2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Autós tankol egy benzinkúton Münchenben 2026. március 10-én. Az üzemanyagárak jelentõsen emelkedtek Németországban az Irán elleni amerikaiizraeli légicsapások és a teheráni válaszcsapások okozta olajpiaci bizonytalanság miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Az energiaválság német koalíciós válságot hozhat

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Állami beavatkozást sürget az energiaárak megfékezésére Lars Klingbeil pénzügyminiszter, ami tovább mélyíti a német kormánykoalíción belüli vitát az energiaár-válság kezeléséről.

A német pénzügyminiszter a Süddeutsche Zeitung lapnak adott interjúban úgy fogalmazott: jelenleg "a leghatékonyabb eszköz a piaci beavatkozás", és más európai országok példája is ezt igazolja. Hangsúlyozta, hogy Németországnak is „bátorságot kellene mutatnia” ezen a téren.

Klingbeil ismételten javasolta

  • rendkívüli nyereségadó (extraprofitadó) bevezetését az energiacégekre,
  • az energiaadók csökkentését, valamint
  • az üzemanyagárak felső korlátozását.

Indoklása szerint az extraprofitadó lehetővé tenné a „válságnyereségek lefölözését”, és ezekből a lakosság érdemi tehermentesítését.

A javaslatokat ugyanakkor élesen bírálta Katherina Reiche gazdasági miniszter, „költségesnek és hatástalannak” nevezve azokat. A pénzügyminiszter és a gazdasági tárca vezetője közötti nyilvános vita feszültséget keltett a kormányon belül.

Friedrich Merz kancellár is bírálta a nyilvános szóváltást,

és visszafogottságra intette a gazdasági minisztert. A koalíciós partnerek – a CDU/CSU és az SPD – a hétvégén egyeztetéseket folytatnak a lehetséges intézkedésekről, vasárnap pedig koalíciós bizottsági ülésen tárgyalhatnak a további lépésekről.

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány
Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány
 

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is - a háborút lezáró tárgyalások bármelyik pillanatban elkezdődhetnek. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Választás 2026: nagyon fontos határidő jár le hamarosan, ha még nem intézted el, most lépj!

Vasárnap délig igényelhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe.

US negotiators arrive in Pakistan ahead of peace talks with Iran

Pakistan's Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar tells US delegation leader Vance he hopes Iran and the US will "engage constructively".

2026. április 11. 11:30
Üzenet a Vatikánból: a keresztények most „legyenek a béke hangjai” a világban
2026. április 11. 07:45
Hazatértek a Földre a Holdat megkerülő űrhajósok – fotók
