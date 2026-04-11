Az energiaválság német koalíciós válságot hozhat

A német pénzügyminiszter a Süddeutsche Zeitung lapnak adott interjúban úgy fogalmazott: jelenleg "a leghatékonyabb eszköz a piaci beavatkozás", és más európai országok példája is ezt igazolja. Hangsúlyozta, hogy Németországnak is „bátorságot kellene mutatnia” ezen a téren.

Klingbeil ismételten javasolta

rendkívüli nyereségadó (extraprofitadó) bevezetését az energiacégekre,

az energiaadók csökkentését, valamint

az üzemanyagárak felső korlátozását.

Indoklása szerint az extraprofitadó lehetővé tenné a „válságnyereségek lefölözését”, és ezekből a lakosság érdemi tehermentesítését.

A javaslatokat ugyanakkor élesen bírálta Katherina Reiche gazdasági miniszter, „költségesnek és hatástalannak” nevezve azokat. A pénzügyminiszter és a gazdasági tárca vezetője közötti nyilvános vita feszültséget keltett a kormányon belül.

Friedrich Merz kancellár is bírálta a nyilvános szóváltást,

és visszafogottságra intette a gazdasági minisztert. A koalíciós partnerek – a CDU/CSU és az SPD – a hétvégén egyeztetéseket folytatnak a lehetséges intézkedésekről, vasárnap pedig koalíciós bizottsági ülésen tárgyalhatnak a további lépésekről.