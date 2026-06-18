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Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Vicces odaszólás miatt késelt a két tizenéves egy budapesti áruházban

Infostart / MTI

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt két fiatalkorúval szemben, akik egy üzletben támadtak rá egy férfira, egyikük többször megszúrta az áldozatot.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte csütörtökön, hogy a két – az elkövetéskor 17, illetve 15 éves – fiú rokonok voltak; a vádlottak 2025. március 13-án este több emberrel együtt vásárolni mentek egy VIII. kerületi áruházba.

A sértett is az üzletben tartózkodott, amikor viccnek szánva odaszólt a társaság egyik női tagjának, akivel korábban munkavégzés miatt már találkozott. Ezt a 17 éves fiú sérelmezte, és összeveszett a sértettel.

A fiú rátámadt a felnőtt férfira, és ököllel kétszer arcon ütötte, csatlakozott hozzá a társa, aki hátulról ütötte meg a férfit, majd

a 17 éves elővett egy kést, amellyel többször megszúrta a sértettet.

A férfi súlyos sérüléseket szenvedett, a támadás miatt akár meg is halhatott volna – írták.

A Fővárosi Főügyészség a 17 éves fiúval szemben emberölés bűntettének kísérlete, fiatalabb társa ellen garázdaság vétsége miatt nyújtott be vádiratot.

A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje a késes támadót fiatalkorúak börtönére, társát pedig közérdekű munkára - áll a közleményben.

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