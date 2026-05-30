Egy biztos: az egyik csapat pihentebb lesz a szombat esti budapesti BL-döntőben

A The Guardianben publikált anyagból kiderül, hogy a szombati budapesti döntő az Arsenal 63., a Paris Saint-Germain 56. meccse lesz a szezonban. A francia csapat azonban a tavaly nyári klubvilágbajnokságon is hét mérkőzést játszott, ami azt jelenti, hogy igazából mindkét csapat 62 mérkőzést játszott a tavaly június eleje óta.

De ha egy kicsit mélyebbre ásunk, akkor ezek a számok többet is rejtenek. Míg az Arsenal rendesen kipihenhette magát tavaly nyáron, a PSG az Egyesült Államokban játszott, és bejutott a tikkasztó hőségben rendezett sorozat döntőjébe, amely mindössze 14 nappal azután kezdődött, hogy a francia csapat kiütötte a BL müncheni döntőjében a milánói Intert.

A PSG sztárjainak utána alig volt idejük pihenni, mivel a szezonjuk pontosan egy hónappal a klubvilágbajnokság vége után kezdődött, a Tottenham elleni Szuperkupa-mérkőzéssel. A Ligue 1 sorozata is megindult mindössze néhány nappal később.

Összehasonlítva az Egyesült Államokban nagyot menetelő Chelsea-vel, a londoni Kékek a szezon első hat bajnoki mérkőzéséből csak kettőt nyertek meg, és végül a 10. helyen végeztek a Premier League-ben. A klubvilágbajnoki döntő vesztese, a PSG ellenben minden fronton képes volt helytállni.

A 2025-2026-os szezon kezdete óta az Arsenal több mérkőzést játszott, mint bármely más csapat az öt legjobb európai bajnokság résztvevői közül, miután messzire jutott a Ligakupában és az FA-kupában is. Döntő fontosságú, hogy a rotációra való lehetősége – a PSG-vel ellentétben – ritkán adódott. Például, amikor a PSG francia bajnoki szezonja elkezdődött a Nantes ellen, a csapatban mindössze két olyan játékos szerepelt, akik néhány hónappal korábban a Bajnokok Ligája döntőjében kezdőként pályára léptek. Nuno Mendes, Asraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Désiré Doué és Hvicsa Kvarachelia a kispadról beszállva segítette aztán 1–0-s győzelemhez a PSG-t, de ilyen szintű erősítésre nem volt szükség minden héten. Sőt, messze nem.

Luis Enrique rendszeresen pihentette játékosait a hazai frontokon. Tehát, bár a PSG sok mérkőzést játszott, a párizsiak a legfontosabb játékosaikat erősen rotálták, ezért viszonylag frissen léphetnek pályára a szombati döntőben.

Ousmane Dembélé, az Aranylabda-győztes a 34 Ligue 1-es meccséből 11-en lépett pályára kezdőként. A további kulcsemeberek közül

Neves, Nuno Mendes és Fabián Ruiz egyaránt 13-szor.

Hvicsa Kvarachelia 18-szor,

Desiré Doué és Asraf Hakimi 16-16-szor,

Marquinhos, a brazil csapatkapitány pedig 11-szer.

Egyikük sem töltötte a pályán csapata játékperceinek még a felét sem az idei Ligue 1-szezonban.

Sokukat a Bajnokok Ligájára tartogatták, ahol Luis Enrique egyértelműen úgy érzi, hogy nagyobb szükség van rájuk. Nuno Mendes és Marquinhos több percet játszott a Bajnokok Ligájában ebben a szezonban, mint a Ligue 1-ben, annak ellenére, hogy a PSG 18-cal kevesebb mérkőzést játszott abban a sorozatban.

A PSG-nél is akadtak az idény közben sérültek, voltak sérülésproblémái, de a játékosok a legtöbb mérkőzést a rotáció miatt mulasztották. Például Kvarachelia mindössze három bajnoki mérkőzést hagyott ki sérülés miatt, Marquinhos kettőt, Mendes nyolcat, Neves kilencet, Dembélé pedig tízet.

A PSG a vártnál nehezebben, kisebb fölénnyel nyerte meg a francia bajnokságot, de Luis Enrique pontosan számolt és jól sakkozott. Tudta, hogy mi fér még bele, tudta, mikor pihentetheti a kulcsjátékosait.

A PSG idén sorozatban ötödik szezonban nyerte meg a Ligue 1-et.

Az Arsenal ezzel szemben az utolsó fordulóig kénytelen volt a Premier League-re fókuszálni. Az, hogy egymást követő három évben is a második helyen végzett, azt jelentette, hogy az Arsenal rettegett attól, hogy ismét elveszíti az előnyét a Manchester Cityvel szemben. Óriási energiákat mozgósított a csapat, Arteta a végén már a legjobbjaiban bízott igazán. A menedzser úgy döntött, hogy még annyit sem rotál, mint korábban.

Annak ellenére, hogy sokat költött tavaly nyáron és megerősítette a keretét, voltak bizonyos játékosok, akiket egyszerűen pótolhatatlannak tartott. David Raya minden percet végigjátszott a Premier League-ben ebben a szezonban, amíg el nem nyerték a bajnoki címet – így kihagyta az utolsó meccset –, és a 14 Bajnokok Ligája-mérkőzésükből 13-an kezdőként szerepelt.

Declan Rice és Martín Zubimendi szinte kihagyhatatlanok voltak a középpályán, Rice mindössze két Premier League-mérkőzést hagyott ki, Zubimendi egyet sem. Középhátvédként Gabriel Magalhães és William Saliba csak azokon a kevés alkalmakon hiányzott, amikor nem sérülés vagy eltiltás miatt nem voltak hadra foghatóak. Ez az öt Arsenal-játékos legalább 30 Premier League-mérkőzést kezdőként játszott ebben a szezonban, míg egyetlen PSG-játékos sem volt kezdő 27-nél több meccsen a Ligue 1-ben.

Minden sorozatot figyelembe véve, ez az Arsenal játékosai közül öten több mint 4000 percet játszottak már ebben a szezonban. Az egyetlen PSG-játékos, aki átlépte ezt a határt, a középpáyás Warren Zaïre-Emery.

A két keretet együttvéve

12 játékos játszott legalább 3000 percet ebben a szezonban, és közülük kilencen az Arsenal tagjai.

Ha Jurriën Timber felépül, mindegyikük kezdő lehet szombaton.