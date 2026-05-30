Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz – fotók

A járművön a vezetővel együtt összesen huszonnyolcan utaztak.

A pécsi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszíni munkálatokat.

A BAMA információi szerint a járművön huszonöt gyermek utazott. Úgy tudják, a buszvezető rosszul lett, emiatt tért le az útról. A lap fotókat is közölt.

A mentők nagy erőkkel érkeztek a helyszínre.

A katasztrófavédelem sok sérültről számolt be, a kiérkező mentők azonnal foglalkozni kezdtek velük. A katasztrófavédelem a jármű áramtalanítását intézte.

A lap úgy tudja, hogy 28-an utaztak a buszon, és szinte mindenki megsérült – 23 sérültről kaptak információt. Néhányan komolyabban (combtörés, medencetörés), a nagy többség azonban szerencsére csak könnyebben.