2026. április 10. péntek Zsolt
Friedrich Merz német kancellár (j) és Ahmed es-Saraa szíriai ideiglenes elnök sajtótájékoztatót tart a berlini kancellárián 2026. március 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Sayfo Omar: a német kancellár terve több százezer szíriai hazaküldéséről elrugaszkodott a valóságtól

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Friedrich Merz a Németországban élő szírek 80 százalékát hazaküldené a következő három évben. Az országban élő szíriai közösség létszáma meghaladja a 900 ezret, kitoloncolásuk pedig több okból sem megvalósítható – mondta az InfoRádiónak Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.

Friedrich Merz nemrégiben az egykori al-Kaida terrorszervezet tagjából az Asszad-rezsim 2024 decemberi megdöntése után ideiglenes szír elnökké avanzsált Ahmed es-Saraát fogadta. Közös sajtótájékoztatójukon a német kancellár felszólította a szíriai állampolgárokat: 80 százalékuk három éven belül térjen haza és segítse országát az újjáépítésben. Érvként említette, hogy ez elnökük kívánsága is. Mindezt viszont Ahmed es-Saraa később cáfolta. Merzet emiatt nem csak a koalíciós partner szociáldemokraták és az ellenzéki Zöldek, de a Német Kórházszövetség és migrációkutatók is kemény bírálatokkal illették.

Miután Szíria európai megítélés szerint „biztonságos országnak” tekinthető, és a legtöbb Európába, ezen belül Németországba érkezett szíriai a korábbi, megbukott rezsim ellenfele volt, elméletileg semmi nem áll az útjába a hazatérésüknek, leszámítva persze az infrastrukturális és gazdasági kihívásokat – mondta az InfoRádióban Sayfo Omar. A szakember felidézte: Németországba a szíriai polgárháború 2010-es kezdete óta hozzávetőleg 930 ezer szíriai érkezett, és

2011–16 között 240 ezer ember kapott állampolgárságot. Ők nagy valószínűséggel már soha nem fognak hazatérni Szíriába, így tehát a kérdéskör igazából a többieket érinti

– jegyezte meg.

2024 végi adatok szerint Németországban hozzávetőleg 590 ezer olyan szíriai él, aki humanitárius okokból megadott, határozott idejű védelmi státusszal rendelkezik. Ez jellemzően két évet jelent, vagyis minden második évben felülbírálják ennek a jogosultságát. A Migrációkutató Intézet kutatási vezetője szerint elsősorban ők lehetnek azok, akikre vonatkozhat a kancellár kijelentése, és nagy valószínűséggel, ahogy lejárnak az említett tartózkodási engedélyek, amelyek két évre vonatkoznak, úgy ezeknek az embereknek el kell hagyniuk majd az országot.

Arra a kérdésre, hogy megvalósíthatónak tartja-e mindezt, Sayfo Omar azt válaszolta, hogy a dolognak van egy gazdasági és egy logisztikai vetülete. Mint mondta,

Németországban hozzávetőleg 320 ezer szíriai dolgozik, többségük társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, 60 ezren viszont csak részleges munkaviszonnyal.

Rájuk alapvetően a német gazdaságnak szüksége van, hiszen jellemzően a szolgáltatóiparban vannak, egészségügyben, különböző hiányszakmákban. Tehát az ő hazatérésük, ennek az ösztönzése aligha lesz prioritás a német állam számára – vélekedett a szakértő.

Nem így azon félmillió szíriai esetében, aki valamiféle támogatásban részesül a német állam részéről, tehát akik sokkal inkább kivesznek a költségvetésből, semmint hozzáadnának.

„Tehát itt azt sejthetjük, hogy valószínűleg azok, akik gazdaságilag hasznosak, ők valamilyen módon maradhatnak az elkövetkező időszakban” – fogalmazott, hozzátéve: ez a gazdasági része a dolognak.

A másik a logisztikai, ami meglehetősen nagy kihívásokat jelent. Ugyanis, ha 930 ezer szíriai 80 százalékáról beszélünk, tehát hogy ők térnének haza három év alatt, ahogy ezt Merz kancellár javasolja, az azt jelentené, hogy

hozzávetőleg 720 ezer embernek kellene távoznia, ami napi 666 hazatérést jelent, vagyis minden nap két teli repülőjáratnak kellene indulnia Szíriába, ami Sayfo Omar szerint nehezen elképzelhető, hiszen például 2024-ben Németország mindössze 20 ezer kitoloncolást tudott végrehajtani.

„Eleve egy 12-szeres kapacitásnövekedést kellene létrehoznia Németországnak, hogy ez elméletben megvalósítható legyen” – értékeltette.

Nemcsak a szírek érintő, hanme általánosságban a hazaküldési gyakorlat amúgy azt a célt szolgálja, hogy Friedrich Merz kifogja a szelet a markánsan bevándorlásellenes AfD vitorlájából. Ennek érdekében az új német kormányzat számos olyan intézkedést tett, amit gyakorlatilag korábban az ellenzéki párt javasolt.

Azonban számos szempontból meg van kötve a német kormányzatnak a keze – mondta a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője, jelezve: bár való igaz, hogy immár a jogkörök szélesebbek, tehát felfüggesztették a családegyesítéseket, illetve visszavezették az unión belüli egyes határszakaszoknak az ellenőrzését, azt mutatva, hogy Németország is „zárja a kapuit”.

Azonban 2015 óta így is milliók érkeztek az országba, akiknek a jelenléte nagyon súlyos társadalmi, politikai feszültségeket eredményez. Tehát itt gyakorlatilag a múltban megtett károknak a kijavítása az, ami leköti a német energiákat, nem pedig feltétlenül a jövőbe tekintés – magyarázta a szakértő az InfoRádióban.

Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Az amerikai elnök a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében ismét kiállt Orbán Viktor mellett, és teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt a 2026-os választás előtt.
 

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel

Kéréssel fordult minden választópolgárhoz a köztársasági elnök

231 ezer levélszavazatot már leadtak az országgyűlési választásokra

Már most látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

VIDEÓ
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Rángatják a magyar részvényeket a választások előtt

Kivárnak a befektetők a pénteki amerikai inflációs adat előtt, miközben a piacok egyre idegesebben figyelik az iráni tűzszüneti tárgyalások alakulását. Az S&P 500 sorozatban hetedik napja emelkedett, de a határidős indexek alapján elfogyott a lendület, a befektetők újabb impulzusoka várnak. A magyar tőzsde ma felülteljesítő, alaposan megmozgatják a magyar részvényeket a vasárnapi választások előtt.

Riasztó számok futottak be a minisztériumból: elképesztő tempóban ürül az államkassza, erre verték el a pénzt

Az idei év első negyedévében az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiányt halmozott fel.

Trump says Iran's handling of Hormuz strait is 'not the agreement we have'

The US president accuses Iran of "doing a very poor job" with the oil shipping route and warns against "charging fees to tankers" sailing through.

