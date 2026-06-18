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A brazil Gabriel Magalhaes (j) és a marokkói Iszmael Szaibari (j2) a 2026-os labdarúgó-világbajnokság C csoportja elsõ fordulójának Brazília-Marokkó mérkõzésén a New Jersey-i East Rutherfordban 2026. június 13-án.
Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek

A fél csapatot lecserélheti Carlo Ancelotti – beindul-e a brazil henger?

Infostart / MTI

Ha Haiti nem szerzi meg története első világbajnoki pontját és Marokkó legyőzi Skóciát a C csoport második fordulójában, akkor a karibi ország együttese lesz a 48 csapatos labdarúgó-vb első biztos búcsúzója.

Szombat hajnalban az ötszörös győztes brazil válogatott a haiti csapat ellen lép pályára a labdarúgó-világbajnokság második fordulójában, és Carlo Ancelotti együttese számára most már csak a győzelem elfogadható.

A két csapat eddig háromszor találkozott egymással, a brazilok százszázalékosak ezeken az összecsapásokon, a gólkülönbség pedig 17–1, ez egy 4–0-s, egy 6–0-s és egy 7–1-es sikerrel áll össze, legutóbbi meccsüket – a leggólgazdagabbat – tíz évvel ezelőtt a Copa Americán vívták egymással.

Brazília az előző vb-n negyedik marokkóiak elleni 1–1-es döntetlennel, riválisa pedig a skótoktól elszenvedett 1–0-s vereséggel rajtolt.

Ha Haiti válogatottja nem szerzi meg története első világbajnoki pontját és Marokkó legyőzi Skóciát, akkor a karibi ország együttese lesz a 48 csapatos torna első biztos búcsúzója.

A philadelphiai mérkőzésen szakértők szerint Carlo Ancelotti több helyen is változtathat, bekerülhet a kezdőbe Danilo, Alex Sandro, Fabinho, Luiz Henrique és Matheus Cunha is, Neymar szereplésére viszont továbbra sincs sok esély.

28 év után újra vb-n meccsel egymással Skócia és Marokkó

A csoport másik mérkőzésén, Foxborough-ban a skótok egy győzelemmel már bebiztosítanák a továbbjutásukat, de egy döntetlennel is közel kerülnének ehhez, tekintve, hogy a nyolc legjobb csoportharmadik folytathatja majd az egyenes kieséses szakaszban.

A skót válogatott nagy tornán még sosem jutott tovább a csoportjából,

most viszont a fantasztikus szurkolótáborral megtámogatott együttes erre készül. A marokkóiak ugyan a továbbjutásukat még nem biztosíthatják be, viszont egy győzelemmel szintén rendkívül közel kerülnének az egyenes kieséses szakaszhoz.

A két csapat története során már találkozott egymással világbajnokságon: az 1998-as franciaországi tornán az afrikaiak simán, 3–0-ra nyertek.

A Skócia–Marokkó mérkőzés magyar idő szerint szombaton éjfélkor kezdődik, Brazília pedig ezt követően hajnali fél 3-tól csap össze Haitival.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A fél csapatot lecserélheti Carlo Ancelotti – beindul-e a brazil henger?

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