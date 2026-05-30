Súlyos verekedés Budapesten: videón a belvárosi BL-balhé

Budapest belvárosában csaptak össze a BL-döntőre készülő csapatok, a PSG, valamint az Arsenal szurkolói.

A Hooligans.cz X-oldal közölt videót a két szurkolótábor tagjairól, akik a Király utcában ütötték és rúgták egymásnak.

Az oldal szerint a „meccset” a franciák nyerték.

Az információk szerint mintegy 60 „drukker” verekedett, nagyjából fele-fele arányban.

A videósok szerint „jó és fair csata” volt. A békés budapestiek és a szelídebb szurkolók erről talán mást gondolnak, de ők nem közöltek harci videókat, egyelőre.