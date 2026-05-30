Halálos tömegszerencsétlenség – a Pécs és Hird közötti autóbuszbalesetet így írja le a rendőrségi jelentés

Szombat reggel 5 óra 20 perc körül a 6-os számú főközlekedési úton Pécs-Hirdnél egy autóbusz haladt Budapest felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt a jármű áttért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott.

A buszban 28 fő – köztük felnőtt és gyermek – utazott. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette, az elsődleges információink szerint 23 fő szenvedett sérülést – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján.

A műszaki mentés jelenleg is tart, ezért az érintett útszakaszon teljes útlezárás van érvényben, a forgalmat a rendőrök terelik, kerülni Vasas, illetve Hird felé lehet.

A baleset okait a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset büntetőeljárás keretében vizsgálja.