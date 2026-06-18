Erre kevesen számítottak – az amerikai–ausztrál meccs dönthet a csoportelsőségről

Az első fordulóban elért győzelmének lendületétől hajtva folytatná eredményes támadójátékát a labdarúgó világbajnokságon a társházigazda Egyesült Államok válogatottja, amely a D csoport második körös meccsén a törököket meglepetésre legyőző Ausztráliával találkozik.

Mauricio Pochettino szövetségi kapitány együttese a bemutatkozásán 4–1-re verte Paraguayt, az álomszerű kezdés után viszont várhatóan nem lesz könnyű dolga az előzetesen kissé lesajnált, Törökország 2–0-s legyőzésével rajtolt ausztrálokkal szemben. Kevesen gondolták volna a vb előtt, hogy ebben a négyesben az USA és Ausztrália versenghet majd a csoportelsőségért, ennek ellenére most ez a helyzet, a Seattle-ben magyar idő szerint pénteken 21 órakor kezdődő találkozón ugyanis a győztes jó eséllyel végezhet majd a négyes élén.

Az Egyesült Államok szurkolóinak körében óriási lelkesedést eredményezett a Paraguay ellen mutatott látványos és eredményes támadójáték, a drukkerek pedig Seattle-ben is jelentős létszámban támogatják majd a kedvenceket. Az ausztrál válogatott ugyanakkor fizikálisan komoly kihívást jelenthet, szervezett védekezésével és az abból indított gyors ellentámadásokkal problémákat okozott az esélyesebbnek tartott törököknek is.

Az amerikaiaknál egyelőre kérdéses az egyik legnagyobb sztár, Christian Pulisic játéka, aki vádlisérüléssel bajlódik

Az AC Milan támadó középpályását Paraguay ellen a szünetben le is kellett cserélni, és a héten a társaktól külön edzett. Csapattársa, Tim Weah ugyanakkor úgy vélte, a 27 éves futballista pályára lép Ausztrália ellen, mert – mint mondta – nagy szükségük lesz rá.

Az Egyesült Államok tavaly októberben felkészülési meccsen 2–1-re legyőzte Ausztráliát, az amerikai játékosok pedig elismerték, hogy a rivális fizikális felkészültsége sok gondot okozott nekik. Tim Weah most arról beszélt, hogy azóta még agresszívabbak lettek, csapattársa, Sebastian Berhalter pedig kiemelte, hogy ebben Mauricio Pochettinónak van nagy szerepe.

„A kapitány az októberi meccs szünetében kiosztott minket és elmondta, hogy keményebbnek kell lennünk az ausztrálokkal. Megmutatta nekünk, hogy amerikaiként milyennek kell lennünk a pályán” – emlékezett vissza a Vancouver Whitecaps középpályása.

A török és a paraguayi válogatott most már nem foghatja vissza magát

A D csoport másik mérkőzésén az első fordulós vereség miatt egyformán csalódott törökök és paraguayiak találkoznak egymással, a továbbjutást illetően pedig egyik csapat sem hibázhat. Amelyik együttes most kikap, annak az utolsó fordulóban valószínűleg nem lesz elég nyernie a további szerepléshez, hanem még a többi eredménytől is függ majd a sorsa, a 12 harmadik helyezettből ugyanis csak a legjobb nyolc folytathatja.

Miután az Egyesült Államok és Ausztrália már korábban lejátssza az egymás elleni mérkőzést, mind Törökország, mind pedig Paraguay az ottani eredmény tudatában léphet majd pályára San Franciscóban. Ezzel együtt

mind az európai, mind a dél-amerikai csapatnak szüksége van a győzelemre ahhoz, hogy az utolsó kör előtt a saját kezében legyen a sorsa.

A törökök 24, a paraguayiak pedig 16 év szünet után szerepelnek újra a vb-n, és bár a csapatkapitány Hakan Calhanoglu által vezetett, illetve a Real Madrid 21 éves támadója, Arda Güler nevével fémjelzett Törökország a csoport egyik esélyesének tűnt, az ausztrálok védőmunkája meghiúsította a jó kezdést. Vincenzo Montella, a törökök olasz szövetségi kapitánya nem is rejtette véka alá az idegességét, ugyanakkor Paraguay ellen itt a lehetőség a javításra.

Gustavo Alfaro szövetségi kapitány tanítványai amellett, hogy beleszaladtak a vereségbe az Egyesült Államok ellen,

öt sárga lapot is összegyűjtöttek, így a törökök ellen több játékosnak is vigyáznia kell majd a szabálytalanságokkal, két sárga lap ugyanis egymeccses eltiltást jelent.

Az ausztrálok által mutatott játék eredményesnek bizonyult Törökországgal szemben, az ugyanakkor kérdéses, hogy Paraguay képes lehet-e egy hasonló stílusra, amellyel ellehetetleníti az ellenfél meccstervét.

Gustavo Alfaro úgy vélte, a játékosain túlságosan eluralkodtak az érzelmek, hogy hosszú idő után újra a vb-n szerepelhetnek, itt azonban már másra kell figyelniük. „Félre kell tenni az érzéseinket, mert a világbajnokságon a döntéshozatal és a koncentráció számít a leginkább” – nyilatkozta a paraguayi válogatott szövetségi kapitánya.

Az Egyesült Államok–Ausztrália mérkőzés magyar idő szerint pénteken 21 órakor kezdődik, a törökök pedig szombat hajnali 5 órakor találkoznak Paraguayjal.