ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.56
usd:
307.42
bux:
138141.62
2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetõje az Európai Parlament strasbourgi épületében 2024. október 24-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Tarr Zoltán: pár hét és új korszak kezdődhet a közmédiában

Infostart / MTI

A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére – erről beszélt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videós bejegyzésében.

A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé.

„A médiatörvény jelenlegi módosítása azt a célt szolgálja, hogy hozzá tudjunk férni a közmédiához, hogy azok a vezetők, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, elkerülhessenek onnan” – mondta a videóban, emlékeztetve:

miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát,

különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet.

Kiemelte: a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. „Szórakoztat és egyáltalán hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalom lelki és szellemi egészsége helyreálljon azután a 16 év után, amely pusztítását minden nap érezzük a mai napig” – fogalmazott.

A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül „átfut” a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Interjú    Tarr Zoltán: pár hét és új korszak kezdődhet a közmédiában

országgyűlés

törvénymódosítás

médiatörvény

tarr zoltán

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szombaton hőségriasztás jöhet, átépül és zöldebb lesz a Hősök tere körzete, kivezetik a védett benzinárat, felülvizsgálják a trafikok koncesszióit – kormányszóvivői tájékoztató

Szombaton hőségriasztás jöhet, átépül és zöldebb lesz a Hősök tere körzete, kivezetik a védett benzinárat, felülvizsgálják a trafikok koncesszióit – kormányszóvivői tájékoztató

Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el, mondta a kormányszóvivői tájékoztatón Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos. Míg Magyar Péter Brüsszelbe utazott az EU-csúcsra, Budapesten tájékoztatót tartanak a hétközi kormányülés döntéseiről. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta: módosítani kell a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomagot, erre a jövő héten sor is kerülhet. A Városligetben kiterjesztik a közparki felületeket, és megszüntetik majd az átmenő autóforgalmat, átépül és „zöldebb lesz” a Hősök tere körzete. Új TEK jön létre, átalakul a rendőrség. Felülvizsgálják a dohánybolti és a kaszinókoncessziókat. Cikkünk frissül!
 

16 év után új korszak – kezdődik az EU-csúcstalálkozó

Magyar Péter határozott üzenettel érkezett Brüsszelbe – ezekről tárgyal

Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

A hálapénz ugyan eltűnt, de más formában felbukkant a magánegészségügyben, amely összefonódott az állami ellátással – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását

Álmos Péter: az 500 milliárd forint nyomtalanul eltűnhet az egészségügyben, ha nem alakítják át a rendszert

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.18. csütörtök, 18:00
Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vitézy Dávid bejelentette: felülvizsgálja a kormány a dohánykoncessziót

Vitézy Dávid bejelentette: felülvizsgálja a kormány a dohánykoncessziót

Szerdán kormányülés volt, ezt követően csütörtökön 11 órától esedékes a kormányszóvivői tájékoztató, ahol várhatóan a legérdekesebb kérdés az üzemanyag védett árának kivezetése lesz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem várt tragédia az éjszakai rakétaeső után: rengeteg drón zúdult Ukrajnára, egy ártatlan életet is követelt a támadás

Nem várt tragédia az éjszakai rakétaeső után: rengeteg drón zúdult Ukrajnára, egy ártatlan életet is követelt a támadás

Ukrán légierő: éjszaka csaknem 250 drónnal és rakétával támadott az orosz hadsereg, civil áldozatok is vannak

BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Iran's Pezeshkian sign deal to end war with further talks due in next 60 days

Trump and Iran's Pezeshkian sign deal to end war with further talks due in next 60 days

The deal includes reopening the Strait of Hormuz and a $300bn plan for Iran's reconstruction, but questions around its nuclear programme are left to future negotiations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 4. 16:39
Rudolf Péter: a színház látszólag ellene van a kornak, de éppen ettől örök
2026. június 4. 14:49
Válsághelyzetről beszél Sulyok Tamás – sürgős eljárás indul
×
×