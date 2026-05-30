Izgatott idős pár pacsit ad egymásnak.
A nyugdíjelőleg után érezhetően több lesz majd a nyugdíja

Hivatalból, külön igénylés nélkül állapítják meg a nyugdíjelőleget azoknak, akiknél a nyugdíjigény elbírálása harminc napon belül nem zárul le, az így folyósított összeg pedig a várható végleges ellátás mintegy nyolcvan százalékának felel meg – hívta fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő egy napilapban.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján az előleg célja, hogy az elhúzódó eljárások alatt se maradjanak jövedelem nélkül az emberek – írja a blikk.hu.

Az ügyintézési határidő alapesetben hatvan nap, ám a folyamat leggyakrabban akkor húzódik meg, ha az év eleji igényléseknél meg kell várni a tárgyévi valorizációs szorzók kiadását, vagy ha külföldi hatóságoktól várnak adatszolgáltatást.

A szakember tájékoztatása szerint

a meglévő adatok alapján kiszámított előleg a leendő nyugdíj körülbelül 80 százalékát teszi ki.

Ez alapján ha valakinek 300 ezer forint nyugdíjelőleget határoznak meg, a véglegesítés után nagyjából 375 ezer forintos havi ellátásra számíthat.

Amennyiben az eljárás négy hónapnál tovább tart, az érintettek az időközben beszerzett új adatokra hivatkozva kérhetik az előleg összegének módosítását. A kormányhivatal a nyugdíjelőlegről és annak esetleges korrekciójáról nem határozatot, hanem végzést hoz.

Ennek szövegezése azonban csalóka, mert azt közlik, hogy mondjuk június 1-től a nyugdíjfolyósító ekkora összeget küld majd. Itt azonban nem jelzik egyértelműen, hogy ez nem a végleges nyugdíj – írjuk személyes tapasztalat alapján.

A végleges nyugdíj megállapításakor a hatóságok elszámolnak a korábban kiutalt összegekkel, így a tényleges ellátás és a kapott előleg közötti különbözetet a nyugdíjba vonulók visszamenőleg, egy összegben kapják meg.

