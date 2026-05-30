2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Vészjósló, hogy rengeteg a vadliba

Az elmúlt három évtizedben látványosan több vadlúd vonul át, illetve telel a hortobágyi Öreg-tavakon, de ennek az oka a melegedő éghajlat.

Mindezt a Nature-ben megjelent tanulmányukban állapította meg a Debreceni Egyetem (DE) Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke és a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Konzervációökológiai Kutatócsoport egy-egy kutatója – írja a Telex összefoglalója.

Gyüre Péter, a Debreceni Egyetemről szeptember és március között kéthetente számolta hazánk legnagyobb vízfelületű halastórendszerén, az Öreg-tavakon a leggyakoribb vonuló vadlúdfaj, a nagy lilik egyedeit. A friss adatokat összevetették az 1989 és 2019 között gyűjtött adatsorokkal,

hogy kiderüljön, hogyan változott a nagy lilikek száma és telelési ideje.

Az eredmények szerint

a nagy lilikek Hortobágyon átvonuló állománya az 1980-as évek végi átlagosan kb. 2000 egyedről több mint 30 000 egyedre emelkedett.

Habár a nagy lilik északi költőállományai átlagosan évi 6-8 százalékkal növekedtek 2003 és 2012 között, a növekedés a hortobágyi átvonuló állomány esetén ennél jóval magasabb, évi 12-21 százalék volt ugyanezen időszakban. Ezen adatok azt mutatták, hogy az északi állomány egyre nagyobb része vonul át a Hortobágyon, különösen ősszel.

„Régebben a nagy lilikek csak ősszel jelentek meg a Hortobágyon és télen a fagyok beálltával és a hóborítás megjelenésével továbbálltak délebbre. A 2000-es évek elején azonban egyre több nagy lilik maradt a Hortobágyon télen is. Az áttelelő nagy lilikek száma 2007 után hirtelen megnőtt, a decemberi és januári állomány nagysága az 1990-es évekbeli nulláról 2010-re 10 000 fölé nőtt. A Hortobágy ettől az időszaktól kezdve így nemcsak vonulóhely volt, hanem egyre fontosabb telelőhellyé is vált.” – mondta Gyüre Péter, a kutatás vezetője.

Az adatok elemzése, mely egyszerre vizsgálta a hosszú távú trendet, a szezonális változásokat és a legfontosabb klimatikus változókat (hőmérséklet, csapadék, fagyos és havas napok száma), bizonyította, hogy az egyedszám elsősorban a téli egyedszámok gyors növekedése miatt nőtt hosszú távon.

Az eredmények azt mutatták, hogy

a nagy lilikek számának növekedését elsősorban az egyre enyhébbé váló telek okozhatták.

Egyre kevesebb a fagyos vagy hóborításos nap, így a fűfélék növekedése lehetségessé válik akár a téli időszakban is, mely – a szántók mellett – megbízható táplálékbázist biztosít az áttelelő nagy lilikeknek – mondta Lengyel Szabolcs, a tanulmány másik szerzője.

