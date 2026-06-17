Nagy áremelések lesznek júliustól: jönnek az értesítések

Lejár hamarosan a díjemelési moratórium, amelyet a cégek tavaly vállaltak kormányzati nyomásra.

A Magyar Telekom, a One és a Yettel is bejelentette már, hogy emelni fog az árain, most üzentek az ügyfeleknek a részletekről is – írja a hvg.hu.

A díjemelést a céges kommunikációban a Telekom díjkorrekciónak,a Yettel díjváltozásnak nevezi. A változás a tavalyi inflációval megegyező mértékű, 4,4 százalékos lesz.

A módosított havi díjakat tartalmazó első számlát augusztusban, az eddig megszokott számlázási időszakban készítik el a cégek. Vagyis hiába szerepel az a hírekben, hogy július 1-jétől jön a díjemelés, az ügyfelek augusztusban fizetik először az új díjakat – írja a lap.

Ez a 2025. december 31-e előtt bevezetett otthoni internet-, tv- és telefoncsomagok, valamint a mobil hang- és netcsomagok havi díjaira vonatkozik. A 2026-ban bevezetett otthoni és mobilcsomagokat a díjkorrekció nem érinti. Nem változnak a forgalmi díjak, azaz a perc- és SMS-díjak és az extrák díjai sem – írta meg a Telekom.

A Yettel pedig a honlapján tarifacsomagokra lebontva is bemutatta, hogy mennyiről mennyire fognak nőni a különböző konkrét havidíjak.

A Telekom-ügyfelek július 1-je után tudják a szolgáltató honlapján vagy az applikációban ellenőrizni a számot, de az ügyfélszolgálatos munkatársak is csak júliusban tudják megmondani a pontos díjat.