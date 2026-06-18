ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.18
usd:
303.92
bux:
138901.29
2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

Infostart / InfoRádió

A hálapénz ugyan eltűnt, de más formában felbukkant a magánegészségügyben, amely összefonódott az állami ellátással – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

Álmos Péter, aki az 1001 orvos hálapénz nélkül mozgalom egyik alapítója volt, az InfoRádióban elmondta: kapcsolatot tartanak a Nemzeti Védelmi Szolgálattal, amely a hálapénzzel kapcsolatos felderítő munkát végzi. Az ő adataik is azt támasztják alá, mint a MOK tapasztalatai, hogy

a hálapénz úgy, ahogy ismertük, eltűnt.

„Pontszerűen még lehet, hogy létezik, biztos van egy-két kolléga, akinél létezik, de mint rendszerjelenség megszűnt. Viszont

felváltotta a magánegészségüggyel való szándékos vagy szürkezónás összemosás,

néhány helyen pedig nagy intézményekben, egyetemi intézményekben és egyes kórházakban egy új működési modellként jelent meg, hogy az állami egészségügy és a magánegészségügy szolgáltatása összefonódjon” – mutatott rá a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

Példát is mondott: bemegy a páciens, megvizsgálják az állami egészségügyben, kiderül, hogy csípőprotézisre van szüksége. Elmondja neki az ortopéd sebész, hogy bárhol várólistára teszi, akkor körülbelül egy vagy másfél év múlva meg tudja operálni. A másik lehetőség az az, hogy itt van az állami klinika egy másik lába, egy magánklinika, ahol „egy hónap múlva én ugyanezekkel az eszközökkel, ugyanezen az osztályon meg foglak műteni”. Elméletben el van választva ez a két szolgáltatás, de a gyakorlatban ez nem így történik.

„Nem nagyon gondolom, hogy egy állami, főleg egy egyetemi klinikának az lenne a fő feladata jelen finanszírozási rendszerben – amikor egy biztosító van, amely mindenkinek biztosítást nyújt és állami biztosításról beszélünk –, hogy magánegészségügyet növesszen.

Inkább minden energiájával arra kellene fókuszálnia, hogy az állami egészségügyben jól működjön, jó szakembereket szerezzen,

erre kéne hogy irányuljon akár a politikai lobbitevékenysége is. De most nem ez történik, hanem állami munkaidőben arról egyeztet a vezetőség a kollégákkal, hogy a magánegészségügyi lábat hogy lehetne megerősíteni” – mondta az InfoRádióban Álmos Péter MOK-elnök.

Hozzátette: az állami egészségügyben lenne műtőidő és ember az ilyen beavatkozásokra, csak az állam nem finanszírozza ezt. Úgymond vásárolhatna plusz szolgáltatást, például kifizethetné az orvos szombati munkabérét, de megtehetné ezt az állam a magánegészségügyben is. Lehetne így betegeket gyorsabb ellátáshoz juttatni, ám a szakember megfogalmazása szerint ez egyfajta drog.

„Ha a rendszer azon van, hogy bármikor egy kis pénzért rendszerhibát meg lehet oldani, akkor nem a hiba megoldására fog törekedni, hanem hogy szerezzen egy kis pénzt valahogyan” – mondta.

A magyar egészségügyi rendszer szolidaritáson alapszik, vagyis az alapja az, hogy ne játsszon szerepet az ellátásban a származás vagy a vagyoni helyzet. De ha elindul egy részleges finanszírozás és bizonyos részeket fizetne a beteg, másokat pedig az állam – ez sok magánszolgáltatónak nagy vágya Álmos Péter szerint –, akkor

végleg kettészakad az egészségügy,

és nagyon más helyzetben lesznek azok, akik megtehetik, hogy kifizetnek mondjuk ötszázezer vagy egymillió forintot hozzájárulásként egy csípőprotézisre, mint azok, akiknek ez beláthatatlan összeg. A kamara szerint ez rossz irány, egy ilyen megoldás bevezetéséhez az egész biztosítási rendszert át kellene alakítani. Egy több biztosítós rendszerhez pedig csak egy társadalmi konszenzussal lehetne eljutni. Megjegyezte: az egy biztosítós rendszerekben jellemzően alacsonyabb az adminisztratív költség, ott százalékban egy számjegyű az a pénzösszeg, ami a rendszer önfenntartásához szükséges.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést megnézhetik, meghallgathatják alább.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

egészségügy

magyar orvosi kamara

magánegészségügy

hálapénz

álmos péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más
A hálapénz ugyan eltűnt, de más formában felbukkant a magánegészségügyben, amely összefonódott az állami ellátással – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását

Álmos Péter: az 500 milliárd forint nyomtalanul eltűnhet az egészségügyben, ha nem alakítják át a rendszert

Ébredezik az Etna – a vulkanológus elmondja, kell-e tartani kitörésektől

Ébredezik az Etna – a vulkanológus elmondja, kell-e tartani kitörésektől

Az előző öt hónapban aludt a szicíliai vulkán, a mostani a „nyújtózkodás” és a „torokköszörülés” időszaka – fogalmazott az InfoRádióban Harangi Szabolcs. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára elmondta, milyen jelek és előzmények alapján lehet arra következetni, hogy egy vulkán működésbe lép. Arra is kitért, hogy a következő hetekben útra kelhetnek-e azok, akik szicíliai nyaralásra készülnek.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.18. csütörtök, 18:00
Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas pofon a Google-nek: otthagyja őket a zseni, aki társaival elindította a mesterséges intelligencia forradalmát

Hatalmas pofon a Google-nek: otthagyja őket a zseni, aki társaival elindította a mesterséges intelligencia forradalmát

Bejelentette távozását Noam Shazeer, a Google mérnöki alelnöke és a Gemini mesterségesintelligencia-modellek egyik vezető fejlesztője, aki a tőzsdére készülő OpenAI-nál folytatja pályafutását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A bőrt lehúzta a szakértő az olasz fociról: nincs jövő idő, csak rövid távú gondolkodás

A bőrt lehúzta a szakértő az olasz fociról: nincs jövő idő, csak rövid távú gondolkodás

Mártha Bencével beszélgettünk az olasz válogatott és bajnokság egyre súlyosabb válságáról: mi okozza, hogy az azzurri már harmadszor nincs ott a vébén?

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iranian presidents sign deal aiming to end war

US and Iranian presidents sign deal aiming to end war

The fate of Iran's nuclear programme, a key reason cited by the US for starting the conflict, is still to be negotiated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 18. 05:48
Autós horror Kőbányán – videó
2026. június 18. 05:36
Szigorítás jön az erzsébetvárosi bulinegyedben
×
×