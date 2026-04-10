2026. április 10. péntek Zsolt
Régi benzinkút gázolaj pumpája.
Nyitókép: Pixabay

Plafonon vannak Németországban az üzemanyagok emelkedő árai miatt

Infostart

Még a közel-keleti fegyverszünet bejelentése előtt rendelte el a gazdasági miniszter az úgynevezett 12-es szabályt, azaz a kutak tulajdonosainak, illetve az olajipar képviselőinek sajátos, a benzin és a dízelolaj árának emelésére vonatkozó korlátozását. A korlátot a korábbiakhoz képest az jelentette, hogy a kutaknál az árat naponta csak egyszer, pontban 12 órakor lehet emelni. Németországban egyre nagyobb a feszültség az üzemanyagok ára miatt.

A jelenleg még igencsak ingatagnak tűnő, és a Hormuzi-szoros "felszabadítását" is ígérő tűzszünet egyelőre nem igazolta a várakozásokat. A benzin és a dízelolaj ára Németországban továbbra is meredeken emelkedett annak ellenére, hogy a napi egyszeri időpontot a szövetségi kartellügyi hivatal szigorúan ellenőrizte.

Mindez alapvetően járult hozzá a nem csak Németországot sújtó energiaválság miatt azokhoz a törekvésekhez, amelyek a lakosság mielőbbi tehermentesítését célozzák. Ennek jegyében Friedrich Merz kancellár egyik "éllovasa" lett annak, hogy a bezin és a dízelolaj árához többek között az ingázóknak kedvezményeket biztosítsanak.

Erről döntés ugyan még nem született, maga a konzervatív kancellár ugyanakkor a hét végére bejelentést ígért.

A sürgős teendőket erősítette meg a szociáldemokrata alkancellár, egyben pénzügyminiszter Lars Klingbeil, aki az általános energiaválsággal foglalkozó csúcstalálkozót szervezett.

Kezdeményezését Merz is támogatásáról biztosította, utalva arra, hogy mindenki az üzemanyagok árának csökkenésében reménykedik.

„Azt remélem, hogy csúcstalálkozónak megfelelő hatása lesz. Ez azonban nem fog egyik napról a másikra bekövetkezni” – idézte az ARD közszolgálati médium a kancellárt, aki szerint hosszú előkészítő munkára lesz szükség.

A várakozásokat némileg csökkentette az említett kartellügyi hivatal is, utalva arra, hogy egyetlen versenyhatóság sem csökkentheti az árakat „egy gombnyomással”, az olajszektorban sem.

„Az új szabályozás elvei alapján járunk el, de ezeket az eljárásokat a jogállamiság elveivel összeghangban kell folytatni” – jelentette ki a hivatal elnöke

A német média beszámolói szerint a csúcs már a nap folyamán megkezdődik, és arra az üzleti élet, a munkaadók és a szakszervezetek képviselői hivatalosak. Ez lesz az első ilyen jellegű találkozó, amelyen a közel-keleti háború gazdasági következményeit vitatják meg.

Lars Klingbeil célul tűzte ki a közel-keleti háború a vállalkozásokra és a fogyasztókra gyakorolt gazdasági következményeinek megvitatását. Külön kiemelte, hogy a találkozón emellett „a lehető legcélzottabb” segélyintézkedésekre is összpontosítsanak.

Mindezzel párhuzamosan kereszténydemokrata és szociáldemokrata politikusok, köztük tartományi miniszterelnökök egyaránt az hangsúlyozták, hogy sürgősen üzemanyagár-plafonra, „azonnali kedvezményekre” van szükség.

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) „merész áttörést, koherens gazdaságpolitikát” sürgetett.

Az ARD által idézett kamarai elnök, Peter Adrian utalt arra, hogy a közel-keleti háború tovább növelte a német gazdaság amúgy is súlyos terheit.

A németországi energia- és munkaerőköltségek nemzetközi mércével mérve kirívóan magasak. Az azonnali válságkezelés mellett mindez még sürgetőbbé teszi a strukturális reformok megkezdését – fogalmazott a DIHK elnöke, aki szerint a kisebb kiigazítások már nem elegendők.

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Már most látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

231 ezer levélszavazatot már leadtak az országgyűlési választásokra

Rendkívüli nyitvatartás lesz a választások hétvégéjén

Kéréssel fordult minden választópolgárhoz a köztársasági elnök

Orbán Viktor-interjú: mi meg tudjuk védeni az országot az energetikai és pénzügyi válságtól

Választás előtt állunk, 3 millió szavazatot szeretnénk kapni. Nekünk nincs B tervünk – fogalmazott egy pénteki tévéinterjúban Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, a 2026-os, a 2027-es, de talán még a 2028-as év is nehéz lesz, de először is arra készül, hogy „egy nagy elejtett medve bundájával jelentkezzen a szűcsnél". Megadta a következő ciklus pilléreit is, amelynek egyike Paks III beindítása.
 

Mesterterv: Magyar Péter g.ci nagy háborúra készül, Orbán Viktor rutinja dönthet

Donald Trump kutatója szerint három párt juthat a parlamentbe, de kormányalakításra csak a Fidesz képes

Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Nagyot mentek a magyar részvények a választások előtt

Az amerikai tőzsdeindexek vegyes képet mutatnak, a befektetők az iráni háborús híreket figyelik, illetve az is kiderült, hogy 3,3%-ra ugrott az amerikai infláció az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt. A magyar tőzsde ma felülteljesítő volt, alaposan megmozgatták a magyar részvényeket a vasárnapi választások előtt. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Itt a bejelentés: gigantikus osztalékról döntött a hazai sztárvállalat, rengeteg magyar kaphat a pénzből

A Mol pénteki közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a tavalyi év után járó, összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

