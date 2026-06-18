ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.47
usd:
307.23
bux:
138151.74
2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mark Rutte NATO-fõtitkár (j) üdvözli Pete Hegseth amerikai hadügyminisztert a NATO-tagországok védelmi minisztereinek találkozóján Brüsszelben 2026. június 18-án. A miniszteri értekezlet a jövõ havi ankarai NATO-csúcstalálkozót készíti elõ, és a tervek szerint a védelmi kiadásokra, a katonai készenlétre, a hadiipari termelésre, valamint Ukrajna támogatásának folytatására összpontosít.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Háborús forgatókönyvről beszélt a NATO-főtitkár

Infostart / MTI

Ha valóban háború törne ki, és például életbe lépne az 5. cikkely, valamennyi szövetséges, köztük az Egyesült Államok is, a lehető legnagyobb mértékben mozgósítaná képességeit – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Brüsszelben.

A szövetséges államok védelmi minisztereinek tanácskozására érkezve, Rutte kiemelte: a tervezés során azonban most figyelembe kell venni, hogy az amerikai hozzájárulás valamivel kisebb lesz, mint korábban. „Ezt a hiányt az európai országok jelenleg töltik ki. Ennek egy része már megtörtént, más része folyamatban van, és összességében jó helyzetben vagyunk” – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a NATO-erőmodell elsősorban tervezési eszköz, amelynek keretében figyelembe kell venni, hogy Washington több hadszíntéren is jelen van, ezért valamelyest mérsékelnie kellett hozzájárulását.

Közölte, hogy az Egyesült Államok korábban már jelezte a csökkentést, amely azonnali hatályú, ugyanakkor ennek következményeit az európai szövetségesek fokozatosan ellensúlyozzák.

Ukrajna

Az ukrajnai helyzetről szólva azt mondta, hogy Kijev továbbra is eredményesen védekezik, miközben az orosz hadsereg havi szinten 30-35 ezer főt veszít.

Kiemelte, hogy a szövetségesek folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ukrajna megkapja a harc folytatásához és a városok, valamint a létfontosságú infrastruktúra védelméhez szükséges fegyverrendszereket és légvédelmi eszközöket.

Rutte külön megköszönte az Egyesült Államoknak, hogy továbbra is biztosítja a Patriot légvédelmi rendszerek elfogórakétáit, amelyek kulcsfontosságúak Ukrajna számára.

A főtitkár szerint az Egyesült Államoknak számolnia kell azzal, hogy egyszerre több hadszíntéren is helyt kell állnia, ezért a NATO tervezésében egyértelműen rögzíteni kell, milyen erőforrásokra lehet számítani.

Donald Trump amerikai elnök szerepéről szólva Mark Rutte azt mondta: az elnök sokat tett Ukrajnáért, mivel tavaly februárban újraindította a párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárása érdekében. Hangsúlyozta, hogy az Ukrajnának nyújtott kulcsfontosságú katonai támogatás, köztük a Patriot-rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállítása, amerikai döntések nyomán valósul meg, európai és kanadai finanszírozással.

Az amerikai védelmi miniszterről szólva a NATO-főtitkár úgy fogalmazott, Pete Hegseth „nagy barátja a szövetségnek. Tavaly februárban világossá tette, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben elkötelezett a NATO mellett, ugyanakkor elvárja, hogy Európa és Kanada költségvetési szempontból közelítsen az amerikai szinthez” – mondta.

Rutte emlékeztetett arra, hogy az európai országok és Kanada 2025-ben több mint 90 milliárd dollárral költenek többet védelemre, mint egy évvel korábban, ami csaknem 20 százalékos növekedést jelent.

Egyes NATO-tagállom még adósak

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a tanácskozásra érkezve elmondta: a NATO-nak ismét valódi katonai szövetséggé kell válnia, amely képes az elrettentésre és vezető szerepet vállal Európa hagyományos védelmében.

A tárcavezető szerint a hidegháború utáni időszakot követően a szövetségnek ismét „keményvonalas” katonai szövetséggé kell válnia, amely valódi katonai képességekkel rendelkezik, képes az elrettentésre az európai kontinensen, és meghatározó szerepet játszik Európa hagyományos védelmében.

Hangsúlyozta, hogy a hágai NATO-csúcstalálkozón számos kötelezettségvállalás született, amelyek végrehajtásában több tagállam előrelépést tett, ugyanakkor egyes országoknak még növelniük kell erőfeszítéseiket.

„Erről őszintén fogunk beszélni, négyszemközt és nyilvánosan egyaránt. Úgy gondolom, fontos hogy a barátok őszinték legyenek egymással és segíteniük kell egymást abban, hogy megfeleljenek a feladatoknak” – mondta.

Hegseth kiemelte, hogy a Trump-kormányzat nem csupán szavakban, hanem tettekben is bizonyítja elkötelezettségét. Emlékeztetett arra, hogy a 2027-es pénzügyi évre az Egyesült Államok 1500 milliárd dolláros védelmi beruházást tervez, amely szerinte egyértelmű üzenetet küld a világnak.

Mint mondta, az amerikai kormányzat célja a katonai képességek fejlesztése, a védelmi ipari bázis megerősítése és a „szabadság arzenáljának” kiépítése, amely elsősorban az Egyesült Államok és érdekeinek védelmét szolgálja, ugyanakkor a NATO és a szövetséges országok biztonságát is erősíti.

A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi fenyegetésekre nem elegendő pusztán reagálni vagy beszélni róluk, hanem határozott cselekvésre van szükség.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Háborús forgatókönyvről beszélt a NATO-főtitkár

egyesült államok

nato

háború

nato-főtitkár

mark rutte

pete hegseth

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szombaton hőségriasztás jöhet, átépül és zöldebb lesz a Hősök tere körzete, kivezetik a védett benzinárat, felülvizsgálják a trafikok koncesszióit – kormányszóvivői tájékoztató

Szombaton hőségriasztás jöhet, átépül és zöldebb lesz a Hősök tere körzete, kivezetik a védett benzinárat, felülvizsgálják a trafikok koncesszióit – kormányszóvivői tájékoztató

Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el, mondta a kormányszóvivői tájékoztatón Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos. Míg Magyar Péter Brüsszelbe utazott az EU-csúcsra, Budapesten tájékoztatót tartanak a hétközi kormányülés döntéseiről. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta: módosítani kell a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomagot, erre a jövő héten sor is kerülhet. A Városligetben kiterjesztik a közparki felületeket, és megszüntetik majd az átmenő autóforgalmat, átépül és „zöldebb lesz” a Hősök tere körzete. Új TEK jön létre, átalakul a rendőrség. Felülvizsgálják a dohánybolti és a kaszinókoncessziókat. Cikkünk frissül!
 

16 év után új korszak – kezdődik az EU-csúcstalálkozó

Első „miniszterelnöki” uniós csúcsára repült ki Brüsszelbe Magyar Péter

Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

A hálapénz ugyan eltűnt, de más formában felbukkant a magánegészségügyben, amely összefonódott az állami ellátással – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását

Álmos Péter: az 500 milliárd forint nyomtalanul eltűnhet az egészségügyben, ha nem alakítják át a rendszert

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.18. csütörtök, 18:00
Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a szándéknyilatkozat az USA és Irán között - Jó a hangulat a tőzsdéken

Itt a szándéknyilatkozat az USA és Irán között - Jó a hangulat a tőzsdéken

Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök digitálisan aláírt egy szándéknyilatkozatot, amely egy állandó békemegállapodás kidolgozását célozza a két ország közötti háború lezárása érdekében. A bejelentés pozitív hangulatot hozott a piacokon, az amerikai részvényindexek határidős jegyzései emelkedtek annak ellenére, hogy a Federal Reserve jelezte, idén akár kamatemelésre is sor kerülhet. Ázsiában vegyes teljesítményt mutattak a tőzsdék, de a dél-koreai Kospi és a japán Nikkei új történelmi csúcsra emelkedett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem várt tragédia az éjszakai rakétaeső után: rengeteg drón zúdult Ukrajnára, egy ártatlan életet is követelt a támadás

Nem várt tragédia az éjszakai rakétaeső után: rengeteg drón zúdult Ukrajnára, egy ártatlan életet is követelt a támadás

Ukrán légierő: éjszaka csaknem 250 drónnal és rakétával támadott az orosz hadsereg, civil áldozatok is vannak

BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Iran's Pezeshkian sign deal to end war with further talks due in next 60 days

Trump and Iran's Pezeshkian sign deal to end war with further talks due in next 60 days

The deal includes reopening the Strait of Hormuz and a $300bn plan for Iran's reconstruction, but questions around its nuclear programme are left to future negotiations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 18. 12:28
Magyar Péter határozott üzenettel érkezett Brüsszelbe – ezekről tárgyal
2026. június 18. 12:04
Budapestre figyelhet ősszel a régió – Bécsben tárgyalt Orbán Anita
×
×