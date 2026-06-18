Hármas kamionkarambol az M1-es autópályán: mentőhelikopter, útzár

Tájékoztatásuk szerint a komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltóknak egy embert feszítővágó segítségével kellett kiemelniük az egyik járműből, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Az érintett sztrádaszakaszt lezárták.
Tájékoztatásuk szerint a komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltóknak egy embert feszítővágó segítségével kellett kiemelniük az egyik járműből, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Az érintett sztrádaszakaszt lezárták.
Három nyerges vontató karambolozott csütörtök kora délután az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében. A súlyos baleset miatt az érintett sztrádaszakaszt lezárták, a helyszínre pedig mentőhelikopter is érkezett.
Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásári családi házban, a tűz a jármű körül lévő bútorokra is átterjedt
A 14-point document, signed by both sides, includes a $300bn plan for Iran's reconstruction - but questions around its nuclear programme remain.