Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

A parlamenti választáson az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt szombaton lehet szavazni Magyarország külképviseletein, helyi idő szerint 6 és 19 óra között.

A külképviseleteken azok a magyar állampolgárok adhatják le voksukat, akiknek

van magyarországi lakhelyük,

a választás napján külföldön tartózkodnak, valamint

április 2-áig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe,

és jelezték, hogy mely városban kívánnak szavazni.

Az első szavazóhelyiségek

Argentínában (Buenos Aires),

Brazíliában (Brazíliaváros és Sao Paulo)

és Uruguayban (Montevideo)

nyíltak meg, helyi idő szerint reggel 6 órakor, közép-európai idő szerint 11-kor.

Egy órával később, közép-európai idő szerint délben nyílik meg a szavazókör

Chilében (Santiago de Chile),

a kanadai Ottawában, Montrealban és Torontóban,

az egyesült államokbeli Washingtonban, New Yorkban és Miamiban, valamint

Kuba fővárosában, Havannában.

További egy óra múlva, közép-európai idő szerint 13 órakor nyílik a szavazóhelyiség

az egyesült államokbeli Chicagóban és Houstonban,

Quitóban (Ecuador),

Bogotában (Kolumbia),

Mexikóvárosban,

anamavárosban (Panama), valamint

Limában (Peru).

A voksolás a nyugati parton

az egyesült államokbeli Los Angelesben és San Franciscóban, valamint

a kanadai Vancouverben

közép-európai idő szerint szombaton 15 órakor kezdődik.

Az amerikai kontinensen a regisztrációk alapján

a legtöbben, 1432-en New Yorkban szavazhatnak,

Miamiban 699-en,

Los Angelesben 542-en,

Washingtonban 520-an,

Torontóban pedig 496-an.

A külképviseleteken a diplomáciai képviselet és a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai a külképviseleti választási iroda tagjai.

A szavazás befejezése után a külképviseleteken leadott voksokat a Nemzeti Választási Irodába (NVI) szállítják legkésőbb április 16-áig. Az NVI az urnák beérkezése után választókerületek szerint szétválogatja a szavazatokat.

Vasárnap a magyarországi szavazás során minden egyéni választókerületben egy szavazókörben nem számlálják meg a szavazatokat, az ottani urnák lezárva maradnak. Hat nappal később, április 18-án bontják fel azokat, és tartalmukhoz hozzákeverik a külképviseleteken, illetve átjelentkezéssel szavazók voksait. Így állapítják meg a szavazókör eredményét, és csak ezt követően lehet majd megállapítani a parlamenti választás eredményét.