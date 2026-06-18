Vajon milyen jövőt hoz nekünk a mesterséges intelligencia? Ezt vitatják meg pénteken – mondta az InfoRádiónak Cséfalvay Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium Technológiai Jövők Műhelyének vezetője. Hol tart most a mesterséges intelligencia? Milyen messze van ahhoz képest, mint amilyen elvárásokat néha megfogalmazunk, és milyen lehetőségei vannak a különböző országoknak, akár Magyarországnak is a mesterséges intelligenciában? Minderről szó lesz a rendezvényen.

Cséfalvay Zoltán arról is beszélt, hogy kik lesznek az előadók. Mint fogalmazott, tulajdonképpen „két könyv fog egymással beszélgetni”, az egyik Mehram Gul Az innováció új földrajza című könyve, amely sok interjún, beszélgetésen keresztül próbálja felvázolni, hogy most vajon az egész csak arról szól-e, hogy Kína és Amerika egymással versenyez, vagy más országoknak is vannak-e komoly lehetőségeik.

„És a másik könyv, hadd mondjam szerényen, az én könyvem, a Szabadság, innováció, gazda(g)ság, amelynek van egy külön fejezete, amely szintén arról szól, hogy vajon ki nyeri meg ezt a játszmát most. Vannak olyan elképzelések egyébként, hogy aki 2030-ig a mesterséges intelligenciában vezető szerepet játszik, ő fogja uralni a 21. századot. Persze ez ennél azért sokkal bonyolultabb kérdés” – mondta.

Cséfalvay Zoltán üzenete, hogy

„ne féljünk a mesterséges intelligenciától, tanuljuk meg kezelni!”

„Nagyon jól emlékszem, az elmúlt évtized nagy vitája az volt, és nagyon sokat írtunk erről, kutattuk tanulmányokban és így tovább, hogy jönnek a robotok, és elveszik a munkánkat. Hát tessék visszaemlékezni, hogy vajon jöttek-e a robotok, és mennyire vették el a munkánkat. Most ugyanez ismétlődik, jön a mesterséges intelligencia, és majd elveszi a munkánkat. Én úgy gondolom, hogy nem vették el tömegesen mindenkinek a munkáját, hanem új munkahelyek jöttek létre, és új foglalkozások. Ugyanúgy van a mesterséges intelligenciánál is. Átalakítja a munka világát, de nem félni kell a mesterséges intelligenciától, hanem okosan kell alkalmazni” , tette hozzá Cséfalvay Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium Technológiai Jövők Műhelyének vezetője. .

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) az Infostartot is kiadó Inforádió Zrt. többségi tulajdonosa.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.