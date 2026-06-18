Újabb vb-játékos szerződtetését jelentette be a Real Madrid

A Párizsban felnőtt Konaté 2017-ig a Sochaux csapatában játszott, majd négy évet töltött az RB Leipzigben, ahol Gulácsi Péter és Willi Orbán, majd rövid ideig Szoboszlai Dominik is a klubtársa volt.

Szoboszlaival aztán később együtt játszott a Liverpoolnál.

A mali származású hátvéd 118 meccset játszott a Premier League-ben, a Vörösökkel minden fontos angliai trófeából nyert egyet.

Bernardo Silva és Marc Cucurella után a Real Madrid harmadik új igazolása 2026 nyarán, a nemzetközi sajtó biztosra veszi még Denzel Dumfries érkezését is.

Ibrahima Konaté új szerződése július 1-től él majd, miután a hónap végén lejár a régi megállapodása Liverpoolban.