2026. május 18. hétfő
Tino Chrupalla (b) és Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) jobboldali párt társelnökei sajtótájékoztatót tartanak Berlinben 2025. február 24-én, az előrehozott parlamenti választásokat követő napon. Az előzetes eredmények szerint az AfD a második helyen végzett a konzervatív Kereszténydemokrata Unió és bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CDU/CSU) pártszövetség mögött.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Politológus: felfelé ívelő pályán van az AfD, még több városvezetői pozíciót szerezhet a jövőben

ELŐZMÉNYEK

Jelentősen mérséklődött Németországban annak a stigmája, hogy valaki az Alternatíva Németországnak (AfD) pártra szavaz, pedig továbbra is szélsőjobboldalinak tekinthető, sőt helyenként egyre inkább radikalizálódik – mondta Gideon Botsch német politológus a dpa hírügynökségnek adott interjúban.

A legfrissebb németországi közvélemény-kutatások szerint az AfD akár a szavazatok 29 százalékát is megszerezhetné egy választáson. A párt annak ellenére növelni tudta támogatóinak a számát, hogy a berlini kormány szigorított a bevándorláspolitikáján.

Gideon Botsch becslése szerint a keleti Brandenburg tartományban az AfD nagyjából már a lakosság egynegyedének biztosan számíthat a szavazatára. A párt különösen 2023 után tudta bővíteni szavazóbázisát, ami nagyrészt azzal állt összefüggésben, hogy a kormányzó uniópártok (CDU/CSU) jobbról igyekezték túlszárnyalni az AfD-t. Még a szociáldemokrata Dietmar Woidke brandenburgi kormányfő is arra törekedett, hogy elidegenítse a választókat az AfD-től. Ez a politika azonban a szélsőjobboldali pártot nem gyengítette, hanem inkább erősítette, hiszen

az AfD által előtérbe helyezett témák látszólag igazolást nyertek, leginkább abban, hogy a bevándorlás ügyét nyilvánították Németország fő problémájává

– véli a politológus.

A többi párt láthatóan háttérbe vonult, ami például a polgármester-választások eredményében is megmutatkozik. A politológus azt gondolja, nem kétséges, hogy az AfD a következő években még további városvezetői pozíciót fog megszerezni. Emlékeztetett, hogy május 10-én az AfD jelöltje először nyert polgármester-választást Brandenburg tartományban. René Stadtkewitz Zehdenick településen tudott győzni, ahol a demokratikus pártok nem is állítottak jelöltet, eltekintve a Német Szabaddemokrata Párttól (FDP), amelynek azonban nincs is képviselete a brandenburgi törvényhozásban.

Az Emil Julius Gumbel német matematikusról elnevezett, antiszemitizmussal és a szélsőjobboldallal foglalkozó kutatóközpontot vezető Gideon Botsch szerint

az AfD egyre radikálisabb, még inkább jobbra tolódik, és egyre több neonáci elemet ölt magára,

legalábbis Brandenburg tartományban. Mindezt nyíltan, leplezetlen módon teszik – tette hozzá a politológus. Dominik Kaufner, a brandenburgi parlament egyik AfD-képviselője például az Instagramon május 8-ról nem a nemzetiszocializmus alóli felszabadulás, hanem „a megsemmisülés napjaként” emlékezett meg, amelyen Gideon Botsch szerint „semmi ünnepelnivaló nincs”.

A brandenburgi alkotmányvédelmi hivatal szélsőjobboldali szervezetként tartja számon az AfD-t, és hasonló a helyzet Szászországban, Szász-Anhalt tartományban, Türingiában és Alsó-Szászországban is, bár utóbbiban a besorolás egy beadvány miatt egyelőre függőben van.

Új végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszer jön – itt vannak a friss kormánydöntések

Államilag ellenőrzött végrehajtói rendszer, bírósági kontroll alá kerülő felszámolási eljárások, egyszerűbb és olcsóbb közjegyzői eljárások jöhetnek. Döntött a kormány azbeszt-ügyben, az atomerőmű ügyében, a kormányzati gépkocsikkal és az állami célokra használt honvédségi repülők használatával kapcsolatban is. Elhangzott: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést, mert 286 milliárd forint maradt ki az NGM-nél a betervezett fizetendő tételek közül.
 

Szlávik János elmondta, mit kell tudniuk a nyaralást tervezőknek a hantavírusról

Vizsgálják, hogy a múlt héten evakuált óceánjáró hajón terjedő hantavírus egy emberre ragályosabb változat-e – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Beszélt arról is, hogy van-e hantavírus járvány, és Dél-Amerikába biztonságos-e utazni.
 

Váratlan fordulat Hankó Balázs támogatásai ügyében: napvilágra került, hogyan csatornáztak be félmilliárdot a 2026-os választási kampányra

Több százmillió forintos, nyíltan a 2026-os választási kampányt szolgáló állami támogatás landolt Mága Zoltán hegedűművész köreinél. Ezt bizonyítják azok a dokumentumok, amelyeket Nagy Ervin és Molnár Áron hozott nyilvánosságra. A közzétett iratok egyértelműen cáfolják Hankó Balázs miniszter korábbi nyilatkozatait. A politikus azonnali távozását követelik a közéletből, a bizonyítékokat pedig már átadták a nyomozó hatóságnak - írta meg a 444.hu.

Rengeteg magyar veszít átlagosan 80 ezer forintot idén a saját figyelmetlensége miatt: te is köztük vagy?

A Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adatai szerint a magyar háztartások több mint 20 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben és látra szóló bankbetétekben.

At least 100 deaths reported in Ebola outbreak in DR Congo as six Americans exposed

One of the six Americans is experiencing symptoms, according to media reports. One province in Congo reports 390 cases.

