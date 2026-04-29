2026. április 29. szerda Péter
Donald Trump amerikai elnök (b) Friedrich Merz német kancellárt fogadja a washingtoni Fehér Házban 2025. június 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Egyre feszültebb a helyzet, Trump szerint Merz nem tudja, mit beszél

Infostart

A közel-keleti háború kapcsán példa nélküli nyilatkozatháború tört ki az amerikai elnök és a német kancellár között. Bár Donald Trump és Friedrich Merz kapcsolata az utóbbi időben nem volt felhőtlen, a mostani üzengetés alighanem az eddigi mélypontot jelentheti.

A „szópárbajt” a hét elején a német kancellár indította el. Merz – aki kezdettől fogva ellenezte a háborút – pontosan egy hónappal annak kirobbanása után egy nyilatkozatban úgy értékelte, hogy Irán megalázta az Egyesült Államokat, és szerinte Washington minden stratégia nélkül lépett be a háborúba. Mindezt megtetézte azzal is, hogy a háború egyhamar aligha ér véget, mivel az Egyesült Államoknak abból egyértelmű kilépési stratégiája sincs.

Az irániak egyértelműen erősebbnek bizonyultak a vártnál, az amerikaiaknak pedig ezen a téren nincs igazán meggyőző tárgyalási stratégiájuk – fogalmazott Merz. Szerinte a konfliktusokból tudni kell kilépni is, ennek hiányára pedig Afganisztán és Irak a legfájdalmasabb példa.

Hangsúlyozta azt is, hogy a háború közvetlen negatív hatással van a német gazdasági teljesítményre, ezért a harcok mielőbbi lezárását sürgette.

Több sem kellett az amerikai elnöknek, aki közvetlenül a kancellárnak üzenve a diplomáciában szövetségesek között szokványosnak aligha mondható rendkívül kemény szavakkal reagált.

Friedrich Merz nem tudja mit beszél – írtaTrump Truth Social nevű online platformján. Szerinte a kancellár úgy gondolja, rendben van, ha Irán nukleáris fegyverrel rendelkezik. Az elnök szerint ha Iránnak nukleáris fegyvere lenne, az egész világ irányítása aá kerülne.

„Olyasmit teszek Iránnal kapcsolatban, amit más nemzeteknek vagy elnököknek régen meg kellett volna tenniük” – fogalmazott Donald Trump. Nem csoda, hogy Németország ilyen rosszul áll, mind gazdaságilag, mind más szempontból – vonta le a sajátos következtetést az amerikai elnök.

Az üzenetváltást ismertető német portálok utaltak arra, hogy a német kancellár kezdettől fogva elítélte az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját. Emlékeztettek ugyanakkor arra is, hogy Merz az európai szövetségesekkel együtt elítélte a teheráni vallási rezsimet.

Egyes elemzők szerint a nyilatkozatháború közvetve tovább erodálja az amúgy is gyengülő transzatlanti kapcsolatokat, az Egyesült Államok és az európai szövetségesek közötti viszonyt.

A korábbi német kancellár, Olaf Scholz ugyanakkor „higgadtságra” intett. A történetesen épp New Yorkban tartózkodó szociáldemokrata politikus annak a nézetnek adott hangot, hogy a transzatlanti együttműködést „nem feltétlenül” gyengítik a nézetkülönbségek.

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

Magyar Péter a gyanús pénzutalások ügyéről tájékoztatott

Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt

Tarr Zoltán három alappillérre kívánja építeni a minisztériumát

„Nemzeti ellenzék” – Levelet írt a Fidesz tagjainak Orbán Viktor

Az új kormány megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Megszűnik a DK? A párt hivatalos közlést fogalmazott meg

Hét szóvivője lesz a Fidesz frakciójának

A Honvédelmi Minisztériumban is megkezdődött az átadás-átvétel

Részben az új kormány uniós tárgyalásaihoz igazítja a Richter az osztalékfizetés rendjét

125 éves múlttal 100 országban van jelen a Richter Gedeon Gyógyszergyár. A vállalat árbevétele 2025-ben elérte a 2,3 milliárd eurót, amelynek 93 százaléka nem Magyarországról származik – mondta a társaság rendes éves közgyűlésén Vizi E. Szilveszter, a Richter igazgatósági elnöke. A vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor pedig bejelentette: idén a tavalyi adózott eredmény után 120 milliárd forint osztalékot fizetnek, de a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványi részvényesek számára.
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Ukrán drónegységek mértek csapást orosz helikopterekre a voronyezsi régióban, mintegy 150 kilométerre a frontvonaltól. A támadás során RAM-2 típusú csapásmérő drónokat vetettek be orosz Mi-28-as és Mi-17-es helikopterek ellen.

A hozamok csökkenése lefelé húzhatja a lakáshitelek kamatát, ami új vevőket hozhat vissza az ingatlanpiacra.

The 45-year-old suspect has a history of serious violence and mental health issues, police say. They also say he attempted to stab officers while being arrested.

2026. április 29. 17:13
Csapás érte az orosz olajipar egyik kulcsfontosságú létesítményét – videó
2026. április 29. 16:50
Olyan katonai díszszemlére készül Moszkva, amit még nem látott a világ
