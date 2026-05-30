Hat év után megnyit az új strand Balatonfüreden – a parkolással figyelmesen

Azt írták: az Aranyhíd sétányról nyíló, nyolcezer négyzetméteres, korábban elhanyagolt állapotú vízparti területet hat évvel ezelőtt vásárolta meg az önkormányzat. A terület rendezése, az új stég kialakítása és a strand két kiszolgálóépületének megépítése évekig tartott.

Az Esterházy strand és a szintén néhány éve rendbe hozott Brázay-park között lévő területen létesített 250 férőhelyes hangulatos strandon, étterem, modern vizesblokkok és öltözők várják a vendégeket - ismertették.

A város honlapján arról is tájékoztattak, hogy a Füred Kemping előtti 180 férőhelyes parkolót bevonták a városi díjfizető övezetbe, így az autósoknak júniustól ott is fizetniük kell a parkolásért.

A parkoló melletti áruház vásárlóinak kétórás ingyenes parkolást biztosít a város, az ingyenes jegyet a parkoló automatáknál lehet megváltani.

Hozzátették: a rendelet júniustól érvényes, de a díjfizetés csak a technikai feltételek kiépítése után lép életbe.