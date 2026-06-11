Fura ügyben posztolt a hazai légtérről Magyar Péter

A legmagasabb szintű riadót rendelte el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja egy izraeli Airbus A-321-es utasszállító miatt – közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Az ügyben a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött – hangsúlyozta Magyar Péter.

A JAS-39 Gripen készültségi géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel-Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légiirányítással. A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően rádiókapcsolatot létesítettek a magyar földi irányítással.

A vadászgépek - az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően – a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervének megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből.

A magyar légteret a civil repülőgép 20.10-kor Ausztria irányába elhagyta – közölte a miniszterelnök.