2,4 milliárd forintból nyert választást a Tisza Párt

Az erről szóló beszámoló a csütörtökön közzétett Hivatalos Értesítőben olvasható. A Mi Hazánk számait is mutatjuk.
A Tisza Párt 2,4 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Az erről szóló beszámoló a csütörtökön közzétett Hivatalos Értesítőben olvasható.
Az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról szóló beszámoló szerint a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) 2 434 033 739 forint forrással rendelkezett.
Ebből állami költségvetési kampánytámogatás 1 029 467 875 forint, a jelölő párt javára lemondott támogatás 182 786 612 forint, és az egyéb forrás, azaz a támogatás magánszemélyektől, 1 221 779 252 forint volt.
A Magyar Péter pártelnök által jegyzett beszámolóból az is kiderül, hogy a Tisza a 2,4 milliárd forintot „anyagjellegű ráfordításra” fel is használta a kampányban.
Megkönnyebbülhetnek, akik már megkezdték a lakossági napelemes beruházásukat, de bajban voltak a június 15-i határidő miatt, mert szeptember 30-ig befejezhetik a beruházást, mert meghosszabbította a kormány a határidőt.
Csaknem öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek "jelenlegi feltételek mellett fennálló" kamatstopja – derült ki a kormány hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből. Cikkünk első megjelenése után a Pénzügyminisztérium pontosította: ez még nem a végleges kivezetés, viszont szeptember 30-áig kidolgozzák a ténylegesen rászoruló adósok számára a megoldást. A végleges kivezetés összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét érintené, esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés. Kiszámoltuk, mekkora lehet a változás: egy 5 éves hátralévő futamidejű lakáshitel törlesztőrészlete nagyjából 10%-kal, havi pár ezer forinttal ugorhat meg októbertől. A sérülékeny adósok száma az MNB szerint 19 ezer fő.