2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Két ember adatokat egyeztet egy papíron, nyitott laptopok között.
Nyitókép: Unsplash

Ítélkezett a magyar gazdaságról a nagy hitelminősítő

Infostart / MTI

Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadósság-kötelezettségeinek befektetési ajánlású „BBB mínusz/A-3” besorolását az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő.

A péntek este Londonban bejelentett döntés indoklásában az S&P kiemelte: az új magyar kormány deklarált célja, hogy Magyarország 2030-ig csatlakozzon az euróövezethez.

A hitelminősítő szerint a kormánynak jelentős mozgástere van arra, hogy új törvényekkel szakpolitikai módosításokat hajtson végre a költségvetés, a beruházások, a gazdaság, az igazságszolgáltatás, a közbeszerzések és a szociális szféra területén.

A szuverén besorolás negatív kilátása ugyanakkor a következő két év költségvetési és gazdasági stabilitását terhelő kockázatokat tükrözi – fogalmaz a hitelminősítő elemzése.

Az S&P szerint a kis és nyitott, az Európai Unióval jelentős kereskedelmi kapcsolatokat fenntartó magyar gazdaság fizetésimérleg-pozíciója, növekedése és költségvetési teljesítménye szempontjából potenciálisan nagy előnyökkel járhat a konvergencia és az EU-partnerekkel folytatott koordináció szakpolitikai keretrendszerének javulása.

A hitelminősítő megállapítja ugyanakkor, hogy jóllehet az EU-hoz fűződő viszonyrendszer javul, a magyar közfinanszírozási rendszer kilátásai romlanak.

A cég közölte: várakozása szerint a magyar államháztartási hiány az idén eléri a hazai össztermék (GDP) 6,75 százalékát, mindenekelőtt az országgyűlési választások előtti költekezés miatt.

Ennek a költségvetési ösztönzésnek a visszafordítása politikailag nehéznek bizonyulhat, különösen akkor, ha a Hormuzi-szoros a következő negyedévben is zárva marad, és így hosszabb ideig magas szinten rögzül a nyersolaj és földgáz világpiaci árfolyama – áll az S&P elemzésében.

A hitelminősítő ugyanakkor 2027-re már érzékelhető javulást valószínűsít a költségvetési helyzetben, mindenekelőtt az összes nagy állami kiadási szerződés bejelentett felülvizsgálati szándéka,

az élsportra és a kormányzati kommunikációra fordított kiadások racionalizálása, valamint a vagyonadó bevezetése és a jövedelemadózásban megjelenő szélesebb körű progresszív elemek miatt.

Az S&P mindemellett kiemeli azokat a kormányzati terveket, amelyek a piactorzító ár- és árréskorlátok fokozatos kivezetését célozzák, ez ugyanis a hitelminősítő szerint csökkentheti a költségvetési kockázatokat.

Ezek a tervek kiszámíthatóbb, a beruházások szempontjából vonzó környezetet teremthetnek, előkészítve a 2030-as euróövezeti csatlakozási cél eléréséhez szükséges szerkezeti kondíciók kialakítását – áll az S&P elemzésében.

A cég az idén 1,6 százalékos, jövőre 2,4 százalékos növekedést vár a magyar gazdaságban. Ennek elsődleges hajtóereje az S&P szerint továbbra is a magánszektor fogyasztása marad, amelyet a javuló közbizalom és a bérek emelkedése támaszt alá.

Az S&P azzal számol, hogy a 2027-2029-es időszakban a magyar hazai össztermék éves átlagban 2,3 százalékkal bővülhet, bár a cég szerint a globális kereslet ingadozásaiból és az energiaárakból eredő kockázatok továbbra is érvényesülnek.

Ebben a környezetben a hitelminősítő azt valószínűsíti, hogy a GDP-arányos államháztartási hiány 2027-ben csökkenésnek indul, bár még abban az évben is eléri a 5,25 százalékot.

Az S&P kiemeli azt is, hogy az áprilisi választások óta jelentősen javult a piaci hangulat: a forint 6 százalékkal erősödött az euróhoz képest, a 10 éves futamidejű magyar állampapír hozama pedig a március végi 7,5 százalék körüli szintekről május közepéig 5,7 százalékra csökkent.

Ez azt jelzi, hogy

erősödik a magyar szuverén adósság iránti befektetői kereslet és csökkennek a kockázati felárak, mindez pedig lehetővé teszi a hitelköltségek csökkenését – hangsúlyozza a hitelminősítő.

Az S&P várakozása szerint a GDP-hez mért nettó magyar államadósságráta 2027-ben 74 százalékon tetőzik, majd csökkenésnek indul.

A cég hangsúlyozta: a magas államadósságráta ellenére nem érzékel közvetlen finanszírozási kockázatokat az állami szektorban.

Egy biztos: az egyik csapat pihentebb lesz a szombat esti budapesti BL-döntőben

A futballstatisztikák elemzésében is nagyon jártas Opta a szombati budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt, a szezon korábbi mérkőzéseinek összeállításait vizsgálva, arra a következtetésre jutott, hogy a PSG előnyben lehet az Arsenallal szemben, mert Luís Enriquének sokkal inkább volt módja rotálni a csapatát, mint Mikel Artetának.
 

Megtörtént, amire évek óta vártunk: Magyar Péterék kiszabadították a befagyasztott uniós milliárdokat

Megérkezett a sorsdöntő ítélet a magyar gazdaságról: fájdalmas árat fizetünk, ha elmarad a fordulat

No deal announced after Trump meeting to make 'final determination' on Iran

