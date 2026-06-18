ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.49
usd:
307.71
bux:
138405.87
2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
American actor Arnold Schwarzenegger speaks at a press conference entitled Raising Hope for Climate Justice at the Vatican Press Office. Vatican City (Vatican), September 30th, 2025.
Nyitókép: Grzegorz Galazka/Archivio Grzegorz Galazka/Mondadori Portfolio/Getty Images

Szén-dioxid-mentes lett a bécsi posta, a leghíresebb osztrák is beugrott ünnepelni

Infostart

Az osztrák főváros postásai mostantól csak elektromos járműveket és biciklit használnak a kézbesítéshez. Ennek alkalmából Arnold Schwarzenegger is felbukkant az ünnepélyen.

A bécsi posta mostantól kizárólag CO2-mentesen kézbesíti a leveleket és csomagokat az utolsó kilométeren – azaz csak elektromosan vagy izomerővel. Ezt a mérföldkövet hétfőn Arnold Schwarzeneggerrel ünnepelték – írja az orf.at híradása nyomán az Autószektor.

Az osztrák posta közlése szerint Bécs lett a legnagyobb európai metropolisz, ami kibocsátásmentes kézbesítést biztosít. A hollywoodi sztár, volt politikus és klímaaktivista, Arnold Schwarzenegger is nagyra értékeli az elektromobilitást és az izomerőt, ezért maga is részt vett a mérföldkövet ünneplő sajtótájékoztatón. A színész az Osztrák Világcsúcs klímakonferencia apropóján tartózkodik jelenleg Bécsben.

Naponta körülbelül 1300 bécsi postai dolgozó közlekedik elektromos meghajtású kerékpárokkal, robogókkal vagy autókkal. A vállalat szerint 32 millió eurót fektetett járművekbe és töltőinfrastruktúrába az átalakításhoz.

Az áram egy részét a helyszínen, Inzersdorfban, napelemes modulok segítségével állítják elő.

Walter Oblin, a Post vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a szolgáltató számára a kezdetektől fogva fontos volt a fenntarthatóság, a légszennyezés és a klímavédelem kérdése. Mára a modell életképes üzleti projektté vált.

Az elektromos autók karbantartási és energiaköltségei jelentősen alacsonyabbak, még akkor is, ha a beszerzésük még mindig valamivel drágább – hangsúlyozta a vezérigazgató. Az átalakítást hamarosan egész Ausztriára kiterjesztik. Bécsben már most is évente 2300 tonna CO2-t takarítanak meg.

Az ünnepségről készült rövid összefoglalót itt tekintheti meg:

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szén-dioxid-mentes lett a bécsi posta, a leghíresebb osztrák is beugrott ünnepelni

ausztria

posta

bécs

ünneplés

szén-dioxid

arnold schwarzenegger

karbonsemleges

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jön a bizonyítványosztás, de jobb, ha mellőzzük a dicsekvő posztokat – tanácsok, intelmek a szakértőtől

Jön a bizonyítványosztás, de jobb, ha mellőzzük a dicsekvő posztokat – tanácsok, intelmek a szakértőtől

A szülőknek nem szabad hagyniuk, hogy gyermekük abban mérje a személyisége értékét vagy a szerethetőségét, hogy éppen milyen osztályzatot kap – mondta az InfoRádióban a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója. Gál Beatrix szerint az az ideális, ha a bizonyítvány vagy az osztályzat megmarad iránymutatásnak arra vonatkozóan, hogy a gyermek merrefelé tart, mely dolgokon lehetne változtatni az előrejutás érdekében.
Magyar Péter enged-e illegális migránsokat Magyarországra? Tájékoztató Brüsszelben

Magyar Péter enged-e illegális migránsokat Magyarországra? Tájékoztató Brüsszelben

Csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogom képviselni az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben.
 

Magyar Péter és Donald Tusk rendkívüli pillanata Brüsszelben

Magyar Péter fontos üzenetet küldött Brüsszelből, egy fotón a V4-ek kormányfői

Nyolc év után fordulat? Magyar Péter és az EP elnöke egyetértenek

Sürgős mondanivalójuk a van a kormány számára a közlekedési dolgozóknak

Átalakul a rendőrség, jelen formájában megszűnik a TEK és az országgyűlési őrség

Közölte az új rendőri vezetők neveit a Belügyminisztérium

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szárnyal a dollár, a forint árfolyama pedig korrigál

Szárnyal a dollár, a forint árfolyama pedig korrigál

Az elmúlt 24 óra fejleményeit a devizapiacokon az iránt a Fed kamatdöntése, majd az új elnök megnyilvánulásai határozta meg. A dollár azóta is szárnyal, ez pedig nem kedvez a forintnak sem.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 25. játékhéten, csütörtökön

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 25. játékhéten, csütörtökön

Vajon elvitte valaki a 625 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?

BBC
Business Sport Travel Science
US lifts naval blockade as Iran's supreme leader says Trump made deal 'out of desperation'

US lifts naval blockade as Iran's supreme leader says Trump made deal 'out of desperation'

Iran's supreme leader says he disagrees with the deal and Donald Trump signed it "out of desperation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 18. 22:47
Nem ijedt meg a medve, helyette támadott – ketten kerültek sürgősségire
2026. június 18. 21:40
Izrael rácsapta az ajtót az EU külügyi vezetőjére a „vérvádja” miatt
×
×