Vadonatúj Duna-parti sétány épülhet Újbudán – íme, a látványtervek

A dél-budai Duna-part az egyik legelhanyagoltabb partszakasz Budapesten, a Kopaszi-gáttól délre volt ipari terület található hajléktalantanyákkal és egy-két létesítménnyel. Pedig ez a főváros egyik potenciálisan legértékesebb területe lehetne – írja az új Duna-parti sétány kedden bemutatott koncepciótervei kapcsán a Telex.

A tervezett sétány két, már megvalósult parti fejlesztést kötne össze: a Kopaszi-gát parkját és budafoki Dunafok szabadidőparkot. Ezen a 3,5 kilométeres részen ma gát fut, tetején közepes minőségű kerékpárúttal.

Itt jönne létre egy összefüggő Duna-parti sétány a gyalogosok számára, mellette kerékpárúttal, futópályával, pihenő- és rekreációs területekkel, sportpályákkal, közösségi funkciókkal. A zöldfelületek megőrzésével, sőt, fejlesztésével, parkosítással és 800 új fával valósítanák meg.

Az Újbudára tervezett új Duna-parti sétány és zöldfelület digitális látványterve. Forrás: ujbuda.hu

Az Újbudára tervezett új Duna-parti sétány és zöldfelület digitális látványterve. Forrás: ujbuda.hu

Az Újbudára tervezett új Duna-parti sétány és zöldfelület digitális látványterve. Forrás: ujbuda.hu

Az Újbudára tervezett új Duna-parti sétány és zöldfelület digitális látványterve. Forrás: ujbuda.hu

Az Újbudára tervezett új Duna-parti sétány és zöldfelület digitális látványterve. Forrás: ujbuda.hu

A részletes beszámoló és a terv prezentációja Újbuda hivatalos weboldalán érhető el.