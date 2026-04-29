Egyre feszültebb a helyzet, Trump szerint Merz nem tudja, mit beszél

A „szópárbajt” a hét elején a német kancellár indította el. Merz – aki kezdettől fogva ellenezte a háborút – pontosan egy hónappal annak kirobbanása után egy nyilatkozatban úgy értékelte, hogy Irán megalázta az Egyesült Államokat, és szerinte Washington minden stratégia nélkül lépett be a háborúba. Mindezt megtetézte azzal is, hogy a háború egyhamar aligha ér véget, mivel az Egyesült Államoknak abból egyértelmű kilépési stratégiája sincs.

Az irániak egyértelműen erősebbnek bizonyultak a vártnál, az amerikaiaknak pedig ezen a téren nincs igazán meggyőző tárgyalási stratégiájuk – fogalmazott Merz. Szerinte a konfliktusokból tudni kell kilépni is, ennek hiányára pedig Afganisztán és Irak a legfájdalmasabb példa.

Hangsúlyozta azt is, hogy a háború közvetlen negatív hatással van a német gazdasági teljesítményre, ezért a harcok mielőbbi lezárását sürgette.

Több sem kellett az amerikai elnöknek, aki közvetlenül a kancellárnak üzenve a diplomáciában szövetségesek között szokványosnak aligha mondható rendkívül kemény szavakkal reagált.

Friedrich Merz nem tudja mit beszél – írtaTrump Truth Social nevű online platformján. Szerinte a kancellár úgy gondolja, rendben van, ha Irán nukleáris fegyverrel rendelkezik. Az elnök szerint ha Iránnak nukleáris fegyvere lenne, az egész világ irányítása aá kerülne.

„Olyasmit teszek Iránnal kapcsolatban, amit más nemzeteknek vagy elnököknek régen meg kellett volna tenniük” – fogalmazott Donald Trump. Nem csoda, hogy Németország ilyen rosszul áll, mind gazdaságilag, mind más szempontból – vonta le a sajátos következtetést az amerikai elnök.

Az üzenetváltást ismertető német portálok utaltak arra, hogy a német kancellár kezdettől fogva elítélte az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját. Emlékeztettek ugyanakkor arra is, hogy Merz az európai szövetségesekkel együtt elítélte a teheráni vallási rezsimet.

Egyes elemzők szerint a nyilatkozatháború közvetve tovább erodálja az amúgy is gyengülő transzatlanti kapcsolatokat, az Egyesült Államok és az európai szövetségesek közötti viszonyt.

A korábbi német kancellár, Olaf Scholz ugyanakkor „higgadtságra” intett. A történetesen épp New Yorkban tartózkodó szociáldemokrata politikus annak a nézetnek adott hangot, hogy a transzatlanti együttműködést „nem feltétlenül” gyengítik a nézetkülönbségek.