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Nyitókép: Pixabay

2,4 milliárd forintból nyert választást a Tisza Párt

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Az erről szóló beszámoló a csütörtökön közzétett Hivatalos Értesítőben olvasható. A Mi Hazánk számait is mutatjuk.

A Tisza Párt 2,4 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Az erről szóló beszámoló a csütörtökön közzétett Hivatalos Értesítőben olvasható.

Az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról szóló beszámoló szerint a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) 2 434 033 739 forint forrással rendelkezett.

Ebből állami költségvetési kampánytámogatás 1 029 467 875 forint, a jelölő párt javára lemondott támogatás 182 786 612 forint, és az egyéb forrás, azaz a támogatás magánszemélyektől, 1 221 779 252 forint volt.

A Magyar Péter pártelnök által jegyzett beszámolóból az is kiderül, hogy a Tisza a 2,4 milliárd forintot „anyagjellegű ráfordításra” fel is használta a kampányban.

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