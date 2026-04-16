Alexander Hoffmann, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti csoportjának vezetõje (b), Friedrich Merz német kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke és Jens Spahn, a CDU parlamenti csoportjának vezetõje (b-j) beszélget a két csoport alkotta frakció ülése elõtt a parlament berlini épületében 2026. március 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Bauer Bence a német belpolitikai helyzetről: ilyen rossz megítélése egy kormánynak se volt még

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

A legújabb felmérések szerint a német emberek 84 százaléka nem elégedett Friedrich Merz kormányának a munkájával. Az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója az InfoRádióban elmondta: a kancellár azért nem tudja teljesíteni a korábban tett ígéreteit, mert a Szociáldemokrata Párt akadályozza a reformok megvalósulását.

A német kancellár nehezen mutathat erőt az uniós vezetésben, mert jelenleg gyenge belpolitikai lábakon áll – mondta az InfoRádióban az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Mint fogalmazott, rekordalacsony szinten van a szövetségi kormány támogatottsága, a legutóbbi helyi közvélemény-kutatásokon mindössze a megkérdezettek 15 százaléka válaszolta azt, hogy jónak tartja a Merz-kabinet munkáját, míg 84 százalékuk az elégedetlenségét fejezte ki. Bauer Bence szerint

ilyen rossz megítélése egy német kormánynak se volt korábban.

Azt gondolja, hogy ennek a széles körű elégedetlenségnek az a fő oka, hogy a kancellár több ígéretét sem tudta teljesíteni. A szakértő ilyen problémának nevezte a migrációval, a gazdaság helyreállításával, a munkaalapú társadalom bevezetésével, a szociális jóléti rendszer reformjával, a belbiztonság és a közbiztonság javításával kapcsolatos hiányosságokat, illetve elmaradt intézkedéseket.

Az MCC intézetigazgatója hozzátette: a német társadalomban egyre többen azt érzik, hogy kicsúszik a német kormány kezéből az irányítás, rendezetlenség van, miközben a migráció okozta kihívások fokozódnak. Bauer Bence úgy fogalmazott, bár Friedrich Merz hangzatos ígéreteket tett a tavalyi választási kampány véghajrájában, de „ebből semmi nem valósult meg”, és a szavazók többsége pontosan tudja, hogy

azért nem teljesülhetnek az ígéretek, mert Friedrich Merznek a Német Szociáldemokrata Párttal kellene dűlőre jutnia az egyes ügyekben, utóbbi párt azonban nem érdekelt abban, hogy az említett reformok megvalósuljanak,

és ezért „visszahúzza” a CDU-t. A szakértő szerint a választók többsége azzal is tisztában van, hogy az AfD-vel együttműködve lehetne előrelépni az intézkedések végigvitelében, csakhogy ennek gátat szab, hogy a CDU „politikai karanténban tartja” az AfD-t.

A legutóbbi közvélemény-kutatások egyébként szinte holtversenyt mutattak a CDU és az AfD között. Egyes méréseknél a CDU vezet egy százalékkal, másoknál az AfD nagyjából ugyanilyen előnnyel, tulajdonképpen már hónapok óta 25-26 százalék körüli eredményeket ér el a két párt. Bauer Bence elmondta: ezen adatok alapján

bármennyire is egyre népszerűbb az AfD, egyedül nem tudna kormányt alakítani,

hiszen Németországban szövetségi szinten arányos választási rendszer van, és csak a mandátumok 50 százalékának a megszerzésével juthatna hatalomra egyetlen párt.

A tartományokban már más a helyzet, ugyanis a kieső pártok révén például Szász-Anhaltban az AfD akár 42-43 százalékos szavazataránnyal is tud kormányt alakítani a hárompárti parlamentben. Az MCC intézetigazgatója szerint

nem véletlen, hogy a CDU Németországban a magyarországihoz hasonló választási rendszert vezetne be.

A jelenlegi német lebonyolítás szerint ugyanis az arányos választási rendszer a pártok fragmentáltságával folyamatos koalíciós kényszert idéz elő két vagy akár három párt között. Ez a kényszer pedig nem teszi lehetővé, hogy egy politikai agenda megvalósítható legyen, hanem állandóan sok kompromisszumot kell megkötni, ami „elmossa a határokat, és nem igazán lehet tudni, hogy ki mit akar”.

A németek többsége szerint elhibázott a kormány migrációs politikája

A migráció tekintetében a legtöbb német cég, vállalkozás szívesen fogadja a magas szakképzettséggel rendelkező külföldi munkaerőt. Bauer Bence szerint az jelenti a legfőbb problémát, hogy azok a migránsok, akik az elmúlt tíz évben érkeztek Németországba, nem igazán képzettek, a többség javarészt „a szociális ellátórendszerben tengődik, és nagyon sok pénzbe kerülnek a német államnak, mert nincsen hozzáadott értékük”. A szakértő szerint „félreértelmezett humanitárius megfontolásból fogadta be őket” Németország, és bár már Angela Merkelt is a jó szándék vezérelte, a valóságban teljesen más történt a megígértekhez képest.

Az MCC intézetigazgatója hozzátette: a migráció az elmúlt években számos problémakört vetett fel a közbiztonsággal, az oktatással, a lakhatással, a munkaerőpiaccal, a szociális ellátórendszerekkel kapcsolatban, és ezeket eddig nem tudta megoldani a politikai vezetés. A közvélemény-kutatási adatok szerint a német emberek 80 százaléka úgy látja, elhibázott a kormány migrációs politikája. Bauer Bence úgy értékelt, hogy eddig nem történt igazi fordulat ebben a kérdésben, „inkább kozmetikázás történik”, a Merz-kormány „megpróbál javítgatni a jelenségeken, de a probléma gyökeréhez nem nyúl hozzá”.

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről
„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép" – vázolta Orbán Viktor. Először értékelte az országgyűlési választások eredményét a választáson súlyos vereséget szenvedett Fidesz–KDNP vezetője. A Fidesz közösségére bízta annak az ügyét, hogy marad-e vagy távozik a párt éléről.
 

Ezért nem megy az EU-csúcsra a kormányfő

A piacok üdvözlik, hogy a leendő magyar kormány haza akarja hozni az uniós pénzeket és hogy célként fogalmazta meg az euró bevezetését – többek között erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mondta, a választások előtt és után is jelen volt a magyar tőke- és devizapiacon a befektetői „Tisza-bet."
 

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de...

Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere?

Ki kit utasíthat? – Ezt jelentené a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
Tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon - jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miután egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. A fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután 5 órakor lép életbe, azaz Izraelben és Libanonban éjfélkor (magyar idő szerint 23 órakor). Közben aktívan dolgoznak az amerikai hadihajók az iráni blokád fenntartásán: a CENTCOM közölte, hogy ma reggel visszafordítottak egy iráni hajót, amelyik át akart hatolni a lezáráson.

Lebanon's prime minister has welcomed the agreement, and early signals from Hezbollah suggest it is likely to abide by the deal. We've not heard from Israel.

