Tarr Zoltán: pár hét és új korszak kezdődhet a közmédiában

A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé.

„A médiatörvény jelenlegi módosítása azt a célt szolgálja, hogy hozzá tudjunk férni a közmédiához, hogy azok a vezetők, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, elkerülhessenek onnan” – mondta a videóban, emlékeztetve:

miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát,

különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet.

Kiemelte: a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. „Szórakoztat és egyáltalán hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalom lelki és szellemi egészsége helyreálljon azután a 16 év után, amely pusztítását minden nap érezzük a mai napig” – fogalmazott.

A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül „átfut” a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére.