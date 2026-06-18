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London, 2023. március 12.A BBC brit közszolgálati rádió- és tévétársaság londoni székháza 2023. március 12-én. Az előző napra a munkatársak sorozatos visszalépése miatt a BBC szinte összes sportműsora műsorvezető és stáb nélkül maradt, miután a BBC televízió március 10-én felfüggesztette Gary Lineker egykori angol válogatott labdarúgó műsorvezetői megbízatását. Ezt megelőzően Lineker élesen bírálta a konzervatív párti brit kormány bevándorlási törvénytervezettét.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Brutális takarékossági programot kezd a BBC új vezérigazgatója

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az utóbbi idők egyik legnagyobb elbocsájtási hulláma indul a BBC-nél. A brit közszolgálati médium több, mint 500 dolgozóját építi le, emellett patinás műsorokat szüntet meg és csökkenti tudósítói és riporterei létszámát.

Nem sokkal azután, hogy szerda délután a BBC-dolgozók postafiókjában landolt a kellemetlen email, a brit média már tele volt azzal a hírrel, amire számítani számítottak, de nem tudták, hogy ilyen nagy csapást vetít előre.

A Google-tól érkezett új vezérigazgató, Matt Brittin a seprűt megragadva 160 millió fontos takarékossági programot hirdetett. Azaz, közel 65 milliárd forintot próbál lefaragni a temérdek weboldalt, rádió- és tévéadót működtető intézmény büdzséjéből.

Ennek részeként elbocsájtják a hírrészleg 550 dolgozóját és további 1300-1500 alkalmazottat.

Olyan műsorokat zárnak be, amelyek tartalmának egy része időről időre feltűnik a BBC nemzetközi csatornáin, de a csapást igazából azok a brit nézők és hallgatók érzik meg, akik számára intézménnyé váltak ezek a műsorok: például a World Tonight, az itteni Késő Esti Krónika, a maga alapos és mélyreható, napi híreket tálaló tudósításaival és elemzéseivel.

Lapátra kerül a Crossing Continents, egy hosszabb dokumentarista jellegű műsor, a rádiózás egyfajta etalonja, amelyben a BBC külföldi tudósítói a száraz hírektől elrugaszkodva merültek el egy-egy ország kultúrájában és közéletében.

Megszűnik a Money Box Live, egy hasznos, a hallgatókat a pénzügyekre tanító és fogyasztóvédelemmel is foglalkozó, betelefonálós program, amely a világ más részein is nagyon elkelne. Más rádió- és tv-műsorok idejét megvágják, a menedzsment ama indoklása mellett, hogy „egyensúlyozni kell a közönség igényei és a legjobb értékarány között”.

A brit közszolgáltató, amely épp most indította el magyar nyelvű internetes oldalát, továbbá épp azt a tudósítói és riporteri gárdát nyirbálja meg, amely a világ több pontjáról küldött, elsőkézből származó anyagaival hozott létre hozzáadott értéket más médiumokkal szemben. Kevesebben dolgoznak majd a produkciós csapatokban is, a magyarázat szerint „a mobiltechnológia fokozottabb használatával” váltják ki őket.

Ahogy 2005-ben, amikor a BBC Világszolgálata eldöntötte, hogy bezárja a magyar, továbbá egy sor közép és délkelet-európai valamint kazah és thai nyelvű adását, az indoklás most is az, hogy „a takarékosság miatt kemény döntésekre van szükség”.

Tény: a reklámoktól és így gazdasági befolyásolástól mentes BBC-t egy de facto adóból, a tévétulajdonosok által fizetett, évi 180 fontnyi – 73 ezer forintnyi – előfizetői díjból tartják fenn. Ez a versenytársak szerint igazságtalan előnybe hozza, miközben

a konzervatív politikusok és a konzervatívabb beállítottságú nézők úgy érzik, a BBC egy túlságosan liberális értékrendet próbál rájuk erőltetni, illetve nem tükrözi a véleményüket.

Elég elbeszélgetni néhány idősebb brittel van megnézni néhány kommentet a témával foglalkozó cikkek alatt és kiderül: a brit társadalomnak ez a szegmense időnként már olyan ellenségesen tekint egykori kedvencére, hogy nem bánná, ha összeomlana.

A médiumot, amelyre világszerte etalonként tekintettek és van, ahol még most is etalonnak tartják, az utóbbi években több botrány rázta meg. Néhány sztár-műsorvezető szexuális zaklatásai és visszaélései, mások sarkos, a pártatlansági elveket sértő harcos kiállásai – például a gázai háború kapcsán – a közösségi médiában.

És az is, hogy az egyik zászlóshajónak számító program, a Panoráma úgy döntött: Donald Trump esetében nem érvényes a szerkesztői kódex és úgy ollózta össze egy beszéde különböző részeit, ahogy úgy tűnt: nyíltan felszólított az amerikai Kongresszus épületének megrohamozására.

Az amerikai elnök tavaly 5 milliárd dolláros becsületsértési és kártérítési pert indított. A BBC bocsánatot kért és azt állított a műsora soha nem került adásba az Egyesült Államokban. Kénytelen volt azonban távozni a vezérigazgató, Tim Davie és Deborah Turness hírigazgató.

A jogi folyamat még tart, Trump ügyvédei épp a héten szólítottak fel egy bírót, hogy ne ejtse az ügyet. A kéthetesre tervezett per ideiglenes kezdődátuma továbbra is 2027 február 15-e.

Ami azonban még inkább befolyásolja becenevén a Beeb, vagy Auntie – a nagynéni – jövőjét, az a bevétel.

Felnőtt egy generáció, amelynek nincs tévéje, nem is nézi és így nem is fizet előfizetői díjat.

Mások aktívan kerülik a befizetést.

A BBC bírálói szerint a menedzsment inkompetens módon szórta ki a pénzt olyan műsorokra, amelyeket kevesen néznek vagy „rebootolt”, vett fel újra, új szereplőkkel olyan programokat, amelyek amúgyis népszerűek voltak.

Így a bevételek az utóbbi tíz évben 30 százalékkal estek, és most a BBC kénytelen addig nyújtózkodni, amíg a takarója ér.

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