali fél 3-tól csap össze Haitival.