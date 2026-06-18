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Orbán Anita szerdán Bécsben tárgyalt Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszterrel, akivel elkezdték előkészíteni az őszre tervezett C5-találkozót.
Nyitókép: Orbán Anita/Facebook

Budapestre figyelhet ősszel a régió – Bécsben tárgyalt Orbán Anita

Infostart / MTI

Elkezdődött a közép-európai országok (C5) magyarországi találkozójának előkészítése – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről.

Orbán Anita azt írta, szerdán Bécsben tárgyalt Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszterrel, akivel elkezdték előkészíteni az őszre tervezett C5-találkozót.

A magyar külügyminiszter szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét, a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek.

Osztrák kollégájával beszéltek a tervezett magyar–osztrák közös kormányülés előkészítéséről is – közölte Orbán Anita, hozzátéve, a cél az, hogy már most meghatározzák azokat a konkrét ügyeket, amelyekben ősszel miniszteri szinten is előrelépést tudnak elérni. Példaként említette az ingázók helyzetét, „amely több tízezer ember mindennapjait érinti”, számukra ugyanis meghatározó, hogy milyen gyorsan, kiszámíthatóan és egyszerűen tudnak közlekedni, munkát vállalni és ügyeket intézni.

„A magyar érdek az, hogy ezekben a kérdésekben is minél hamarabb gyakorlati megoldások szülessenek” – fogalmazott Orbán Anita.

A C5 Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Ausztria és Magyarország külügyminisztereinek csoportja, a formáció 2020-ban az akkori osztrák külügyminiszter kezdeményezésére jött létre.

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