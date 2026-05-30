Infostart.hu
2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Halálos tömegszerencsétlenség – a Pécs és Hird közötti autóbuszbalesetet így írja le a rendőrségi jelentés

Infostart

Egy autóbusz hajtott fának Hirdnél.

Szombat reggel 5 óra 20 perc körül a 6-os számú főközlekedési úton Pécs-Hirdnél egy autóbusz haladt Budapest felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt a jármű áttért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott.

A buszban 28 fő – köztük felnőtt és gyermek – utazott. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette, az elsődleges információink szerint 23 fő szenvedett sérülést – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján.

A műszaki mentés jelenleg is tart, ezért az érintett útszakaszon teljes útlezárás van érvényben, a forgalmat a rendőrök terelik, kerülni Vasas, illetve Hird felé lehet.

A baleset okait a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Início    Belföld    Halálos tömegszerencsétlenség – a Pécs és Hird közötti autóbuszbalesetet így írja le a rendőrségi jelentés

Egy biztos: az egyik csapat pihentebb lesz a szombat esti budapesti BL-döntőben

Megtörtént, amire évek óta vártunk: Magyar Péterék kiszabadították a befagyasztott uniós milliárdokat

Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megállapodást kötöttek a befagyasztott magyar uniós források, mintegy 16,4 milliárd euró felszabadításáról. A megállapodás nemcsak a helyreállítási alapra, hanem a kohéziós források jelentős részére is kiterjed, amennyiben a Tisza-kormány elvégzi a szükséges jogalkotási munkát. A kormányzás szombati eseményeiről cikkünkben percről percre tudósítunk.

Megérkezett a sorsdöntő ítélet a magyar gazdaságról: fájdalmas árat fizetünk, ha elmarad a fordulat

Péntek este felülvizsgálta Magyarország államadós-besorolását az S&amp;P Global Ratings.

No deal announced after Trump meeting to make 'final determination' on Iran

The US president met his advisers, after officials confirmed the US and Iran had agreed a framework of a deal.

