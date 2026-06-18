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A Vasas megújult síháza a Normafánál 2022. december 22-én. A terasszal együtt 400 négyzetméteres, kétszintes síház a klub északisízői mellett a szabadidő-sportolókat is szolgálni fogja.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Nincs több csúszkálás a Normafán? – a kormányhivatal visszavonta a szánkó- és sípálya engedélyét

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A kormányhivatal szerint a Normafa Park területhasználatát engedélyező határozat jogsértő, mivel egy védett természetvédelmi területről van szó, így a Természetvédelmi Hatóság azonnali hatállyal visszavonta azt.

Szerdán a Pest Vármegyei Kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó-, sífutó- és gyereksípálya működési engedélyét – közölte Facebook-oldalán a Normafa Park.

A posztban hozzáteszik: ha a döntés nem változik, akkor megszűnik Magyarország egyetlen rendszeresen működő szánkó- és sífutópályájának téli működése.

A kormányhivatali határozat szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyezte az önkormányzatnak, hogy a Normafa Park téli sportfejlesztéseihez használjon egy védett természeti területet. A Normafa Park történelmi sportterületével kapcsolatos hatósági ügyeket egy korábbi kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Ez azt jelenti, hogy a síterephez kapcsolódó természetvédelmi engedélyezési eljárás is kiemelt eljárásnak számított.

Azonban a Védegylet Egyesület jogi úton támadta meg a természetvédelmi hatóság engedélyező határozatát. Ezt követően a hatóság megvizsgálta a keresetet, és megállapította, hogy „a tárgyi ügyben a megalapozott érdemi döntéshez a tényállás további tisztázása szükséges, ezért a Határozat jogszabálysértő, így a Természetvédelmi Hatóság annak visszavonásáról rendelkezett”. A döntést a Normafa Park bíróságon támadhatja meg.

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Kezdőlap    Belföld    Nincs több csúszkálás a Normafán? – a kormányhivatal visszavonta a szánkó- és sípálya engedélyét

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