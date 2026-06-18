Szén-dioxid-mentes lett a bécsi posta, a leghíresebb osztrák is beugrott ünnepelni

A bécsi posta mostantól kizárólag CO2-mentesen kézbesíti a leveleket és csomagokat az utolsó kilométeren – azaz csak elektromosan vagy izomerővel. Ezt a mérföldkövet hétfőn Arnold Schwarzeneggerrel ünnepelték – írja az orf.at híradása nyomán az Autószektor.

Az osztrák posta közlése szerint Bécs lett a legnagyobb európai metropolisz, ami kibocsátásmentes kézbesítést biztosít. A hollywoodi sztár, volt politikus és klímaaktivista, Arnold Schwarzenegger is nagyra értékeli az elektromobilitást és az izomerőt, ezért maga is részt vett a mérföldkövet ünneplő sajtótájékoztatón. A színész az Osztrák Világcsúcs klímakonferencia apropóján tartózkodik jelenleg Bécsben.

Naponta körülbelül 1300 bécsi postai dolgozó közlekedik elektromos meghajtású kerékpárokkal, robogókkal vagy autókkal. A vállalat szerint 32 millió eurót fektetett járművekbe és töltőinfrastruktúrába az átalakításhoz.

Az áram egy részét a helyszínen, Inzersdorfban, napelemes modulok segítségével állítják elő.

Walter Oblin, a Post vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a szolgáltató számára a kezdetektől fogva fontos volt a fenntarthatóság, a légszennyezés és a klímavédelem kérdése. Mára a modell életképes üzleti projektté vált.

Az elektromos autók karbantartási és energiaköltségei jelentősen alacsonyabbak, még akkor is, ha a beszerzésük még mindig valamivel drágább – hangsúlyozta a vezérigazgató. Az átalakítást hamarosan egész Ausztriára kiterjesztik. Bécsben már most is évente 2300 tonna CO2-t takarítanak meg.

Az ünnepségről készült rövid összefoglalót itt tekintheti meg: