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A Terrorelhárítási Központ (TEK) páncélozott szállító harcjármûve a fõvárosi Duna Arénánál, a 17. vizes világbajnokság fõhelyszínénél, 2017. július 14-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Átalakul a rendőrség, jelen formájában megszűnik a TEK és az országgyűlési őrség

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőr-főkapitányságon belül folytatja működését a Terrorelhárítási Központ (TEK) – közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő csütörtöki tájékoztatón Szondi Vanda kormányszóvivő.

A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a Készenléti Rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda; mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után.

Elmondta:

  • az új TEK-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok,
  • a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést,
  • a Készenléti Rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul.

Célként a személy- és objektumvédelem, a terrorelhárítás és a nyomozati munka egységes, ellenőrizhető, költséghatékony, párhuzamosságoktól mentes, minden speciális tudást megőrző rendszerbe szervezését említette.

A jelenlegi formájában az Országgyűlési Őrség is megszűnik. A javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány, az átalakítás szeptember elején léphet életbe.

A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztató tudósításunk itt olvasható.

Belügyi tájékoztatás – további részletek

A Belügyminisztérium az elmúlt hetekben áttekintette a rendőrségi feladatellátás rendszerét – olvasható a táca közleményében. A vizsgálat rávilágított, hogy a jelenlegi struktúrában több rendvédelmi szerv is párhuzamosan lát el egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat. A hatékonyság növelése érdekében a belügyminiszter javaslatot tett a kormánynak a rendszer átalakítására.

Mint írják. a tervezett változtatások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nemcsak megőrzi, hanem tovább is növeli.

A strukturális reform több szervezeti egységet és feladatcsoportot érint. A jövőben a személyvédelem, az objektumvédelem, a terrorelhárítás és a nyomozati/felderítő munka is egységes, ellenőrizhető rendőrségi keretek között működik majd – teszik hozzá.

A szervezeti átalakítás főbb elemei:

  • Terrorelhárítási Központ (TEK): Önálló rendvédelmi szervként megszűnik, és a jövőben változatlan néven, de az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közvetlen irányítása alatt működik tovább. Feladatköre a műveleti feladatok mellett a személyvédelemmel bővül.
  • Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI): Kiválik a Készenléti Rendőrség kötelékéből, és önálló szervezetként, szintén az ORFK közvetlen irányítása alatt végzi majd a nyomozati és felderítő munkát.
  • Készenléti Rendőrség (KR): A jövőben az objektumvédelmi és a tűzszerészeti feladatok ellátásáért felel.
  • Országgyűlési Őrség: Jelenlegi formájában megszűnik. Személyvédelmi feladatait az átalakuló TEK, míg objektumvédelmi feladatait a KR veszi át.

„Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az átalakítás során semmilyen speciális tudás vagy képesség nem vész el. A reform eredményeként egyértelműbbé válnak a feladat- és hatáskörök, és megszűnnek a működésbeli párhuzamosságok.

A szakmai egyeztetéseket az egyes szervezetek vezetőivel lefolytattuk, így a javaslat hamarosan társadalmi egyeztetésre kerül, ezt követően pedig az Országgyűlés tárgyalja majd” – zárul a közlemény.

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