Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

A parlamenti választáson az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt szombaton lehet szavazni Magyarország külképviseletein, helyi idő szerint 6 és 19 óra között.
A külképviseleteken azok a magyar állampolgárok adhatják le voksukat, akiknek
- van magyarországi lakhelyük,
- a választás napján külföldön tartózkodnak, valamint
- április 2-áig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe,
- és jelezték, hogy mely városban kívánnak szavazni.
Az első szavazóhelyiségek
- Argentínában (Buenos Aires),
- Brazíliában (Brazíliaváros és Sao Paulo)
- és Uruguayban (Montevideo)
nyíltak meg, helyi idő szerint reggel 6 órakor, közép-európai idő szerint 11-kor.
Egy órával később, közép-európai idő szerint délben nyílik meg a szavazókör
- Chilében (Santiago de Chile),
- a kanadai Ottawában, Montrealban és Torontóban,
- az egyesült államokbeli Washingtonban, New Yorkban és Miamiban, valamint
- Kuba fővárosában, Havannában.
További egy óra múlva, közép-európai idő szerint 13 órakor nyílik a szavazóhelyiség
- az egyesült államokbeli Chicagóban és Houstonban,
- Quitóban (Ecuador),
- Bogotában (Kolumbia),
- Mexikóvárosban,
- anamavárosban (Panama), valamint
- Limában (Peru).
A voksolás a nyugati parton
- az egyesült államokbeli Los Angelesben és San Franciscóban, valamint
- a kanadai Vancouverben
közép-európai idő szerint szombaton 15 órakor kezdődik.
Az amerikai kontinensen a regisztrációk alapján
- a legtöbben, 1432-en New Yorkban szavazhatnak,
- Miamiban 699-en,
- Los Angelesben 542-en,
- Washingtonban 520-an,
- Torontóban pedig 496-an.
A külképviseleteken a diplomáciai képviselet és a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai a külképviseleti választási iroda tagjai.
A szavazás befejezése után a külképviseleteken leadott voksokat a Nemzeti Választási Irodába (NVI) szállítják legkésőbb április 16-áig. Az NVI az urnák beérkezése után választókerületek szerint szétválogatja a szavazatokat.
Vasárnap a magyarországi szavazás során minden egyéni választókerületben egy szavazókörben nem számlálják meg a szavazatokat, az ottani urnák lezárva maradnak. Hat nappal később, április 18-án bontják fel azokat, és tartalmukhoz hozzákeverik a külképviseleteken, illetve átjelentkezéssel szavazók voksait. Így állapítják meg a szavazókör eredményét, és csak ezt követően lehet majd megállapítani a parlamenti választás eredményét.