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Fiatalok a Strand Fesztiválon Zamárdiban 2023. augusztus 24-én. A fesztivált augusztus 23. és 26. között rendezik meg a Balaton-parti településen.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Egy balatoni település lépett: nincs több roller, bicikli és kutya

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Június közepétől kezdődően Zamárdi önkormányzata több dolgot is kitiltott a Nagystrand sétányáról, így a kerékpárokat, rollereket, sőt, még a kutyasétáltatókat is.

A Zamárdiban található Nagystrand területén június 15-től tilos rollerrel és kerékpárral a sétányon közlekedni. A szabály szerint a kutyasétáltatás sem megengedett, még pórázzal sem – írja az atv.hu.

Aki megszegi a tiltást, arra a közterület-felügyelők a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján büntetést is kiszabhatnak.

Az önkormányzat azonban közölte: vannak kivételek is, így például babakocsival továbbra is lehet közlekedni a Margó Ede sétányon. A településvezetés közlése szerint a helyi rendelet augusztus 31-ig érvényes.

Az előkészületeket már korábban elkezdték a strandon, így beemelték a lejárókat, kikerültek a vízmélységet jelölő bóják is. A vízimentő szolgálat is munkába állt. Zamárdi lakóinak többsége támogatja a rollerek kitiltását, azonban a kutyák pórázon sétáltatását továbbra is engedélyeznék.

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