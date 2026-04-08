Felrobbantotta a közbeszédet egy új szabály Németországban

A szabály Németország új katonai szolgálati törvényének része, amely január 1-jén lépett hatályba, azonban a napokban megjelent médiaértesülésekből kimaradt. A felháborodásra reagálva Pistorius kedden a dpa hírügynökségnek elmondta, hogy az újoncoknak nincs okuk aggódni, mivel úgy döntött, hogy kivételt tesz a törvényben előírt általános jelentkezési kötelezettség alól.

Jelenleg a férfiak számára semmi sem változik: függetlenül attól, hogy 17, 45 vagy milyen korúak, természetesen mindannyian utazhatnak, és jelenleg ehhez nincs szükségük engedélyre – hangoztatta Pistorius. „Ezért nincs szükség a hosszabb külföldi tartózkodás bejelentésére” – tette hozzá, megjegyezve, hogy az új katonai szolgálat önkéntes. Hozzáfűzte, a jelenlegi szabályok szerint senkit sem kényszerítenek akaratuk ellenére a hadseregbe, vagyis senkit sem kell kényszeríteni arra, hogy visszatérjen egy hosszabb külföldi tartózkodásról. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy az új modell elég vonzó legyen ahhoz, hogy valaki „a lehető leghosszabb ideig” önkéntes maradjon.

A Friedrich Merz német kancellár kormányának kezdeményezésére elfogadott katonai szolgálati törvény visszaállítja a katonai szolgálatot – kezdetben önkéntes alapon –, annak érdekében, hogy növeljék a csökkenő létszámú német fegyveres erők, a Bundeswehr állományát. A törvény középpontjában egy katonai regisztrációs folyamat áll, amelynek keretében felmérik a fiatalok alkalmasságát a Bundeswehrben való szolgálatra. Minden fiatal 18. életévének betöltése után röviddel kap egy erre vonatkozó kérdőívet, amelynek kitöltése a férfiak számára kötelező, a nők számára pedig önkéntes.