2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Leadja szavazatát egy nõ az önkormányzati választáson a zuglói Örökzöld Óvodában kialakított szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

ELŐZMÉNYEK

Megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein a magyarországi országgyűlési képviselők választása helyi idő szerint szombat reggel. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen, négy évvel ezelőtt ez a szám négyezer volt. Folyamatosan érkeznek a levélszavazatok is, szombat délelőtti adat szerint a jogosultak több mint fele, 254 ezer szavazó már elküldte voksát.

A parlamenti választáson az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt szombaton lehet szavazni Magyarország külképviseletein, helyi idő szerint 6 és 19 óra között.

A külképviseleteken azok a magyar állampolgárok adhatják le voksukat, akiknek

  • van magyarországi lakhelyük,
  • a választás napján külföldön tartózkodnak, valamint
  • április 2-áig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe,
  • és jelezték, hogy mely városban kívánnak szavazni.

Az első szavazóhelyiségek

  • Argentínában (Buenos Aires),
  • Brazíliában (Brazíliaváros és Sao Paulo)
  • és Uruguayban (Montevideo)

nyíltak meg, helyi idő szerint reggel 6 órakor, közép-európai idő szerint 11-kor.

Egy órával később, közép-európai idő szerint délben nyílik meg a szavazókör

  • Chilében (Santiago de Chile),
  • a kanadai Ottawában, Montrealban és Torontóban,
  • az egyesült államokbeli Washingtonban, New Yorkban és Miamiban, valamint
  • Kuba fővárosában, Havannában.

További egy óra múlva, közép-európai idő szerint 13 órakor nyílik a szavazóhelyiség

  • az egyesült államokbeli Chicagóban és Houstonban,
  • Quitóban (Ecuador),
  • Bogotában (Kolumbia),
  • Mexikóvárosban,
  • anamavárosban (Panama), valamint
  • Limában (Peru).

A voksolás a nyugati parton

  • az egyesült államokbeli Los Angelesben és San Franciscóban, valamint
  • a kanadai Vancouverben

közép-európai idő szerint szombaton 15 órakor kezdődik.

Az amerikai kontinensen a regisztrációk alapján

  • a legtöbben, 1432-en New Yorkban szavazhatnak,
  • Miamiban 699-en,
  • Los Angelesben 542-en,
  • Washingtonban 520-an,
  • Torontóban pedig 496-an.

A külképviseleteken a diplomáciai képviselet és a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai a külképviseleti választási iroda tagjai.

A szavazás befejezése után a külképviseleteken leadott voksokat a Nemzeti Választási Irodába (NVI) szállítják legkésőbb április 16-áig. Az NVI az urnák beérkezése után választókerületek szerint szétválogatja a szavazatokat.

Vasárnap a magyarországi szavazás során minden egyéni választókerületben egy szavazókörben nem számlálják meg a szavazatokat, az ottani urnák lezárva maradnak. Hat nappal később, április 18-án bontják fel azokat, és tartalmukhoz hozzákeverik a külképviseleteken, illetve átjelentkezéssel szavazók voksait. Így állapítják meg a szavazókör eredményét, és csak ezt követően lehet majd megállapítani a parlamenti választás eredményét.

Megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein a magyarországi országgyűlési képviselők választása helyi idő szerint szombat reggel. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen, négy évvel ezelőtt ez a szám négyezer volt. Folyamatosan érkeznek a levélszavazatok is, szombat délelőtti adat szerint a jogosultak több mint fele, 254 ezer szavazó már elküldte voksát.
 

