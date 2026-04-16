Bauer Bence a német belpolitikai helyzetről: ilyen rossz megítélése egy kormánynak se volt még

A német kancellár nehezen mutathat erőt az uniós vezetésben, mert jelenleg gyenge belpolitikai lábakon áll – mondta az InfoRádióban az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Mint fogalmazott, rekordalacsony szinten van a szövetségi kormány támogatottsága, a legutóbbi helyi közvélemény-kutatásokon mindössze a megkérdezettek 15 százaléka válaszolta azt, hogy jónak tartja a Merz-kabinet munkáját, míg 84 százalékuk az elégedetlenségét fejezte ki. Bauer Bence szerint

ilyen rossz megítélése egy német kormánynak se volt korábban.

Azt gondolja, hogy ennek a széles körű elégedetlenségnek az a fő oka, hogy a kancellár több ígéretét sem tudta teljesíteni. A szakértő ilyen problémának nevezte a migrációval, a gazdaság helyreállításával, a munkaalapú társadalom bevezetésével, a szociális jóléti rendszer reformjával, a belbiztonság és a közbiztonság javításával kapcsolatos hiányosságokat, illetve elmaradt intézkedéseket.

Az MCC intézetigazgatója hozzátette: a német társadalomban egyre többen azt érzik, hogy kicsúszik a német kormány kezéből az irányítás, rendezetlenség van, miközben a migráció okozta kihívások fokozódnak. Bauer Bence úgy fogalmazott, bár Friedrich Merz hangzatos ígéreteket tett a tavalyi választási kampány véghajrájában, de „ebből semmi nem valósult meg”, és a szavazók többsége pontosan tudja, hogy

azért nem teljesülhetnek az ígéretek, mert Friedrich Merznek a Német Szociáldemokrata Párttal kellene dűlőre jutnia az egyes ügyekben, utóbbi párt azonban nem érdekelt abban, hogy az említett reformok megvalósuljanak,

és ezért „visszahúzza” a CDU-t. A szakértő szerint a választók többsége azzal is tisztában van, hogy az AfD-vel együttműködve lehetne előrelépni az intézkedések végigvitelében, csakhogy ennek gátat szab, hogy a CDU „politikai karanténban tartja” az AfD-t.

A legutóbbi közvélemény-kutatások egyébként szinte holtversenyt mutattak a CDU és az AfD között. Egyes méréseknél a CDU vezet egy százalékkal, másoknál az AfD nagyjából ugyanilyen előnnyel, tulajdonképpen már hónapok óta 25-26 százalék körüli eredményeket ér el a két párt. Bauer Bence elmondta: ezen adatok alapján

bármennyire is egyre népszerűbb az AfD, egyedül nem tudna kormányt alakítani,

hiszen Németországban szövetségi szinten arányos választási rendszer van, és csak a mandátumok 50 százalékának a megszerzésével juthatna hatalomra egyetlen párt.

A tartományokban már más a helyzet, ugyanis a kieső pártok révén például Szász-Anhaltban az AfD akár 42-43 százalékos szavazataránnyal is tud kormányt alakítani a hárompárti parlamentben. Az MCC intézetigazgatója szerint

nem véletlen, hogy a CDU Németországban a magyarországihoz hasonló választási rendszert vezetne be.

A jelenlegi német lebonyolítás szerint ugyanis az arányos választási rendszer a pártok fragmentáltságával folyamatos koalíciós kényszert idéz elő két vagy akár három párt között. Ez a kényszer pedig nem teszi lehetővé, hogy egy politikai agenda megvalósítható legyen, hanem állandóan sok kompromisszumot kell megkötni, ami „elmossa a határokat, és nem igazán lehet tudni, hogy ki mit akar”.

A németek többsége szerint elhibázott a kormány migrációs politikája

A migráció tekintetében a legtöbb német cég, vállalkozás szívesen fogadja a magas szakképzettséggel rendelkező külföldi munkaerőt. Bauer Bence szerint az jelenti a legfőbb problémát, hogy azok a migránsok, akik az elmúlt tíz évben érkeztek Németországba, nem igazán képzettek, a többség javarészt „a szociális ellátórendszerben tengődik, és nagyon sok pénzbe kerülnek a német államnak, mert nincsen hozzáadott értékük”. A szakértő szerint „félreértelmezett humanitárius megfontolásból fogadta be őket” Németország, és bár már Angela Merkelt is a jó szándék vezérelte, a valóságban teljesen más történt a megígértekhez képest.

Az MCC intézetigazgatója hozzátette: a migráció az elmúlt években számos problémakört vetett fel a közbiztonsággal, az oktatással, a lakhatással, a munkaerőpiaccal, a szociális ellátórendszerekkel kapcsolatban, és ezeket eddig nem tudta megoldani a politikai vezetés. A közvélemény-kutatási adatok szerint a német emberek 80 százaléka úgy látja, elhibázott a kormány migrációs politikája. Bauer Bence úgy értékelt, hogy eddig nem történt igazi fordulat ebben a kérdésben, „inkább kozmetikázás történik”, a Merz-kormány „megpróbál javítgatni a jelenségeken, de a probléma gyökeréhez nem nyúl hozzá”.

(A nyitóképen: Alexander Hoffmann, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti csoportjának vezetője, Friedrich Merz német kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke és Jens Spahn, a CDU parlamenti csoportjának vezetője beszélget a két csoport alkotta frakció ülése előtt a parlament berlini épületében 2026. március 17-én.)