Fontos posztról mondott le Hernádi Zsolt

Hernádi Zsolt lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöki posztjáról és a tagságát sem tartja meg. A Mol-csoport elnök-vezérigazgatójának lemondásáról szóló levelet az egyetem honlapján közölték.

Az intézmény fenntartója a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány. Az Index összefoglalója szerint Hernádi Zsolt azzal indokolta döntését, hogy nem tartaná helyesnek, ha az egyetem körül kialakuló új rendszer formálásában régi elnökként szerepet vállalna. Úgy véli, ez elfogultsághoz vezetne, ami csökkentené az egyetem döntési és cselekvési szabadságát.

Emlékeztetett, hogy a jogszabályváltozás miatt a Corvinus is új feltételrendszernek megfelelően működik majd, és az irányító testületek is átalakulnak.

Hernádi Zsolt a megüresedő kuratóriumi tag helyére Misovitz Tibor alapítványi titkár megválasztását javasolja.

Azt gondolja, ő rendelkezik a legtöbb operatív tudással az alapítvány és az egyetem kapcsolatáról, és biztosítani tudja a folytonosságot.

A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója levelében arra is kitér, hogy a kuratóriumi elnöki feladatait nem főállásban, hanem a Mol-csoportnál végzett munkája mellett végezte, és számára „öröm volt minden perc” a Corvinuson. „Egykori Alma Materem örök híve és támogatója maradok” – írja Hernádi Zsolt.