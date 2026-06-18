Hármas kamionkarambol az M1-es autópályán: mentőhelikopter, útzár

Átfogó közparki rehabilitációt jelentett be a Városligetben a közlekedési és beruházási miniszter, illetve a XIV. kerület országgyűlési képviselője, amelynek során a tervek szerint felszámolják az építési kordonokat, autómentesítik a Városligetet és újragondolják a Hősök tere leaszfaltozott részét is.