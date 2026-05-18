Politológus: felfelé ívelő pályán van az AfD, még több városvezetői pozíciót szerezhet a jövőben

A legfrissebb németországi közvélemény-kutatások szerint az AfD akár a szavazatok 29 százalékát is megszerezhetné egy választáson. A párt annak ellenére növelni tudta támogatóinak a számát, hogy a berlini kormány szigorított a bevándorláspolitikáján.

Gideon Botsch becslése szerint a keleti Brandenburg tartományban az AfD nagyjából már a lakosság egynegyedének biztosan számíthat a szavazatára. A párt különösen 2023 után tudta bővíteni szavazóbázisát, ami nagyrészt azzal állt összefüggésben, hogy a kormányzó uniópártok (CDU/CSU) jobbról igyekezték túlszárnyalni az AfD-t. Még a szociáldemokrata Dietmar Woidke brandenburgi kormányfő is arra törekedett, hogy elidegenítse a választókat az AfD-től. Ez a politika azonban a szélsőjobboldali pártot nem gyengítette, hanem inkább erősítette, hiszen

az AfD által előtérbe helyezett témák látszólag igazolást nyertek, leginkább abban, hogy a bevándorlás ügyét nyilvánították Németország fő problémájává

– véli a politológus.

A többi párt láthatóan háttérbe vonult, ami például a polgármester-választások eredményében is megmutatkozik. A politológus azt gondolja, nem kétséges, hogy az AfD a következő években még további városvezetői pozíciót fog megszerezni. Emlékeztetett, hogy május 10-én az AfD jelöltje először nyert polgármester-választást Brandenburg tartományban. René Stadtkewitz Zehdenick településen tudott győzni, ahol a demokratikus pártok nem is állítottak jelöltet, eltekintve a Német Szabaddemokrata Párttól (FDP), amelynek azonban nincs is képviselete a brandenburgi törvényhozásban.

Az Emil Julius Gumbel német matematikusról elnevezett, antiszemitizmussal és a szélsőjobboldallal foglalkozó kutatóközpontot vezető Gideon Botsch szerint

az AfD egyre radikálisabb, még inkább jobbra tolódik, és egyre több neonáci elemet ölt magára,

legalábbis Brandenburg tartományban. Mindezt nyíltan, leplezetlen módon teszik – tette hozzá a politológus. Dominik Kaufner, a brandenburgi parlament egyik AfD-képviselője például az Instagramon május 8-ról nem a nemzetiszocializmus alóli felszabadulás, hanem „a megsemmisülés napjaként” emlékezett meg, amelyen Gideon Botsch szerint „semmi ünnepelnivaló nincs”.

A brandenburgi alkotmányvédelmi hivatal szélsőjobboldali szervezetként tartja számon az AfD-t, és hasonló a helyzet Szászországban, Szász-Anhalt tartományban, Türingiában és Alsó-Szászországban is, bár utóbbiban a besorolás egy beadvány miatt egyelőre függőben van.