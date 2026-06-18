Itt a nagy fordulat: mégis maradhat Magyarországon a kivonulását tervező népszerű futárszolgálat?

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Sameday futárszolgálat június elején bejelentette, hogy kivonul Magyarországról, mivel nem kapott engedélyt a magyar hatóságoktól arra, hogy összeolvadhasson az Osztrák Posta leányvállalatával, az Express One-nal.

Most azonban kedvező fordulat történt, ugyanis a Forbes értesülése szerint a Sameday közölte partnereivel, hogy a Delivery Solutions Zrt.-t érintő, tervezett tranzakcióhoz kapcsolódó külföldi tőkebefektetési engedélyt mégis megkapták. Az információt a Sameday külföldi sajtóosztálya is megerősítette Romániából – közölte az Index.

A legfontosabb fejlemény, hogy

a Gazdasági és Energetikai Minisztérium mégis jóváhagyta a Delivery Solutions Zrt. felvásárlási tervét.

A vállalat a fejleményre reagálva arról adott tájékoztatást, hogy jelenleg értékelik helyzetet, de addig is a megszokott módon folytatják működésüket, a további fejleményekről pedig később közölnek információkat.

A Sameday Magyarországon 2020 óta van jelen a Delivery Solutions Zrt. leányvállalatán keresztül. A Forbes megjegyezte: ha a Sameday kivonulna Magyarországról, nemcsak az alkalmazottakat kellene elküldeni, hanem le kellene szerelni a több ezer darabból álló Easybox-hálózat automatáit is.

A vállalat azt nem közölte, mikor született meg a kormány döntése az engedély kiadásáról, illetve milyen indoklás alapján módosította a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az Orbán-kormány korábbi, elutasító álláspontját. Az sem derült ki eddig, hogy az engedély megszerzésével lezárult-e a tranzakció.

Az Osztrák Posta is reagált a fejleményekre, azt közölte, hogy a Sameday már az év elején felmondta a velük kötött szerződést. Az Osztrák Posta is megerősítette, hogy visszavonták a tranzakciót korábban elutasító döntést, illetve jóváhagyták a Delivery Solutions Zrt. (Sameday Hungary) felvásárlását. „A tranzakció alapját képező szerződést azonban addigra a tulajdonos, a Delivery Solutions S.A. már felmondta. A helyzet értékelése jelenleg is folyamatban van” – áll a közleményükben.