Tarr Zoltán: pár hét és új korszak kezdődhet a közmédiában

A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé.
„A médiatörvény jelenlegi módosítása azt a célt szolgálja, hogy hozzá tudjunk férni a közmédiához, hogy azok a vezetők, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, elkerülhessenek onnan” – mondta a videóban, emlékeztetve:
miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát,
különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet.
Kiemelte: a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. „Szórakoztat és egyáltalán hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalom lelki és szellemi egészsége helyreálljon azután a 16 év után, amely pusztítását minden nap érezzük a mai napig” – fogalmazott.
A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül „átfut” a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére.