Még lehet mozgóurnát kérni a vasárnapi országgyűlési választásokra – itt vannak a részletes szabályok

A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna-kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választóknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének szavazni.

A szavazatszámláló bizottságok csak ahhoz viszik ki a mozgóurnát, aki kérte, és mozgóurnával csak az szavazhat, aki szerepel az ezt igénylő választópolgárok jegyzékében. Így

ha egy igénylőhöz kiviszik a mozgóurnát, akkor a családtagjai, szomszédai nem szavazhatnak ilyen módon, hacsak korábban nem jelezték ők is, hogy így akarnak szavazni.

A pártok, jelöltek nem kérhetik a választópolgárok helyett a mozgóurnás szavazást és nem is szervezhetik meg nekik azt.

A választópolgároknak óvatosnak kell lenniük, ha azzal hívják fel őket, hogy maradjanak otthon, mert kimegy hozzájuk a mozgóurna, ha ők ezt nem kérték.

A választási irodák és a szavazatszámláló bizottságok ugyanis senkit nem vehetnek fel kérelem nélkül a mozgóurnával szavazók névjegyzékébe.

Mozgóurnát kétféleképpen lehet igényelni: a kérelmeket

ügyfélkapus azonosítással vasárnap délig lehet kérni,

de lehetőség van arra is, hogy a választópolgár a szavazás napján délig meghatalmazottal juttassa el kérelmét a szavazatszámláló bizottsághoz.

Azok kérhetik a mozgóurnát, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben vasárnap. Ha valaki pusztán kényelmi okra vagy a munkavégzésre hivatkozik, akkor a kérelmét elutasítják.