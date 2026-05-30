Ön is megkapta a Waze rendkívüli értesítését?

Külön forgalmi riasztást küldött a Waze a budapesti autósoknak az UEFA Bajnokok Ligája-döntő miatt. A navigációs alkalmazás „UEFA Bajnokok Ligája” címmel figyelmeztet megnövekedett forgalomra, késésekre, lezárt utakra és alternatív útvonalak használatára – írja a Vezess.hu.

A riasztás Budapest belső részeit, a Városliget és a Hősök tere környékét, az Andrássy utat, a Dózsa György utat, valamint a repülőtérre vezető útvonalat is érinti.

Nem véletlenül szól ilyen nagy területre a figyelmeztetés, ugyanis a rendőrség közlése szerint a döntő miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapest több kerületében egészen június 4-éig.

A lezárások között szerepel többek között a Hősök tere, a Kós Károly sétány, az Állatkerti körút, az Andrássy út egy része, a Dózsa György út több szakasza, a Rippl-Rónai utca, a Munkácsy Mihály utca, valamint a Puskás Aréna környékének számos útvonala.

A rendőrség tájékoztatása szerint május 30-án, szombaton 8 és 17 óra között lezárják a Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között, a közösségi közlekedés kivételével. Ez nemcsak a meccsre tartóknak lehet kellemetlen, hanem azoknak is, akik egyszerűen csak a reptérre mennének autóval.

A BKK szerint a BL-döntőhöz kapcsolódó forgalom több helyszín között oszlik meg: a Puskás Aréna mellett kiemelt pont lesz a Hősök terén rendezett Champions Festival, a Papp László Sportaréna, valamint a két szurkolói találkozópont a Városligetben és az MTK Sportparknál. A mérkőzés napján ezekről a helyszínekről szervezetten indulnak a szurkolói vonulások.

A szakportál azt javasolja: aki teheti, ne autóval vagy taxival próbáljon a stadionhoz jutni. A BKK külön felhívta rá a figyelmet, hogy a Puskás Aréna környékén jelentős korlátozások lesznek, parkolási lehetőség pedig nem áll rendelkezésre. A döntő idején sűrűbben jár az M2-es és az M4-es metró, az 1-es villamos, valamint a Hősök tere miatt az M1-es metró is; a reptéri 100E és 200E járatok közlekedését szintén megerősítik.