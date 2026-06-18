Sürgős mondanivalójuk a van a kormány számára a közlekedési dolgozóknak

A Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója szerint közösen kéne áttekinteniük A munka törvénykönyvét a miniszterelnökkel, és meg kellene nézni azokat a pontokat, amelyek mentén javíthatni lehetne a foglalkoztatási garanciákon.

„Ezekbe a munkakörökbe valamikor azért jöttek dolgozni a munkavállalók, mert tudták, hogy dolgoznak harmincegynány évet és elmehetnek nyugdíjba hamarabb. Ma már ez is nagyon fontos, mert azt tudjuk, hogy

a közlekedésben dolgozó munkavállalók sokasága nem éri meg a nyugdíjkorhatárt sem,

sajnos, daganatos, rákos betegségekben, a rendszertelen, egészségtelen munkavégzési idők következtében elhunynak, éjjel-nappal, fordulószolgálatban dolgoznak az emberek, a bioritmus felbomlásával hosszú távon ez nem kezelhető; ahhoz, hogy hosszabban megéljék akár a nyugdíjat is, bizony a korkedvezményes rendszert vissza kell hozni” – mondta Meleg János az InfoRádió megkeresésére.

A Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója és a Vasutasok Szakszervezetének elnöke bízik benne, hogy hamarosan szakértői tárgyalások indulhatnak a legfontosabb témákban, és apró lépésekkel célba is érnek.

Az elmúlt bő egy évtized talán legvitatottabb területe a sztrájkjog korlátozása volt.

Ezzel kapcsolatban is van határozott elképzelésük: a sztrájkjogot vissza kell állítani, de őket a közlekedésben nem a sztrájkmodell mint olyan keseríti, nem az, hogy nem tudják kifejezni alkotmányos jogukat.

„A személyszállítási törvényben elő van írva, hogy milyen közlekedésnek kell lenni... Amikor ezek a változások megjelentek, akkor egy kicsit viccesen mondtam, hogy akkor lesz sztrájk a vasúton, ha a miniszter úr meghirdeti, mert tulajdonképpen az ő engedélyével lehetett volna sztrájkolni. Azért ez morbid.”

Mivel hosszú éveken át e nehézségek között kellett dolgozniuk, most egy ütemtervvel és a tárgyalással már elégedettek lennének, megértik, hogy ebben az országban most nem ez a legfontosabb; hajlandóságot szeretnének látni, hogy előrelépés a kormány célja is, ehhez megvan a türelmük, és hajlamosak is arra, hogy „jó előterjesztéseket készítsenek”; például megvédenék magukat az utazóközönség azon részétől, amely primitíven viselkedik a buszvezetőkkel, jegyvizsgálókkal.

„Rengeteg atrocitás van, és ez megnövekedett a morál miatt, ami volt az elmúlt években az országban. Azt gondolom, hogy akár a jogszabály módosítását is ismételten fel kell venni a napirendre, és át kell tárgyalni” – hangsúlyozta.

Szerinte még nem állt fel teljes egészében az igazgatási rendszer arra, hogy megfelelő szakértői csapattal tudjanak tárgyalni, de a szakszervezetek kéznél lesznek, és ha a társadalmi párbeszéd működni fog, eredményekben és sikerekben is lehet bízni, de „ez közös érdek is”.