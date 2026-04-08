2026. április 8. szerda Dénes
Boris Pistorius német védelmi miniszter a parlamenti alóház, a Bundestag ülésén, amelyen a képviselõk a hadkötelezettségrõl és a kormány nyugdícsomagjáról vitáznak Berlinben 2025. december 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Felrobbantotta a közbeszédet egy új szabály Németországban

Infostart / MTI

Boris Pistorius német védelmi miniszter reagált a felháborodásra, amelyet az az új szabály váltott ki, miszerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak a hadseregtől kell engedélyt kérniük, ha három hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak külföldön.

A szabály Németország új katonai szolgálati törvényének része, amely január 1-jén lépett hatályba, azonban a napokban megjelent médiaértesülésekből kimaradt. A felháborodásra reagálva Pistorius kedden a dpa hírügynökségnek elmondta, hogy az újoncoknak nincs okuk aggódni, mivel úgy döntött, hogy kivételt tesz a törvényben előírt általános jelentkezési kötelezettség alól.

Jelenleg a férfiak számára semmi sem változik: függetlenül attól, hogy 17, 45 vagy milyen korúak, természetesen mindannyian utazhatnak, és jelenleg ehhez nincs szükségük engedélyre – hangoztatta Pistorius. „Ezért nincs szükség a hosszabb külföldi tartózkodás bejelentésére” – tette hozzá, megjegyezve, hogy az új katonai szolgálat önkéntes. Hozzáfűzte, a jelenlegi szabályok szerint senkit sem kényszerítenek akaratuk ellenére a hadseregbe, vagyis senkit sem kell kényszeríteni arra, hogy visszatérjen egy hosszabb külföldi tartózkodásról. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy az új modell elég vonzó legyen ahhoz, hogy valaki „a lehető leghosszabb ideig” önkéntes maradjon.

A Friedrich Merz német kancellár kormányának kezdeményezésére elfogadott katonai szolgálati törvény visszaállítja a katonai szolgálatot – kezdetben önkéntes alapon –, annak érdekében, hogy növeljék a csökkenő létszámú német fegyveres erők, a Bundeswehr állományát. A törvény középpontjában egy katonai regisztrációs folyamat áll, amelynek keretében felmérik a fiatalok alkalmasságát a Bundeswehrben való szolgálatra. Minden fiatal 18. életévének betöltése után röviddel kap egy erre vonatkozó kérdőívet, amelynek kitöltése a férfiak számára kötelező, a nők számára pedig önkéntes.

németország

katonaság

felháborodás

katonai szolgálat

boris pistorius

Miután szerda hajnalban kéthetes tűzszünet született az Egyesült Államok, Izrael és Irán között, az al-Dzsazíra közölte, hogy mi szerepelhet Teherán tízpontos tűzszüneti javaslatában. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a tervezet „alkalmas alapot nyújt a tárgyalásokhoz".
 

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont

Izrael a közel-keleti tűzszünet mellett, de nem minden fronton

Pakisztáni miniszterelnök: a kéthetes tűzszünet Libanonra is kiterjed

Zuhanásba kezdett az olaj világpiaci ára

Sokat erősödött a forint az iráni tűzszünet hírére

Megnyílik a Hormuzi-szoros, tűzszünetet kötött Iránnal Trump

Oroszország és Kína így lőtt bele a Hormuzi-szorosba

VIDEÓ
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Szerda hajnalban érkezett Donald Trump amerikai elnök bejelentése, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. Az iráni külügyminiszter közölte: a vízi útvonalon való biztonságos átkelésre úgy van lehetőség, ha az érintettek koordinálnak az iráni haderővel. Izrael bejelentette, támogatják a tűzszünetet Washington és Teherán között, a fegyvernyugvás viszont nem terjed ki Libanonra. Trump azelőtt egy órával jelentette be a tűzszünetet, hogy lejárt volna az a 10 napos ultimátuma, miszerint "egy teljes civilizáció elpusztulásával" fenyegetett. Cikkünk folyamatosan frissül.

Már a próbagyártásnál gondok adódtak: a vártnál több hiba miatt jelentősen tolódhat az Apple új készülékének rajtja.

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

