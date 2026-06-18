Egy balatoni település lépett: nincs több roller, bicikli és kutya

A Zamárdiban található Nagystrand területén június 15-től tilos rollerrel és kerékpárral a sétányon közlekedni. A szabály szerint a kutyasétáltatás sem megengedett, még pórázzal sem – írja az atv.hu.

Aki megszegi a tiltást, arra a közterület-felügyelők a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján büntetést is kiszabhatnak.

Az önkormányzat azonban közölte: vannak kivételek is, így például babakocsival továbbra is lehet közlekedni a Margó Ede sétányon. A településvezetés közlése szerint a helyi rendelet augusztus 31-ig érvényes.

Az előkészületeket már korábban elkezdték a strandon, így beemelték a lejárókat, kikerültek a vízmélységet jelölő bóják is. A vízimentő szolgálat is munkába állt. Zamárdi lakóinak többsége támogatja a rollerek kitiltását, azonban a kutyák pórázon sétáltatását továbbra is engedélyeznék.