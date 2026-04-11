Az ázsiai magyar külképviseleteken is megkezdődött a szavazás az országgyűlési választásokra

A külképviseletek helyi idő szerint reggel 6-tól este 7 óráig várják a voksolókat. Az Amerikán kívüli első szavazókör Új-Zélandon, Wellingtonban nyílt meg, közép-európai idő szerint szombat este 8 órakor. Ezt követően – közép-európai idő szerint 22 órakor – az ausztrál kontinensen Canberra, Melbourne és Sydney szavazóhelyiségei nyitottak ki. A négy szavazókörben összesen 924 szavazót várnak.

Az első ázsiai szavazókörök Japánban (Tokió és Oszaka) és Dél-Koreában (Szöul) nyíltak meg, közép-európai idő szerint szombaton este 11-kor.

A következő órában (magyarországi idő szerint éjfélkor) nyílik meg a Kínai Népköztársaságban Csungking, Hongkong, Kuangcsou, Peking és Sanghaj szavazóköre.

A kínai szavazókörökkel egy időben nyit ki Szingapúr, valamint Manila (Fülöp-szigetek), Kuala Lumpur (Malajzia) és Ulánbátor (Mongólia) szavazóköre.

Egy óra múlva, közép-európai idő szerint 1 órakor nyit a magyar külképviselet Thaiföldön (Bangkok), Vietnámban (Hanoi és Ho Si Minh-város), továbbá Indonéziában (Jakarta), Laoszban (Vientián) és Kambodzsában (Phnom Penh).

Közép-európai idő szerint hajnali 2-kor nyitnak a szavazókörök Kirgizisztánban (Biskek) és Bangladesben (Dakka). Fél órával később nyit a külképviselet Indiában (Újdelhi és Mumbai), újabb fél óra múlva pedig Kazahsztánban (Asztana és Almati), Oroszországban (Jekatyerinburg), Pakisztánban (Iszlámábád), Üzbegisztánban (Taskent).

A felsorolt 27 külképviseleten összesen 3360 magyar választópolgár kíván szavazni, a legtöbben (541-en) Tokióban.

A külképviseleteken (Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain) azok adhatják le voksukat, akik április 2-ig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe. A külképviseleteken szombaton és vasárnap 90 730-an szavazhatnak, négy éve 65 ezren szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben.

A külképviseleteken a diplomáciai képviselet munkatársai a külképviseleti választási iroda (küvi) tagjai.

A szavazás befejezése után a külképviseleteken leadott voksokat Magyarországra, a Nemzeti Választási Irodába (NVI) szállítják, legkésőbb április 16-ig. Az NVI az urnák beérkezése után választókerületek szerint szétválogatja a szavazatokat.

Vasárnap a magyarországi szavazás során minden egyéni választókerületben egy szavazókörben nem számlálják meg a voksokat, az ottani urnákat nem bontják fel. A lezárt urnákat hat nappal később, április 18-án bontják fel és hozzákeverik a külképviseleteken, illetve átjelentkezéssel szavazók voksait. Így állapítják meg a szavazókör eredményét, és csak ezt követően lehet majd megállapítani a parlamenti választás eredményét.