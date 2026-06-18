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Nyitókép: Unsplash.com

Nem ijedt meg a medve, helyette támadott – ketten kerültek sürgősségire

Infostart / MTI

Az elhajtására összehívott csapat két tagjára támadt egy medve szerdán este a székelyföldi Kászonújfaluban, ahol két nappal korábban is volt egy kettős medvetámadás. A szerda esti újabb támadásban a vadász és segédje sérült meg – írta csütörtökön az Agerpres román hírügynökség.

A Hargita megyei, Kászonaltíz községhez tartozó településen azután tartottak medvehajtást, hogy hétfőn egy juhakol közelében két helyi férfira támadt egy medve. Az akciót kedden és szerdán is megismételték azzal a céllal, hogy elijesszék a környékről az odaszokott vadállatot.

Az incidens a szerda esti medvehajtás alatt történt, amikor a nagyvad a csapat két tagjára, a vadászra és segédjére támadt – nyilatkozta András Tamás, a község polgármestere az Agerpresnek.

A 48 és 65 éves férfiakat csütörtökre virradóra a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították, állapotuk stabil. A 48 éves sérültet a bal alkarján harapta meg a medve, és a fején is enyhén megsérült. Idősebb társát a bal comján és a jobb alkarján harapta meg a nagyragadozó. A két férfit sebeik ellátása után a járványügyi részlegen kezelik veszettség ellen – közölte Kiss Edit, a kórház szóvivője.

Tamás András polgármester elmondta, hogy az agresszívvé vált medvét végül ki kellett lőni.

„Nagyon megijedtünk, őszintén mondom. Szörnyű volt”

– idézte az elöljárót a hírügynökség. A polgármester szerint a környéken több család is legeltet juhokat, és gyerekeik is kijárnak segíteni, így azonnali beavatkozásra volt szükség.

Emlékeztetett arra, hogy a hatályos román törvények a polgármester jelenlétét is megkövetelik a medve elleni hatósági beavatkozással megbízott csapatban, holott nem minden elöljárónak van ebben tapasztalata. Neki sincs – mondta –, nem vadászik és első mandátumát tölti a község élén. Úgy vélte, törvénymódosításra lenne szükség.

Kászonújfaluban hétfőn is megsebesített két helybéli férfit egy medve. A férfiak a falutól nagyobb távolságra található legelőn tartózkodtak, egy állatok itatására használt forrást takarítottak ki, amikor rájuk támadt. Az állat előbb az idősebb, 51 éves férfit támadta meg, de miután 29 éves társa a segítségére sietett, őt is megsebesítette. Mindkét áldozatot a combján és a lábszárán harapta meg, az idősebb férfi az alkarján is sérüléseket szenvedett, és a kéztőcsontja is eltört.

Romániában az elmúlt hetekben számos településről jelezték, hogy jelentősen megszaporodott a lakott területre bejáró nagyvadak száma, továbbá legalább két haláleset kapcsán merült fel a gyanú, hogy a mezőn talált holtesteken látható sérüléseket medve okozhatta. Legutóbb múlt vasárnap vesztette életét egy 34 éves férfi medvetámadás következtében az erdélyi Szeben megyében, és a román hatóságok a héten minden nap jelentettek egy vagy két olyan esetet, amikor emberre támadt a nagyragadozó.

A román képviselőház áprilisban fogadta el a medvepopuláció számát szabályozni hivatott vadászati kvóták megduplázását, Nicusor Dan államfő azonban alkotmányossági óvást emelt a törvénytervezet ellen, mely szerinte uniós normákat sérthet. Az államfő lépése nyomán a törvényt kezdeményező Tánczos Barna szenátor, megbízott mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy az Európai Bizottsághoz fordul, kérve: tegye rugalmasabbá a nagyvad jelenlegi szigorú uniós védelmét a túlszaporodott medveállománnyal rendelkező Románia esetében.

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