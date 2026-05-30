ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
PARIS, FRANCE - MAY 7: coach Luis Enrique of Paris Saint Germain celebrates the victory after the match during the UEFA Champions League match between Paris Saint Germain v Arsenal at the Parc des Princes on May 7, 2025 in Paris France (Photo by Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)
Nyitókép: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Egy biztos: az egyik csapat pihentebb lesz a szombat esti budapesti BL-döntőben

Infostart

A futballstatisztikák elemzésében is nagyon jártas Opta a szombati budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt, a szezon korábbi mérkőzéseinek összeállításait vizsgálva, arra a következtetésre jutott, hogy a PSG előnyben lehet az Arsenallal szemben, mert Luís Enriquének sokkal inkább volt módja rotálni a csapatát, mint Mikel Artetának.

A The Guardianben publikált anyagból kiderül, hogy a szombati budapesti döntő az Arsenal 63., a Paris Saint-Germain 56. meccse lesz a szezonban. A francia csapat azonban a tavaly nyári klubvilágbajnokságon is hét mérkőzést játszott, ami azt jelenti, hogy igazából mindkét csapat 62 mérkőzést játszott a tavaly június eleje óta.

De ha egy kicsit mélyebbre ásunk, akkor ezek a számok többet is rejtenek. Míg az Arsenal rendesen kipihenhette magát tavaly nyáron, a PSG az Egyesült Államokban játszott, és bejutott a tikkasztó hőségben rendezett sorozat döntőjébe, amely mindössze 14 nappal azután kezdődött, hogy a francia csapat kiütötte a BL müncheni döntőjében a milánói Intert.

A PSG sztárjainak utána alig volt idejük pihenni, mivel a szezonjuk pontosan egy hónappal a klubvilágbajnokság vége után kezdődött, a Tottenham elleni Szuperkupa-mérkőzéssel. A Ligue 1 sorozata is megindult mindössze néhány nappal később.

Összehasonlítva az Egyesült Államokban nagyot menetelő Chelsea-vel, a londoni Kékek a szezon első hat bajnoki mérkőzéséből csak kettőt nyertek meg, és végül a 10. helyen végeztek a Premier League-ben. A klubvilágbajnoki döntő vesztese, a PSG ellenben minden fronton képes volt helytállni.

A 2025-2026-os szezon kezdete óta az Arsenal több mérkőzést játszott, mint bármely más csapat az öt legjobb európai bajnokság résztvevői közül, miután messzire jutott a Ligakupában és az FA-kupában is. Döntő fontosságú, hogy a rotációra való lehetősége – a PSG-vel ellentétben – ritkán adódott. Például, amikor a PSG francia bajnoki szezonja elkezdődött a Nantes ellen, a csapatban mindössze két olyan játékos szerepelt, akik néhány hónappal korábban a Bajnokok Ligája döntőjében kezdőként pályára léptek. Nuno Mendes, Asraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Désiré Doué és Hvicsa Kvarachelia a kispadról beszállva segítette aztán 1–0-s győzelemhez a PSG-t, de ilyen szintű erősítésre nem volt szükség minden héten. Sőt, messze nem.

Luis Enrique rendszeresen pihentette játékosait a hazai frontokon. Tehát, bár a PSG sok mérkőzést játszott, a párizsiak a legfontosabb játékosaikat erősen rotálták, ezért viszonylag frissen léphetnek pályára a szombati döntőben.

  • Ousmane Dembélé, az Aranylabda-győztes a 34 Ligue 1-es meccséből 11-en lépett pályára kezdőként. A további kulcsemeberek közül
  • Neves, Nuno Mendes és Fabián Ruiz egyaránt 13-szor.
  • Hvicsa Kvarachelia 18-szor,
  • Desiré Doué és Asraf Hakimi 16-16-szor,
  • Marquinhos, a brazil csapatkapitány pedig 11-szer.

Egyikük sem töltötte a pályán csapata játékperceinek még a felét sem az idei Ligue 1-szezonban.

Sokukat a Bajnokok Ligájára tartogatták, ahol Luis Enrique egyértelműen úgy érzi, hogy nagyobb szükség van rájuk. Nuno Mendes és Marquinhos több percet játszott a Bajnokok Ligájában ebben a szezonban, mint a Ligue 1-ben, annak ellenére, hogy a PSG 18-cal kevesebb mérkőzést játszott abban a sorozatban.

A PSG-nél is akadtak az idény közben sérültek, voltak sérülésproblémái, de a játékosok a legtöbb mérkőzést a rotáció miatt mulasztották. Például Kvarachelia mindössze három bajnoki mérkőzést hagyott ki sérülés miatt, Marquinhos kettőt, Mendes nyolcat, Neves kilencet, Dembélé pedig tízet.

A PSG a vártnál nehezebben, kisebb fölénnyel nyerte meg a francia bajnokságot, de Luis Enrique pontosan számolt és jól sakkozott. Tudta, hogy mi fér még bele, tudta, mikor pihentetheti a kulcsjátékosait.

A PSG idén sorozatban ötödik szezonban nyerte meg a Ligue 1-et.

Az Arsenal ezzel szemben az utolsó fordulóig kénytelen volt a Premier League-re fókuszálni. Az, hogy egymást követő három évben is a második helyen végzett, azt jelentette, hogy az Arsenal rettegett attól, hogy ismét elveszíti az előnyét a Manchester Cityvel szemben. Óriási energiákat mozgósított a csapat, Arteta a végén már a legjobbjaiban bízott igazán. A menedzser úgy döntött, hogy még annyit sem rotál, mint korábban.

Annak ellenére, hogy sokat költött tavaly nyáron és megerősítette a keretét, voltak bizonyos játékosok, akiket egyszerűen pótolhatatlannak tartott. David Raya minden percet végigjátszott a Premier League-ben ebben a szezonban, amíg el nem nyerték a bajnoki címet – így kihagyta az utolsó meccset –, és a 14 Bajnokok Ligája-mérkőzésükből 13-an kezdőként szerepelt.

Declan Rice és Martín Zubimendi szinte kihagyhatatlanok voltak a középpályán, Rice mindössze két Premier League-mérkőzést hagyott ki, Zubimendi egyet sem. Középhátvédként Gabriel Magalhães és William Saliba csak azokon a kevés alkalmakon hiányzott, amikor nem sérülés vagy eltiltás miatt nem voltak hadra foghatóak. Ez az öt Arsenal-játékos legalább 30 Premier League-mérkőzést kezdőként játszott ebben a szezonban, míg egyetlen PSG-játékos sem volt kezdő 27-nél több meccsen a Ligue 1-ben.

Minden sorozatot figyelembe véve, ez az Arsenal játékosai közül öten több mint 4000 percet játszottak már ebben a szezonban. Az egyetlen PSG-játékos, aki átlépte ezt a határt, a középpáyás Warren Zaïre-Emery.

A két keretet együttvéve

12 játékos játszott legalább 3000 percet ebben a szezonban, és közülük kilencen az Arsenal tagjai.

Ha Jurriën Timber felépül, mindegyikük kezdő lehet szombaton.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Egy biztos: az egyik csapat pihentebb lesz a szombat esti budapesti BL-döntőben

psg

bl-döntő

arsenal fc

budapest 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy biztos: az egyik csapat pihentebb lesz a szombat esti budapesti BL-döntőben

Egy biztos: az egyik csapat pihentebb lesz a szombat esti budapesti BL-döntőben

A futballstatisztikák elemzésében is nagyon jártas Opta a szombati budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt, a szezon korábbi mérkőzéseinek összeállításait vizsgálva, arra a következtetésre jutott, hogy a PSG előnyben lehet az Arsenallal szemben, mert Luís Enriquének sokkal inkább volt módja rotálni a csapatát, mint Mikel Artetának.
 

Épp a BL-döntő alatt csap le a vihar Budapestre? – Mutatjuk!

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

Budapesti BL-döntő: Arteta szerint az Arsenal megtanulta a leckét a PSG ellen

Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Kritikus pontok Budapest közlekedésében – erre ne menjen kocsival

Összetalálkozhat Magyar Péter és Orbán Viktor a BL-döntőn

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtörtént, amire évek óta vártunk: Magyar Péterék kiszabadították a befagyasztott uniós milliárdokat

Megtörtént, amire évek óta vártunk: Magyar Péterék kiszabadították a befagyasztott uniós milliárdokat

Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megállapodást kötöttek a befagyasztott magyar uniós források, mintegy 16,4 milliárd euró felszabadításáról. A megállapodás nemcsak a helyreállítási alapra, hanem a kohéziós források jelentős részére is kiterjed, amennyiben a Tisza-kormány elvégzi a szükséges jogalkotási munkát. A kormányzás szombati eseményeiről cikkünkben percről percre tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megérkezett a sorsdöntő ítélet a magyar gazdaságról: fájdalmas árat fizetünk, ha elmarad a fordulat

Megérkezett a sorsdöntő ítélet a magyar gazdaságról: fájdalmas árat fizetünk, ha elmarad a fordulat

Péntek este felülvizsgálta Magyarország államadós-besorolását az S&amp;P Global Ratings.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
No deal announced after Trump meeting to make 'final determination' on Iran

No deal announced after Trump meeting to make 'final determination' on Iran

The US president met his advisers, after officials confirmed the US and Iran had agreed a framework of a deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 30. 07:00
Vadászdrónok őrzik majd az angolokat a vb-n
2026. május 29. 21:40
Búcsúzott Novak Djokovic
×
×